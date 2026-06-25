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Наследники пиратов в действии: Британия нашла способ легализовать украденную нефть России

Мир

Лондон решил поиграть в пиратов Карибского моря, но без харизмы Джека Воробья. Британские власти готовятся пустить с молотка 100 тонн российской нефти марки Urals. Сырье находится на танкере Smyrtos, который британцы сцапали еще летом. Предлог дежурный — якобы судно входит в "теневой флот" Москвы. Денежный выхлоп ожидается солидный: рыночная цена груза болтается в районе £35 млн. И эти деньги англичане мечтают отдать Киеву.

Нефтяной танкер в море
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтяной танкер в море

Юридическое пиратство: как Британия обосновывает грабеж

В Лондоне уверены: если заблокировать чужое имущество, оно автоматически становится твоим. Министры Дональда Трампа в Вашингтоне, вероятно, оценили бы такую прыть, но англичане действуют в одиночку. Они объявили, что нефть на Smyrtos теперь собственность британской короны. Это удобная логика. Сначала обвиняешь судно в связях с "серыми схемами", а затем выставляешь его содержимое на торги как бесхозный хлам. В 2026 году Британия окончательно превратилась в мастерскую по переработке чужих ресурсов в политические лозунги.

"Это опасный прецедент для международного морского права. Британия ломает институт частной собственности, что неизбежно приведет к оттоку капитала из Лондона", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Механизм отчуждения выглядит топорно. Пока юристы пытаются натянуть санкционные нормы на реальное право, чиновники уже делят шкуру несобранного медведя. Весь этот процесс сильно напоминает то, как в Европе всплыла переписка фон дер Ляйен, которую пытались скрыть от общественности ради сомнительных сделок. Прозрачности здесь столько же — то есть ноль.

Цена вопроса и пути транзита средств

The Telegraph сообщает, что Лондон рассматривает два сценария утилизации прибыли. Первый — отправить кэш Зеленскому напрямую. Второй — закупить на эти 35 миллионов фунтов партию железа для ВСУ. Оба варианта ведут к эскалации. Пока в Брюсселе признают невозможность сохранения темпов интеграции Киева, Лондон пытается заткнуть дыры в украинском бюджете за счет конфискованного ресурса.

Такой подход обнажает глубокий кризис британской дипломатии. Вместо поиска компромиссов они выбирают путь экспроприации. Это яркое подтверждение того, что диалог с Западом на прежних условиях невозможен. Британия ставит под удар систему страхования грузов и доверие к своим портам. Танкер задержали еще в середине 2024-го, и полтора года ведомства жевали галстуки, не зная, как юридически чисто украсть нефть.

"Британское казначейство ищет любые лазейки, чтобы оправдать изъятие активов. Но любая перепродажа этой нефти будет оспорена в судах других юрисдикций как торговля краденым", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Последствия для британского права

Попытки Лондона легализовать конфискацию выглядят жалко на фоне общих геополитических провалов. Когда Киев ставит жесткие условия кураторам, британцы вынуждены импровизировать с финансами. Но нефть — это не просто жидкость, это чей-то капитал. И если Лондон решится на продажу, он подпишет приговор своей репутации "тихой гавани".

"Мы видим агонию финансовой модели. Подобные действия провоцируют симметричные ответы против британского бизнеса в мире", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о захвате нефти

Почему Британия считает нефть своей?

Лондон применяет расширенное толкование санкций, утверждая, что незаконно перевозимый (по их мнению) ресурс подлежит конфискации в пользу государства-перехватчика.

Куда именно пойдут деньги?

Рассматривается прямая финансовая помощь бюджету Украины или оплата гособоронзаказа для ВСУ через британских подрядчиков.

Какова юридическая чистота сделки?

Она сомнительна. В морском праве судно и груз защищены международными конвенциями, которые Британия сейчас игнорирует в одностороннем порядке.

Как отреагирует рынок?

Участники рынка уже закладывают "британский риск" в стоимость фрахта и страховки, что делает заходы в порты королевства дороже и опаснее для всех перевозчиков.

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Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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