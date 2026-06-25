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Настало время платить: Белый дом увязал санкции против Москвы с ценниками на американских АЗС

Мир

Вашингтон снова увязал санкции против российской нефти не только с внешней политикой, но и с ценой барреля. Дональд Трамп, как заявил Марко Рубио, будет смотреть на стоимость энергоресурсов, если встанет вопрос о новом временном смягчении ограничений. Для США это выбор между давлением на Москву и риском нового скачка цен, а для рынка — сигнал, что санкционный режим остается подвижным и зависит от обстановки вокруг Ирана, решений стран ОПЕК и общего состояния мировой торговли нефтью.

Дональд Трамп
Фото: Веб-сайт Белого дома
Дональд Трамп

От чего теперь зависит решение США

Американский президент Дональд Трамп при принятии решения о том, будут ли США снова временно ослаблять санкции против российской нефти, будет учитывать стоимость энергоресурсов. Об этом сказал Марко Рубио. По его словам, когда Вашингтон смягчал ограничения, он стремился стабилизировать рынок.

Это делает цену нефти не фоном, а прямым политическим аргументом. Если котировки идут вверх, у Белого дома сужается пространство для жестких шагов. Если рынок успокаивается, санкционное давление легче удерживать без немедленных издержек для американской экономики и союзников.

"Санкции против сырья почти никогда не живут отдельно от ценника на заправке. Когда нефть дорожает, у любой администрации появляется соблазн отступить на шаг, чтобы не платить за внешнюю линию внутренним недовольством", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Почему нефть дорожала весной

Основным фактором роста цен на нефть в марте и апреле стало перекрытие Ираном Ормузского пролива во время вооруженного конфликта с Израилем и США. Этот участок остается одним из главных маршрутов для мировой торговли сырьем, поэтому удар по логистике сразу отразился на котировках.

В мае рынок получил еще один сигнал вверх: ОАЭ решили покинуть ОПЕК. На фоне и без того нервной обстановки это добавило неопределенности и подтолкнуло энергоресурсы к подорожанию. На таком фоне для Вашингтона вопрос о санкциях стал тесно связан с тем, как быстро рынок способен переварить новые риски. Схожая логика прослеживается и в других сюжетах, где нефть и санкции переплетаются с внешней политикой.

В июне ситуация начала меняться. По мере урегулирования конфликта США с Ираном нефть несколько дешевела. Это снизило остроту ценового давления и вернуло Белому дому больше свободы для маневра.

"Рынок нефти очень чувствителен к узким проходам и политическим сигналам. Когда конфликт вокруг Ормузского пролива идет на спад, премия за риск уменьшается, и санкционные решения снова начинают обсуждать не в режиме пожара, а в режиме расчета", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Что это значит для санкционной политики

Заявление Рубио показывает: США не отказываются от санкционного инструмента, но и не хотят, чтобы он бил по ним самим через рост цен на энергию. Это не отменяет политического давления на Россию, но делает его зависимым от внешней конъюнктуры.

Для союзников США это тоже важный сигнал. Вашингтон готов корректировать линию, если рынок выходит из равновесия. Подобная тактика вписывается в более широкий фон, где Запад одновременно спорит о стратегии по Украине, темпах давления на Москву и границах собственного участия в конфликте. На этом фоне в Европе идут свои споры о сближении Киева с Евросоюзом, в Москве говорят о новых условиях диалога с США, а в Берлине обсуждают, почему Европа теряет статус посредника.

Пока нефть дешевеет, у администрации Трампа больше возможностей выбирать жесткость без немедленного удара по рынку. Но если напряженность на Ближнем Востоке вернется или поставщики снова внесут хаос в баланс, вопрос о временном ослаблении санкций быстро вернется в повестку.

"Здесь нет противоречия между давлением и уступкой. Белый дом может ужесточать риторику и одновременно оставлять себе аварийный выход, если цены начнут расти слишком быстро. Это и есть политика с оглядкой на внутренний рынок", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Итог пока один: санкции против российской нефти в американской логике остаются не жесткой формулой, а инструментом, который подстраивают под цену барреля и общую нервозность рынка.

Ответы на популярные вопросы

Почему решение США увязано с ценой нефти?

Потому что рост цен на энергоресурсы бьет по потребителям и по самому рынку. Рубио прямо сказал, что при смягчении санкций власти США стремились стабилизировать рынок.

Что сильнее всего разогнало цену нефти весной?

Главным фактором стало перекрытие Ираном Ормузского пролива во время конфликта с Израилем и США. В мае рост поддержало решение ОАЭ покинуть ОПЕК.

Почему в июне нефть начала дешеветь?

Цены пошли вниз по мере урегулирования конфликта США с Ираном. Когда напряжение снизилось, рынок стал спокойнее реагировать на поставки и риски.

Означает ли это полный отказ США от санкционного давления?

Нет. Речь идет не об отказе, а о возможной временной корректировке режима ограничений, если стоимость энергоресурсов снова станет слишком высокой.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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