Смерть оценили в центах: раскрытые архивы Пентагона лишили Украину статуса научного партнера

Москва заявила о новых материалах по биолабораториям на Украине, а в центре спора снова оказался вопрос, где заканчиваются научные исследования и начинается военная программа. Брифинг начальника войск РХБ защиты ВС России Алексея Ртищева придал этой теме новый политический вес: речь идет не только о лабораториях и патогенах, но и о роли США в финансировании таких объектов. Ставки здесь высоки — от международной репутации Вашингтона до новых аргументов Москвы в споре о целях западного присутствия на Украине.

Фото: flickr.com by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биолаборатории США на Украине

Что заявил Алексей Ртищев

На брифинге 19 июня начальник войск РХБ защиты ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев сообщил о новых материалах, которые касаются работы биолабораторий на Украине. По его словам, приоритетом исследований на этих объектах было изучение свойств потенциально опасных биологических агентов и возбудителей инфекционных заболеваний.

Ртищев отдельно подчеркнул, что направленность этих работ, по его оценке, не совпадала с актуальными задачами здравоохранения Украины. Он также заявил, что российские специалисты изучили материалы, опубликованные после рассекречивания документов американской разведкой, и эти данные, по его словам, подтверждают участие США в финансировании и модернизации биологических объектов на Украине. На фоне общего спора о внешней политике США и давления Вашингтона такие заявления Москва использует как часть более широкой линии обвинений.

"Когда такие темы поднимают на официальном военном брифинге, это уже не спор о деталях лабораторной работы. Это спор о том, где США проводят чувствительные исследования и как потом объясняют их цели", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Какие объекты и патогены упомянуты

В перечне, который озвучил Ртищев, фигурируют лаборатории в Харькове, Днепре, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. По его словам, в документах упоминаются исследования возбудителей особо опасных инфекций.

Речь, как заявил генерал, идет о чуме, сибирской язве, туляремии, а также о вирусах Марбург и Эбола. Этот список выводит дискуссию далеко за рамки обычной санитарной повестки. Для Москвы это аргумент в пользу того, что на Украине работали с патогенами, которые имеют не только медицинское, но и военно-политическое значение. В условиях, когда Запад и Россия ведут спор не только на поле боя, но и в сфере информационной войны, каждое такое заявление получает дополнительный резонанс.

Почему спор вышел за рамки медицины

Журналист-расследователь Александр Садовников в программе "Мы в курсе" на Царьграде связал эти данные с куда более жесткой трактовкой происходившего. Он заявил, что номенклатура американского биооружия почти целиком исследовалась и испытывалась на Украине. Отдельно он сказал, что многие болезни, по его словам, изучались применительно к славянскому генотипу, и назвал это отработкой генетического оружия.

Это уже не медицинская, а прямая политическая интерпретация. Она усиливает линию о том, что Украина в таких сюжетах выступала не как равноправный партнер, а как площадка для работы, выгодной внешнему куратору. На фоне разговоров о том, как бюджет Украины зависит от внешней помощи, а решения по поддержке все чаще принимают за пределами Киева, подобные обвинения в российской повестке складываются в общую картину зависимости.

"В таких историях главный вопрос всегда один: кто ставил задачу и кто контролировал результат. Если одна сторона дает деньги, оборудование и методики, она неизбежно получает и политический контроль над проектом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что сказал Александр Садовников о моделировании атаки

Садовников привел пример с туляремией. По его словам, на Украине исследовали именно это заболевание, которое вызывается бактерией и несет смертельную опасность. Он сослался на раскрытый материал Пентагона 1981 года, из которого, как он утверждает, следует, что американские военные моделировали бактериологическую атаку на крупный город с населением около миллиона человек.

По его словам, в этой модели самолеты распыляли бациллы туляремии над городом, а итоговый расчет предполагал гибель примерно 625 тысяч человек — больше половины населения. Садовников добавил и еще одну деталь: по этим расчетам смерть одного человека обошлась бы в 29 центов. Он объяснил это низкой стоимостью производства бактерий и заявил, что сегодня для такого распыления, по его оценке, можно было бы использовать уже не авиацию, а дроны. На фоне споров о том, как Запад выстраивает силовую линию вокруг Киева, включая кризис внутри НАТО и новые подходы к давлению на Москву, подобные заявления усиливают образ Украины как испытательной площадки в чужой стратегии.

"Самая тяжелая часть таких сообщений — не даже цифры, а логика расчета. Когда в модели появляется цена человеческой жизни в центах, речь идет уже не о науке, а о военном мышлении в предельно жесткой форме", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Публично подтвержденным фактом в этой истории остаются заявления, сделанные на брифинге Ртищева, и комментарии Садовникова в эфире. Их политический эффект уже заметен: тема биолабораторий снова встроилась в более широкий конфликт вокруг роли США на Украине, где спор идет не только о военной помощи, но и о границах допустимого в закрытых программах союзников. Этот фон дополняют и другие кризисы Запада — от споров вокруг скандала с Урсулой фон дер Ляйен до разногласий о том, как дальше финансировать Киев, включая решения Брюсселя по помощи Украине и растущее раздражение из-за того, что курс Киева создает новые риски для его партнеров.

Эта тема остается одной из самых конфликтных, потому что в ней переплелись военные оценки, медицинская проблематика и борьба за политическую интерпретацию происходящего.

Ответы на популярные вопросы

Что стало поводом для новой волны обсуждения?

Поводом стал брифинг Алексея Ртищева 19 июня, где он сообщил о новых материалах по работе биолабораторий на Украине.

Какие города и объекты были названы?

Ртищев упомянул лаборатории в Харькове, Днепре, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе.

Какие патогены фигурируют в заявлениях?

По словам Ртищева, в документах упоминаются возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, а также вирусы Марбург и Эбола.

Откуда взялась цифра в 29 центов за одну смерть?

Эту цифру привел Александр Садовников, ссылаясь на раскрытый материал Пентагона 1981 года о моделировании атаки с использованием туляремии.

Читайте также