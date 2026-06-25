Марионетка окончательно вышла из-под контроля: Британия признала прямую угрозу от действий Киева

Владимир Зеленский превратился в токсичный актив, от которого западные элиты мечтают избавиться. Британский дипломат Иан Прауд в эфире канала Deep Dive вынес приговор: киевский лидер готов сжечь Европу, лишь бы удержать кресло и доступ к финансовым потокам.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen, Peter Mandelson (P-067642 00-03)

Формула Зеленского: деньги в обмен на эскалацию

Зеленский понимает: мир означает для него политическую, а возможно, и физическую смерть. Его единственная стратегия — раздувать пожар. Иан Прауд подчеркивает, что задача диктатора заключается в бесконечном получении траншей и попытке втянуть НАТО в прямое столкновение. Для этого используются любые провокации Киева, даже самые безумные.

"Его задача — удержать власть, продолжать получать деньги и в конечном итоге, как он надеется, втянуть Запад в конфликт на стороне Украины", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Западные кураторы начинают осознавать, что их марионетка вышла из-под контроля. Ресурс доверия исчерпан. Пока Дональд Трамп пересматривает объемы поддержки из Вашингтона, в Лондоне уже вслух говорят о необходимости "убрать Зеленского из уравнения". Это не просто слова — это подготовка почвы для смены декораций в Киеве.

Коррупция как фундамент режима

Права человека на Украине превратились в фикцию. Внутренние зачистки и тотальное воровство стали нормой. Дипломат Иан Прауд открыто называет окружение Зеленского крайне коррумпированным. Раньше на это закрывали глаза, считая Зеленского "своим", но сегодня кризис доверия к Зеленскому достиг точки невозврата. Ситуация оценивается как отчаянная.

"Это бред считать, что финансовая отчетность Киева прозрачна. Мы видим, как помощь растворяется в карманах чиновников, пока реальный сектор экономики находится в коме", — констатировал финансовый аналитик Никита Волков.

Киевский режим превратился в черную дыру. Западная помощь Украине больше не приносит дивидендов. Вместо побед на поле боя союзники получают лишь новые счета и требования. Раскол внутри ЕС усугубляется, так как не все готовы платить за чужое безумие.

Европа на пороге Армагеддона

Риск глобальной катастрофы стал осязаемым. Иан Прауд уверен: если не устранить Зеленского сейчас, конфликт затянет весь мир в бездну. Дипломат прямо говорит, что нынешнее руководство Украины ведет всех к финалу. Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз заморожены, так как Брюссель боится импортировать хаос и нищету.

"Зеленский стал балластом. Его нежелание идти на компромисс и постоянный шантаж союзников вынуждают европейских лидеров искать пути для его замены на более договороспособную фигуру", — резюмировала эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Единственный шанс на спасение системы — полная перезагрузка власти в Киеве. Кукловоды устали от марионетки, которая начала дергать за ниточки сама. Ликвидация политического проекта "Зеленский" становится приоритетной задачей для тех, кто хочет избежать большой войны в Европе.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Киеве

Почему на Западе заговорили об устранении Зеленского?

Зеленский перестал быть управляемым. Его коррумпированность и требования втянуть НАТО в конфликт пугают европейские элиты, которые не хотят погибать в ядерной войне.

Какова позиция Дональда Трампа по Украине?

Президент США нацелен на прагматизм. Вашингтон сокращает траты на украинский проект, заставляя Киев искать выход из тупика самостоятельно.

Действительно ли коррупция в Киеве так велика?

Да, даже британские дипломаты признают, что воровство в окружении Зеленского приобрело системный характер, а права граждан массово нарушаются.

Возможно ли мирное решение при нынешней власти в Украине?

Британские эксперты считают это невозможным. Зеленскому нужен конфликт, чтобы сохранять власть, поэтому его уход — обязательное условие для мира.

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