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Запад нашел новый способ сорвать диалог Москвы и Вашингтона: громкий вброс ударил лично по Трампу

Мир

Информационные вбросы о причастности президента США Дональда Трампа к атакам на российские объекты являются частью масштабной кампании по дискредитации президента, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что западные медиа стремятся заблокировать любые возможности для конструктивного диалога между Москвой и американской администрацией.

Президент США Дональд Трамп
Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп

Ранее сообщалось, что издание Financial Times опубликовало материал, согласно которому Вашингтон предоставил Киеву разведывательные данные для ударов вглубь территории России, включая атаку на столичный нефтеперерабатывающий завод. По версии британских журналистов, Трамп был осведомлен о ходе операции и выразил крайнее удовлетворение результатами действий 

Перенджиев уверен, что за подобными публикациями стоит осознанное желание европейских элит и британского истеблишмента сорвать мирное урегулирование. По мнению политолога, обвинения в адрес Трампа выглядят нелогично, так как сейчас он сосредоточен на ближневосточном векторе и противостоянии с Ираном. Динамика событий показывает, что сегодня даже Британия признала прямую угрозу, исходящую от бесконтрольных действий Киева, однако продолжает использовать медийные ресурсы для эскалации.

"Газета Financial Times не всегда является надежным источником информации. Starlink действительно мог применяться, но не с согласия Трампа — возможно, были задействованы другие лица, однако почему-то притягивают именно его. Лучше бы сказали, что это Пентагон или командование НАТО, тогда было бы более логично и понятно", — отметил он.

Специалист добавил, что в западной политической системе президенты не всегда обладают полным контролем над действиями военных структур. Попытки привязать имя Трампа к конкретным ударам по РФ выглядят как провокация, направленная на отдаление сторон от любых переговоров.

При этом в экспертной среде обсуждаются миротворческие амбиции Трампа и те препятствия, которые создают ему оппоненты внутри США. Эксперт подчеркнул, что информационная война сегодня тесно переплетена с борьбой за власть внутри западных коалиций.

"Я склоняюсь к тому, что к подобным газетным публикациям нужно относиться критически. Они все чаще приобретают характер провокаций и отражают не только противостояние Запада с Россией, но и внутреннюю борьбу в самих западных структурах. Очевидно, что на эту информационно-пропагандистскую кампанию, направленную в том числе против Трампа, были выделены значительные средства", — пояснил специалист.

Несмотря на токсичный новостной фон, Москва сохраняет готовность обсуждать проблемы безопасности, хотя и не строит иллюзий относительно нейтральности Вашингтона. На текущем этапе Кремль обозначил необратимые последствия для дальнейших контактов, если политика Белого дома останется прежней. Для России важно сохранять каналы связи, даже если потенциальные посредники занимают сторону оппонента, считает Перенджиев. Параллельно с этим Брюссель уводит Киев от мира, усиливая давление на украинское руководство перед возможными решающими встречами.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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