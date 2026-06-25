Конгрессу США выставили счёт: Белый дом требует выплатить колоссальную сумму за ядерный надзор в Иране

Вашингтон выкатил счет за иранское затишье. Администрация Дональда Трампа затребовала у Конгресса 672 миллиона долларов. Деньги пойдут на ликвидацию ядерного наследства Тегерана. Это часть огромного чека на 80 миллиардов, который Белый дом выставил за свои амбиции на Ближнем Востоке. Аппетиты Пентагона растут. Проверки, вывоз материалов, инспекции — американская машина мониторинга требует постоянной подпитки топливом из налогов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Радиоактивные отходы

Ядерный счет: куда уйдут миллионы Трампа

Трамп не верит словам. Он верит инспекциям. Запрошенные 672 миллиона долларов — это цена за тотальный надзор. Вашингтон планирует оплатить вывоз радиоактивных материалов и работу МАГАТЭ. Сюда же входят расходы на поиск контрабанды и работу групп аварийного реагирования. Штаты хотят контролировать каждый грамм урана. Это происходит на фоне стратегии совмещения давления и дипломатии, которую Белый дом пытается навязать всему миру в 2026 году.

"Это не благотворительность, а попытка Вашингтона зацементировать свое военное присутствие под видом мирных проверок. Трамп покупает право заходить в любую дверь на иранских объектах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Запрос включает расширение деятельности Группы аварийного реагирования. США разворачивают сеть мониторинга по всему региону. Формальный повод — нераспространение оружия. Реальный — контроль над ключевыми узлами обороны Ирана. Пока Тегеран демонстрирует конструктив, Вашингтон наращивает бюджеты на "проверки". Это стандартная схема американской администрации: сначала санкции, потом дорогостоящий контроль.

80 миллиардов на иранский маневр

672 миллиона — лишь верхушка айсберга. Пентагон затребовал у законодателей еще 80 миллиардов долларов. Эти суммы должны покрыть все расходы, связанные с операцией против Ирана. Война стоит дорого, даже если она переходит в стадию затухания. Вторжение США в другие регионы уже показало, как быстро тают бюджеты при смене власти или режима. США пытаются переложить издержки своей агрессии на будущие периоды.

Трамп действует прагматично. Он выставляет условия, за которые должен платить Конгресс. Пока в Европе изучают переписки чиновников и ищут пропавшие деньги, Белый дом просто запрашивает новые транши. Для американского ВПК Иран стал очередной золотой жилой. Конфликт, начатый в феврале 2026 года, теперь монетизируется через верификацию и надзор.

"Аппетит Пентагона не знает границ. 80 миллиардов — это огромная дыра в бюджете, которую закроют печатным станком, раздувая инфляцию во всем мире ради контроля над Персидским заливом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Мир на бумаге: Меморандум и блокада

18 июня стало датой формального перемирия. Тегеран и Вашингтон подписали документ. Конфликт, тлевший с конца зимы, должен быть закончен. Главный пункт — снятие морской блокады. Иран возвращает себе Ормузский пролив. США уводят свои корабли. Однако запрос на сотни миллионов долларов для новых инспекций говорит о том, что Белый дом не собирается уходить из региона полностью. Доверия нет, есть только расчет.

"Подпись на меморандуме — это лишь пауза. США всегда используют инспекции как легальный способ шпионажа. Деньги нужны на поддержание инфраструктуры этого давления", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Администрация Трампа запрашивает 672 миллиона долларов на вывоз иранских ядерных материалов, инспекции и меры верификации, а также другие мероприятия по противодействию распространению ядерного оружия в рамках более широкого запроса на дополнительное финансирование в размере 80 миллиардов долларов. Эти цифры подтверждают: мирный процесс для США — это дорогостоящая бизнес-операция. Пока Тегеран восстанавливает судоходство, Вашингтон готовит почву для новых претензий.

Ответы на популярные вопросы об иранской сделке

На что конкретно пойдут 672 миллиона долларов?

Средства направят на транспортировку ядерных компонентов за пределы Ирана, оплату работы инспекторов МАГАТЭ и закупку оборудования для пресечения незаконного оборота радиоактивных веществ.

Почему Пентагон требует сразу 80 миллиардов?

Запрос включает не только иранские нужды, но и покрытие общих издержек на логистику и содержание войск на Ближнем Востоке, которые накопились с февраля 2026 года.

При чем тут Ормузский пролив?

Это главная транспортная артерия региона. По условиям нового меморандума, Иран возобновляет транзит судов, а США обязуются прекратить морскую блокаду побережья.

Означает ли это полную ядерную дезактивацию Ирана?

Официально — да. На практике США запрашивают бюджет на усиленное "выявление контрабанды", что подразумевает долгую и придирчивую проверку всех иранских объектов.

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