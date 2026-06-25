Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощай, зарубежная экзотика: новый тренд в горах Ставрополья вытеснил привычные курорты Востока
Чукотка стала эпицентром обвала: в каких ещё регионах России резко понизились зарплаты строителей
Конец голливудского лоска: Хью Джекман столкнулся с самым тяжёлым испытанием в своей карьере
Все уже солят огурцы, а ваши сбрасывают завязи? Главные ошибки дачников
США выставили ультиматум Европе: американские танкеры с газом развернутся в сторону других рынков
Артемида может опоздать на Луну: NASA обнаружило слабое место, о котором не говорили вслух
Больше никакой надежды на авось: в Сеуле нашли способ уничтожать опухоли без права на ошибку
Стареть не в тягость: как с помощью простых упражнений обмануть паспортный возраст
Хрустящая летняя классика на вашем столе: три простых шага к идеальным малосольным огурчикам

В Белом доме сделали ставку на шантаж России: Трамп подводит Москву к ловушке под видом мира

Мир

Вашингтон пытается навязать Москве роль виновника в затягивании конфликта, используя санкционное давление как рычаг для продвижения своих условий мирного процесса, заявил член СПЧ при Президенте России, политолог Александр Ионов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт проанализировал смену тактики президента США Дональда Трампа и внутренние ограничения, с которыми столкнулась американская администрация.

Дональд Трамп
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Ранее издание Financial Times сообщало, что американская сторона снабдила Киев разведывательными данными для организации ударов по тыловым объектам России, включая атаку на нефтеперерабатывающий завод в Москве. Сообщалось, что Дональд Трамп выразил воодушевление результатами действий украинских сил. Между тем в МИД РФ подчеркнули, что ответные удары России теперь переводятся в практическую плоскость по прямому приказу главнокомандующего.

По словам Ионова, достоверность заявлений о непричастности США к эскалации вызывает вопросы, в то время как Белый дом готовит почву для прямых контактов с российским руководством. Сейчас прорабатывается визит в Москву американских спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа для подготовки нового этапа переговоров. Однако риторика Вашингтона становится все более жесткой, что выражается в угрозах введения масштабных экономических ограничений под предлогом якобы недостаточного миролюбия РФ.

"Трамп понимает, что если он будет усугублять ситуацию, переговоры вряд ли увенчаются успехом. Сейчас он перестал давить на Украину, но начал давить на Россию — говорит о санкциях и возможных новых ограничениях, якобы потому что мы не хотим мира. Однако наш президент четко обозначил позицию, она ясна. Что касается террористических действий Киева и его союзников против Москвы, то они сами за это заплатят, ведь покупают энергоресурсы из России. А Московский НПЗ и другие нефтеперерабатывающие комплексы, включая перевалочные мощности, будут восстановлены", — заявил он.

Специалист полагает, что внешнеполитическая активность президента США продиктована внутренними сложностями. Ресурс доверия к администрации истощен после столкновения с Тегераном. На этом фоне международные наблюдатели констатируют, что Тегеран становится региональным лидером, несмотря на попытки США сохранить контроль над ситуацией в зоне Ормузского пролива.

"Отношение Трампа изменилось по нескольким причинам. Во-первых, предстоят промежуточные выборы в Конгресс. Во-вторых, он понес серьезные репутационные потери после иранской кампании, которая вышла для него боком. Конгресс принял резолюцию, ограничивающую его полномочия по началу боевых действий, и теперь он должен согласовывать такие решения с законодателями. Трамп оказался в сложной внутриполитической ситуации", — пояснил он.

Трамп вынужден маневрировать между требованиями законодателей и необходимостью достичь быстрых дипломатических побед. Пока Белый дом пытается нащупать баланс, санкции против Москвы остаются ключевым инструментом в американском арсенале. На саму же Украину сейчас оказывается минимальное давление, так как Вашингтон пытается переложить ответственность за мирное урегулирование исключительно на российскую сторону. Тем не менее готовящийся визит представителя США продемонстрирует, готов ли Вашингтон к реальным компромиссам или продолжит тактику демонстративного давления.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Культура
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Садоводство, цветоводство
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Популярное
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке

Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.

Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Западные дети смотрят наше: глобальный успех анимации меняет восприятие России Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Бензиновый дефицит спровоцировал волну ночных преступлений: владельцы машин экстренно укрепляют баки
Последние материалы
Хрустящая летняя классика на вашем столе: три простых шага к идеальным малосольным огурчикам
Эра компромиссного жилья уходит: в Петербурге на треть сократился выбор квартир на нижних этажах
Сто миллионов на воспитание: внедрение финансового рычага в Кирове спровоцировало ажиотаж в ведомствах
Настоящее сумасшествие на дорогах: автобусы в Волгограде поехали вопреки всем правилам и знакам
В космосе никто не экономит так: российский двигатель установил рекорд, который считали недостижимым
Кузов Атома смяли в гармошку, а салон остался целым: что скрывают краш-тесты российского электрокара
Миллионы водителей в тупике: в Госдуме приняли жесткое решение по выплатам за аварии
Клиническая смерть стала лишь запятой: в Междуреченске заставили биологию подчиниться физике
Небо над Омском станет непроницаемым: аэропорт инвестирует миллионы в защиту от дронов — систему запустят к октябрю
В Белом доме сделали ставку на шантаж России: Трамп подводит Москву к ловушке под видом мира
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.