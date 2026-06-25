В Белом доме сделали ставку на шантаж России: Трамп подводит Москву к ловушке под видом мира

Вашингтон пытается навязать Москве роль виновника в затягивании конфликта, используя санкционное давление как рычаг для продвижения своих условий мирного процесса, заявил член СПЧ при Президенте России, политолог Александр Ионов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт проанализировал смену тактики президента США Дональда Трампа и внутренние ограничения, с которыми столкнулась американская администрация.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Ранее издание Financial Times сообщало, что американская сторона снабдила Киев разведывательными данными для организации ударов по тыловым объектам России, включая атаку на нефтеперерабатывающий завод в Москве. Сообщалось, что Дональд Трамп выразил воодушевление результатами действий украинских сил. Между тем в МИД РФ подчеркнули, что ответные удары России теперь переводятся в практическую плоскость по прямому приказу главнокомандующего.

По словам Ионова, достоверность заявлений о непричастности США к эскалации вызывает вопросы, в то время как Белый дом готовит почву для прямых контактов с российским руководством. Сейчас прорабатывается визит в Москву американских спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа для подготовки нового этапа переговоров. Однако риторика Вашингтона становится все более жесткой, что выражается в угрозах введения масштабных экономических ограничений под предлогом якобы недостаточного миролюбия РФ.

"Трамп понимает, что если он будет усугублять ситуацию, переговоры вряд ли увенчаются успехом. Сейчас он перестал давить на Украину, но начал давить на Россию — говорит о санкциях и возможных новых ограничениях, якобы потому что мы не хотим мира. Однако наш президент четко обозначил позицию, она ясна. Что касается террористических действий Киева и его союзников против Москвы, то они сами за это заплатят, ведь покупают энергоресурсы из России. А Московский НПЗ и другие нефтеперерабатывающие комплексы, включая перевалочные мощности, будут восстановлены", — заявил он.

Специалист полагает, что внешнеполитическая активность президента США продиктована внутренними сложностями. Ресурс доверия к администрации истощен после столкновения с Тегераном. На этом фоне международные наблюдатели констатируют, что Тегеран становится региональным лидером, несмотря на попытки США сохранить контроль над ситуацией в зоне Ормузского пролива.

"Отношение Трампа изменилось по нескольким причинам. Во-первых, предстоят промежуточные выборы в Конгресс. Во-вторых, он понес серьезные репутационные потери после иранской кампании, которая вышла для него боком. Конгресс принял резолюцию, ограничивающую его полномочия по началу боевых действий, и теперь он должен согласовывать такие решения с законодателями. Трамп оказался в сложной внутриполитической ситуации", — пояснил он.

Трамп вынужден маневрировать между требованиями законодателей и необходимостью достичь быстрых дипломатических побед. Пока Белый дом пытается нащупать баланс, санкции против Москвы остаются ключевым инструментом в американском арсенале. На саму же Украину сейчас оказывается минимальное давление, так как Вашингтон пытается переложить ответственность за мирное урегулирование исключительно на российскую сторону. Тем не менее готовящийся визит представителя США продемонстрирует, готов ли Вашингтон к реальным компромиссам или продолжит тактику демонстративного давления.

Читайте также