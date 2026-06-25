Брюссель загнан в угол: Москва выставила Европе ультиматум для возвращения за стол переговоров

Москва не закрывает дверь для диалога с Евросоюзом, но ставит жесткое условие: Брюссель должен не на словах, а на деле учитывать интересы России. Заявление Марии Захаровой прозвучало в момент, когда ЕС пытается сохранить влияние на украинское урегулирование, хотя, по оценке МИД РФ, Европа больше занята защитой своих политических и финансовых ставок, чем поиском мира. От того, готов ли Брюссель сменить эту линию, зависит не только формат будущих контактов, но и его место в переговорах.

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Захарова

Что сказала Захарова о диалоге с ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS. ru на брифинге, заявила, что перспективы диалога с Европейским союзом зависят от реальной готовности европейской стороны уважать легитимные интересы России. Она подчеркнула: такая готовность должна подтверждаться конкретными делами.

Захарова добавила, что если кто-то хочет помочь искренне и стремится к миру, Россия может только приветствовать такой подход. Эту позицию она связала со словами президента Владимира Путина.

"Москва сейчас проверяет не риторику, а политическую способность Европы менять линию. Если ЕС хочет место за столом переговоров, ему придется показать, что он умеет выходить из логики давления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Какое условие Москва ставит Брюсселю

Главное условие сформулировано прямо: уважение интересов России должно быть не декларацией, а практикой. В этой логике Москва оценивает не заявления европейских политиков, а их шаги по украинскому направлению, санкционной линии и общей дипломатической позиции.

На этом фоне в Евросоюзе хватает и собственных кризисов — от споров о будущем блока до внутренних политических скандалов вокруг Урсулы фон дер Ляйен. Параллельно Брюссель сталкивается с давлением и по линии альянса: в НАТО ищут баланс в отношениях с США, где усиливается фактор Дональда Трампа, о чем Pravda. Ru уже писала в материале о том, как НАТО пытается удержать единство.

Почему спор идет вокруг Украины

Захарова заявила, что пока со стороны Европы, которая хочет участвовать в урегулировании украинского кризиса, не видно желания закончить конфликт. Она напомнила, что западные страны активно поддерживают теракты Киева против России.

По словам представителя МИД, европейская логика сводится к тому, что раз они платят за конфликт, то без них его нельзя завершить. Захарова также сказала, что европейские элиты думают о том, как не потерять вложения в киевский режим и собственный военно-промышленный сектор, а не о приближении устойчивого урегулирования.

Финансовый аспект этой линии давно вышел на первый план. Киев все сильнее зависит от внешних денег, о чем говорит и материал Pravda. Ru про дефицит бюджета Украины. На этом фоне решения ЕС о распределении новых пакетов помощи становятся политическим рычагом. Один из примеров — история с тем, как Брюссель изменил параметры финансовой поддержки Киева.

"Украинский сюжет для Европы давно стал не только внешнеполитическим, но и внутренним. Брюсселю трудно признать, что прежняя ставка не дала нужного результата, поэтому он цепляется за право влиять на развязку", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что ЕС рискует потерять

Заявление Захаровой показывает: Москва не отвергает контакты с Европой автоматически, но переводит вопрос в плоскость политической цены. Если Брюссель продолжит связывать урегулирование с собственными вложениями и военными интересами, его шансы стать приемлемым участником будущего диалога будут снижаться.

Для ЕС это вопрос не только внешней политики. Его позиции ослабляют и другие конфликты внутри западного лагеря — от попыток давления на Россию под видом мирных схем до информационных атак, которые, как пишет Pravda. Ru, способны сорвать диалог Москвы и Вашингтона. На этом фоне любой разрыв между заявлениями Брюсселя и его действиями Москва будет учитывать отдельно.

Дополнительный удар по европейской позиции наносит и общий кризис доверия к киевской власти. В западной дискуссии все чаще звучат оценки, что Киев превращается в токсичный актив, о чем Pravda. Ru рассказывала в материале о растущем раздражении действиями Зеленского.

"Для Евросоюза сейчас самый чувствительный риск — оказаться стороной, которая много вложила, но почти не влияет на итог. Отсюда и нервная реакция на любые форматы, где судьбу конфликта могут обсуждать без него", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Позиция МИД РФ в этой ситуации предельно ясна: путь к диалогу открыт только через пересмотр европейской линии на практике, а не через попытку закрепить за собой место в переговорах за счет прежних политических вложений.

Спор вокруг роли Европы в украинском урегулировании упирается не в дипломатический этикет, а в вопрос доверия к ее реальным целям.

Ответы на популярные вопросы

Почему заявление Захаровой прозвучало именно сейчас?

Потому что Европа добивается участия в украинском урегулировании, а Москва публично обозначает условия, на которых готова обсуждать такой формат.

Россия отказалась от контактов с Евросоюзом?

Нет. Захарова сказала, что перспективы диалога зависят от готовности ЕС уважать интересы России и подтверждать это поступками.

В чем главная претензия Москвы к Европе?

По словам представителя МИД, Европа не показывает стремления закончить конфликт и поддерживает действия Киева против России.

Что может изменить ситуацию?

Логика, о которой сказала Захарова, предполагает одно: Брюссель должен показать практические шаги, которые Москва сочтет уважением к своим интересам.

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