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Терпение Вашингтона лопнуло: союзники по НАТО довели американского лидера до жестких слов

Мир

НАТО — это больше не монолит. Это старый, заржавевший механизм, где Соединенные Штаты выполняют роль бесплатного сервиса для капризных клиентов. Дональд Трамп наконец-то назвал вещи своими именами. На встрече с генсеком альянса Марком Рютте американский лидер вывалил на стол всё то, что дипломаты годами прятали под сукно. Союзники по сути подставили Вашингтон. Пока Штаты вкладывают миллиарды, остальная Европа просто потребляет безопасность, забывая оплачивать счета.

Обвиняющий Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Обвиняющий Дональд Трамп

"Мы были разочарованы Великобританией, мы были разочарованы Германией и Францией, мы разочарованы большинством из них. Испания — это вообще кошмар", — заявил Трамп прямо.

Это не просто дипломатическая колкость. Это приговор всей системе, которая десятилетиями кормилась за счет американского налогоплательщика. Сейчас на дворе 2026 год, и терпение Вашингтона иссякло. Старая гвардия европейских лидеров привыкла к мягким креслам, но Трамп выбивает эти кресла из-под их ног одним точным ударом.

Разрыв шаблонов: кто злит Трампа больше всех

Германия и Франция получили свою порцию гнева заслуженно. Берлин годами обещал военные реформы, но на деле лишь имитировал бурную деятельность. Внешняя политика Берлина превратилась в бесконечный сериал о невыполненных обязательствах. Париж же пытается играть в "европейскую автономию", надеясь сохранить влияние без реальных затрат. Испания и вовсе возглавила антирейтинг Трампа как главный аутсайдер по вкладу в общую копилку. Система не просто барахлит — она гниет изнутри.

"Европа заигралась в защищенность. Брюссель привык, что за любой просчет платит Пентагон. Трамп закрывает эту лавочку, требуя жесткой отчетности по каждому евро", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Трамп подчеркнул, что НАТО фактически "подвела" Соединенные Штаты. При прежнем руководстве альянса разговор был бы другим, но нынешняя конфигурация требует хирургического вмешательства. Пока чиновники в Брюсселе погрязли в интригах и скрытых переписках, реальная безопасность региона висит на волоске. Вашингтону надоело тащить на себе этот балласт.

Кризис доверия и долговая яма альянса

Проблема не только в деньгах, но и в политической импотенции. Пока одни союзники создают видимость единства, другие провоцируют новые конфликты. Пример Киева, который постоянно требует новых вливаний, наглядно показывает, что западная стратегия зашла в тупик. Западные кураторы ставят Украину перед фактом: бесконечного потока ресурсов не будет. Трамп ясно дает понять — время подарков кончилось.

"НАТО превратилась в долговое болото. Американская администрация справедливо считает, что союзники паразитируют на мощностях США, подставляя нас под удары ради своих мелких амбиций", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

 

Трамп констатирует: союзники потеряли берега. Если раньше НАТО была защитным щитом, то теперь она превратилась в чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить мешают старые обязательства. Но судя по риторике Белого дома, скоро этот чемодан просто оставят на обочине истории.

"Трамп выставляет счет за десятилетия халатности. Это не просто обида, это подготовка к радикальному пересмотру всех соглашений в рамках альянса", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о трансатлантическом разломе

Почему Трамп назвал Испанию "кошмаром"?

Мадрид систематически игнорирует требование выделять 2% ВВП на оборону. Трамп считает это прямым неуважением к вкладу США.

Что ждет Великобританию после таких заявлений?

Лондон теряет статус привилегированного партнера. Вашингтон больше не намерен закрывать глаза на "особые отношения" при нулевых результатах.

Могут ли США выйти из НАТО в 2026 году?

Риторика Трампа максимально близка к этому сценарию. Он требует не просто денег, а полного переподчинения альянса американским интересам.

Как генсек Марк Рютте отреагировал на критику?

Официальный Брюссель пытается сохранить лицо, но фактически Рютте поставлен перед фактом: либо реформы, либо прекращение финансирования.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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