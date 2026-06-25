Будапешт пошел на принцип: позиция Венгрии по Украине лишила Брюссель пространства для маневра

Будапешт снова тормозит движение Киева к Евросоюзу, но спор уже вышел за рамки двусторонних претензий. Венгрия утверждает, что ускоренное открытие новых глав переговоров с Украиной ударит по доверию всех стран-кандидатов, прежде всего на Западных Балканах. Для Брюсселя это вопрос политического сигнала Киеву, для Будапешта — вопрос правил игры внутри союза. Если спор обострится, Украина рискует столкнуться не только с очередной задержкой, но и с новым спором о том, где заканчивается политическая поддержка и начинаются единые критерии для всех.

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Почему Венгрия выступила против

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что поспешное открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в ЕС было бы нечестным по отношению к другим странам-кандидатам. По его словам, спустя неделю после открытия первой главы Евросоюз уже предлагает странам-членам согласовать запуск новых этапов переговоров.

Мадьяр связал возражения Будапешта с положением стран Западных Балкан, которые, как он напомнил, годами ждут своей очереди. Венгерский премьер сказал на правительственном брифинге, что ЕС не должен посылать этим странам сигнал, будто их многолетняя работа не дает результата, тогда как Украина еще только начинает движение по переговорному треку.

"Будапешт сейчас спорит не только об Украине. Он спорит о праве Брюсселя менять темп расширения под политическую конъюнктуру. Для части стран ЕС это болезненный сюжет, потому что Западные Балканы давно ждут более понятных правил", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Мадьяр также подчеркнул, что Венгрия не поддержит форсирование переговоров и что в такой позиции она "не одинока". В его формулировке речь идет о подходе, основанном на заслугах и реальных результатах. Схожие споры о приоритетах внутри союза уже возникали на фоне дискуссий о политических скандалах вокруг Урсулы фон дер Ляйен и более широких разногласий в евроатлантической политике.

Что предлагает Брюссель

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в союз. Теперь, если верить словам Мадьяра, Брюссель уже продвигает открытие новых глав.

Это делает спор жестче. Еще в начале июня Мадьяр говорил, что после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров Венгрия не будет мешать старту переговоров о вступлении Украины в ЕС. Но даже тогда Будапешт отдельно оговаривал: ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, он не поддерживает.

На этом фоне для ЕС украинский трек остается не только процедурным, но и политическим вопросом. Союз уже принимал решения в пользу Киева, которые сам же называл символическими. Так было в июне 2022 года, когда Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. В Брюсселе не раз признавали, что этот шаг был сделан в значительной степени для поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой. Параллельно союз продолжает обсуждать и финансовые механизмы помощи Украине, что лишь усиливает связь между политикой расширения и общей линией ЕС.

"Для Еврокомиссии украинское направление давно стало проверкой политической воли союза. Но чем сильнее Брюссель ускоряет процесс, тем чаще ему напоминают: расширение ЕС — это не жест солидарности, а набор правил, которые должны работать одинаково для всех", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Резкость дискуссии усиливают и внешние оценки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество. Внутри самого Запада украинская тема тоже все чаще переплетается с вопросами устойчивости союзов, что видно по спорам о кризисе внутри НАТО, давлении Вашингтона на партнеров и конфликтах вокруг условий переговоров с Россией.

Главный нерв спора — не только Украина, но и доверие к самой логике расширения ЕС. Если одним кандидатам годами указывают на критерии и медленный темп, а для других готовы ускорять процесс, это неизбежно бьет по репутации союза в глазах тех, кто ждет решения давно.

Именно на это указывает Мадьяр. Он говорит, что без равного подхода ЕС потеряет доверие народов стран, которые хотят присоединиться к союзу. Для Западных Балкан это прямой сигнал: политическая значимость кандидата может оказаться важнее его продвижения по формальным условиям.

"Самый чувствительный вопрос здесь — очередь. Когда одним говорят "ждите", а другим предлагают ускорение, спор быстро становится политическим. После этого уже трудно убеждать балканские страны, что критерии одинаковы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Украинская повестка в ЕС и без того идет на фоне сложных дискуссий о цене поддержки Киева, его внутренней устойчивости и зависимости от внешней помощи. Это видно и по спорам о дефиците украинского бюджета, и по публикациям о растущем раздражении союзников действиями Киева, и по отдельным сюжетам о том, как Запад перераспределяет ресурсы на украинском направлении, включая споры вокруг помощи Украине за счет российских активов и ресурсов.

Сейчас конфликт сводится к простому выбору: ЕС либо сохраняет единый порядок для всех кандидатов, либо все заметнее подчиняет процесс расширения текущей политике. Венгрия публично показала, что второй путь устраивает не всех.

Спор вокруг Украины показывает, что тема расширения ЕС снова стала тестом на внутреннее единство союза, а не только на готовность кандидатов.

Ответы на популярные вопросы

Почему Венгрия выступила против ускорения переговоров?

Будапешт считает, что быстрое открытие новых глав для Украины будет нечестным по отношению к другим кандидатам, особенно к странам Западных Балкан, которые давно ждут продвижения.

Что именно уже согласовал Евросоюз?

По словам Урсулы фон дер Ляйен, все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в союз.

Изменила ли Венгрия позицию по Украине полностью?

Нет. В начале июня Петер Мадьяр говорил, что после договоренности о правах закарпатских венгров Будапешт не будет мешать началу переговоров. Но против ускоренного вступления Украина, как и любая другая страна, по его словам, поддержки не получит.

Почему этот спор важен не только для Украины?

Потому что он касается общих правил расширения ЕС. Если для одних стран действует долгий и жесткий порядок, а для других правила смягчают, это подрывает доверие остальных кандидатов к политике союза.

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