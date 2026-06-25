Белый дом выкручивает руки союзникам: НАТО ищет человека, который не даст Трампу сломать альянс

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Роль генерального секретаря НАТО Марка Рютте как посредника между Европой и Белым домом становится критически важной на фоне капризной риторики Вашингтона, считает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. В комментарии для Pravda.Ru эксперт отметил, что, несмотря на нарастающее недовольство внутри Евросоюза, альтернативных фигур для диалога с президента США Дональдом Трампом практически нет.

Марк Рютте
Фото: commons.wikimedia.org by Minister-president, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Марк Рютте

Ранее сообщалось, что европейские союзники, поддержавшие назначение Рютте год назад ради его умения ладить с американским лидером, теперь выражают раздражение его манерой общения. Как заявили источники The New York Times в дипломатических кругах, излишне компромиссный подход генсека к требованиям США вызывает вопросы у части элит ЕС. При этом союзники по НАТО довели американского лидера до открытых обвинений в иждивении, что лишь обострило внутреннюю дискуссию в альянсе.

Нейжмаков пояснил, что слухи о недовольстве тактикой Рютте возникали и в начале 2026 года на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Тогда пресса обсуждала готовность генсека направить европейские корабли и технику для разминирования в зону конфликта ради трансатлантической солидарности.

"Слухи о недовольстве части руководителей Евросоюза компромиссным подходом Марка Рютте к диалогу с Дональдом Трампом появлялись в СМИ и раньше. Еще в марте–апреле 2026 года на фоне кризиса вокруг Ирана ряд западных изданий утверждали, что некоторые политики из ЕС выражают недовольство высказываниями Рютте, например, о готовности европейских государств разместить военные корабли и оборудование для разминирования ближе к Ормузскому проливу", — сказал он.

Генеральный секретарь тогда подчеркнул, что защита судоходства отвечает общим интересам, но намекнул на нежелательность прямого втягивания НАТО в эту операцию. По мнению эксперта, системных политиков в Европе, способных на контакт с Трампом, крайне мало. Помимо Рютте, специалист выделил лишь президента Финляндии Александра Стубба. Напомним, что на севере континента решение парламента предопределило новую реальность, изменив законодательный подход к вопросам обороны.

"В руководстве европейских государств, вероятно, осознают, что диалог с Трампом неизбежен, а значит, Марк Рютте в роли "доброго полицейского" может быть полезен. Системных политиков в Европе, способных наладить с Трампом успешный диалог, немного. Наряду с действующим генсеком НАТО в этом плане можно отметить и президента Финляндии Александра Стубба", — подчеркнул специалист.

Нейжмаков добавил, что давление на союзников будет усиливаться в зависимости от успехов США на других фронтах. Аналитики фиксируют, что Вашингтон подписал меморандум об отступлении, соглашаясь на вывод контингента из Ирана. Если уступки Тегерану станут очевидными, Трамп с удвоенной силой начнет обвинять Европу в недостаточном вкладе в безопасность в период кризиса. При этом Трамп начал жесткую проверку финансовых обязательств всех участников блока, поставив Брюссель перед сложным выбором.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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