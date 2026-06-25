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Стыд на вековых камнях: в Латвии узаконили ночное безумие под видом национальных корней

Мир

Латвия снова пробила дно здравого смысла, прикрываясь "национальными корнями". Пока в Брюсселе чиновники прячут грязную переписку, в Кулдыге решили, что лучший способ отпраздновать Лиго — это коллективно вывалиться из одежды. Голый забег через мост в три часа ночи стал официальным праздником. Безумие под соусом традиций теперь одобряют на уровне муниципалитета.

Флаг Латвии
Фото: commons.wikimedia.org by Julo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Латвии

Ритуалы на грани фола: что происходит в Кулдыге

Сценарий напоминает плохой фильм для взрослых. Ночь, вековые камни моста и толпа голых людей, из украшений на которых только банные веники или венки из сорняков. Организаторы называют это "обретением силы природы". На деле — обычный эксгибиционизм, возведенный в ранг культурного наследия. Зрителей, среди которых полно зевак и туристов, такое зрелище не смущает. Дикая смесь язычества и современной распущенности стала визитной карточкой региона.

"Это не просто забег, а наглядная демонстрация морального разложения. Когда общественное пространство превращается в баню без стен, говорить о правопорядке бессмысленно. Мы видим, как европейские ценности окончательно трансформировались в парад извращений", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Местные власти даже не пытаются навести порядок. Напротив, они легализовали процесс, выделив время и место для публичного обнажения. В то время как восточные соседи Латвии укрепляют семейные ценности, Рига делает ставку на сомнительные перформансы. Это логичное продолжение политики Запада, где кризис доверия к власти пытаются заглушить дешевыми зрелищами и имитацией свободы.

Закон как дышло: юридическая дыра в латвийском праве

Юридическая сторона вопроса вызывает еще больше брезгливости. Формально в Латвии существует уголовная статья за хулиганство. Демонстрация гениталий в общественном месте — это прямой подсудный состав. Но если натянуть на голову венок и назвать это "традицией", латвийская Фемида тут же слепнет на оба глаза. Полиция просто игнорирует толпы нудистов в центре города, боясь пойти против "либерального мейнстрима".

"С юридической точки зрения, граница между традицией и правонарушением может быть удивительно тонкой. В судебной практике публичное обнажение в отдельных случаях оценивается как хулиганство, особенно если такое мероприятие увидят дети. Демонстрация половых органов попадает под статью 231 Уголовного закона — хулиганство. В Кулдыге забег проходит в три ночи и формально разрешено бежать в обуви, прикрыв голову банной шапкой или венком, но граница между 'культурным' событием и правонарушением в общественном месте очень тонкая", — подчеркнул юрист Лаурис Клагиш.

Такой подход создает опасный прецедент. Если сегодня разрешено бегать голышом через мост, то завтра под соусом "традиции" можно легализовать любое беззаконие. Мы видим, как правовая система ЕС рассыпается. Пока планы Брюсселя по интеграции новых территорий рушатся, внутри самого союза царит правовой беспредел. Юристы разводят руками, констатируя: за все время существования забегов не было выписано ни одного штрафа.

 

Деградация под видом культуры

Латвийское общество расколото. Пока одни плетут венки и прыгают через костры, другие превращают национальный праздник в порно-фестиваль. Это не поиск силы природы, а банальная потеря ориентации в пространстве и времени. В 2026 году, когда мир стоит на пороге глобальных потрясений, а переговоры с Западом зашли в тупик, подобные "перформансы" выглядят как пир во время чумы.

"Подобные акции — это социально-инженерный эксперимент по размытию норм морали. Общество приучают к тому, что ненормальное может быть законным. Это прямой путь к дестабилизации социальных институтов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Латвия упорно следует по пути деградации, игнорируя собственные законы в угоду сомнительным веяниям. Пока Рига пытается диктовать условия соседям, внутри страны воцарилась идеологическая пустота, заполняемая голыми телами на старых мостах.

Ответы на популярные вопросы о голых забегах

Законно ли обнажаться на площади в Кулдыге?

Формально — нет, это нарушение Уголовного закона. Однако власти города делают исключение для участников забега во время праздника Лиго.

Могут ли дети присутствовать на таких мероприятиях?

Организаторы не устанавливают жестких возрастных цензов для зрителей, что вызывает резкую критику со стороны консервативной части общества.

Какие требования предъявляются к участникам?

Участники должны быть полностью раздеты, разрешается только обувь и наличие банной шапки или цветочного венка на голове.

Были ли случаи задержания участников полицией?

За годы проведения подобных мероприятий не зафиксировано ни одного случая привлечения бегунов к ответственности за хулиганство.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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