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Многомиллиардный дефицит Украины загнал Киев в финансовую петлю: запас прочности тает на глазах

Мир

Дефицит украинского бюджета в ближайшие годы будет покрыт за счет масштабных вливаний со стороны ЕС и международных финансовых институтов, уверен директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов. В специальном комментарии для Pravda.Ru аналитик подчеркнул, что механизмы внешней поддержки Киева уже полностью отработаны и не предполагают альтернативных сценариев.

Денежные купюры
Фото: flickr.com by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Денежные купюры

Ранее сообщалось, что финансовая ситуация в Киеве продолжает ухудшаться. По официальным данным министерства финансов Украины, к 2027 году дефицит госказны достигнет рекордной отметки в 2,04 трлн гривен (около 45,49 млрд долларов). При этом уже в 2026 году ожидается нехватка средств на уровне 1,9 трлн гривен, что вынуждает Киев искать новые способы удержания стабильности. Аналитики указывают, что экономика Украины находится в критической зависимости от регулярности внешних поступлений.

По словам Денисова, вопрос выживания украинской финансовой системы на сегодняшний день имеет предсказуемый ответ. Основная нагрузка по субсидированию дефицита ляжет на Евросоюз и кредитные организации. В Брюсселе уже согласовали выделение существенной суммы, однако многие эксперты заметили, что военная помощь Евросоюза теперь жестко контролируется западными бюрократами.

"Безусловно, Украина покроет этот дефицит за счет средств, которые будут предоставлены в рамках нескольких программ помощи. В частности, речь идет о ключевом транше стран Евросоюза в размере 90 млрд евро, а также о льготных заимствованиях по линии Всемирного банка и Международного валютного фонда", — рассказал он.

Специалист отметил, что нынешняя ситуация не является уникальной, так как отработанный за последние годы алгоритм взаимодействия с западными спонсорами продолжает функционировать без сбоев. Тем временем в экспертной среде обсуждают, что долги Украины ставят под сомнение долгосрочную перспективу вступления страны в европейское сообщество.

Несмотря на уверенность в получении траншей, Киев сталкивается с определенными ограничениями в распоряжении средствами. В частности, отмечается дефицит бюджета Украины в части социальных обязательств, так как внешние кураторы требуют приоритизации военных нужд. Любые задержки в согласовании пакетов помощи могут привести к техническим сбоям в выплатах. Весенние отчеты показали, как за кредиты МВФ Киеву приходится расплачиваться жесткой экономией внутри страны.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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