Худшая ситуация за сорок лет: нефтяные хранилища Штатов опустели до опасного предела

Свежая статистика Минэнерго США показала редкое сочетание: американские запасы нефти заметно сократились, стратегический резерв опустился к минимуму за десятилетия, а рынок все равно двинул цены вниз. Для Вашингтона это сигнал о более узком запасе прочности, для трейдеров — напоминание, что даже жесткие цифры по резервам не всегда разворачивают котировки вверх.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Добыча нефти

Что показали данные по запасам

По данным Министерства энергетики США, за неделю до 19 июня коммерческие запасы нефти в стране сократились на 6,1 млн баррелей и составили 412,1 млн баррелей. Это на 7% ниже среднего уровня за последние пять лет для такого времени года.

Падение коммерческих резервов обычно читается рынком как признак более напряженного баланса. Но в этой истории важен не только недельный минус, а сам уровень запасов: он уже находится ниже привычного среднего диапазона.

"Когда коммерческие запасы уходят ниже средних значений, рынок получает сигнал, что пространство для маневра сужается. Это не значит, что дефицит уже наступил, но запас прочности становится меньше", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Для США эта статистика важна не только внутри страны. Американские данные по нефти остаются ориентиром для глобального рынка, как и новости о Венесуэле, где политика и сырьевой фактор снова идут вместе.

Почему стратегический резерв стал отдельной проблемой

Еще жестче выглядит ситуация со стратегическими нефтяными резервами. Они сократились примерно на 9 млн баррелей и опустились до 331,2 млн баррелей. Это минимальный показатель для США с 1983 года.

Общий объем запасов нефти, включая коммерческие и стратегические резервы, составил 743,3 млн баррелей. На таком низком уровне он не находился с осени 1984 года.

Стратегический резерв — это уже не обычная недельная волатильность. Здесь речь идет о запасе, который нужен на случай крупных сбоев поставок и внешних шоков. Когда этот буфер уменьшается до многолетних минимумов, энергетическая тема быстрее становится политической.

"Стратегический резерв — это страховка государства. Когда он уходит к минимумам за десятилетия, любой новый кризис на рынке нефти Вашингтону сложнее встречать с сильной позиции", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Нефтяный рынок давно зависит не только от баланса спроса и предложения, но и от внешнеполитического фона. Это видно и по сюжетам о роли Европы в украинском конфликте, и по дискуссии о том, как меняется диалог России и США.

Почему нефть дешевеет, несмотря на сокращение запасов

На фоне этой статистики цена Brent, как сообщается, снизилась до 74 долларов за баррель. На первый взгляд это выглядит как противоречие: запасы падают, а нефть дешевеет.

Но рынок смотрит шире одной недельной сводки. Для трейдеров важны ожидания по мировому спросу, действия крупных производителей, поведение финансовых игроков и общая нервозность вокруг геополитики. Поэтому даже сильное сокращение запасов в США не всегда дает немедленный рост котировок.

Сейчас рынок, судя по динамике цены, не увидел в американской статистике основания для разворота вверх. Напротив, снижение Brent до 74 долларов показывает, что участники торгов закладывают в цену другие риски и другие ожидания.

"Один отчет по запасам не ломает общий настрой рынка. Если участники торгов ждут слабого спроса или считают, что предложение останется достаточным, цена может идти вниз даже на фоне сильного сокращения резервов", — рассказал в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

На нефтяные ожидания влияет и общий международный фон: от споров о сближении Украины и ЕС до кризиса вокруг отношений Киева и Минска. Для сырьевого рынка такие сюжеты важны не сами по себе, а как часть картины глобальных рисков. Отдельно инвесторы следят и за тем, как меняется линия Брюсселя по переговорам и насколько устойчивой остается дискуссия в Германии о диалоге с Россией.

Главный вывод из этих цифр прост: американские нефтяные резервы заметно сократились, но рынок пока не увидел в этом достаточного повода для роста цен.

Ответы на популярные вопросы о запасах нефти в США

Почему сокращение запасов в США привлекло столько внимания?

Потому что речь идет сразу о двух сегментах — коммерческих запасах и стратегическом резерве. Во втором случае показатель опустился до минимума с 1983 года.

Насколько сильно упали коммерческие запасы?

За неделю до 19 июня они сократились на 6,1 млн баррелей и составили 412,1 млн баррелей.

Что происходит со стратегическим резервом США?

Он уменьшился примерно на 9 млн баррелей, до 331,2 млн баррелей. Это самый низкий уровень за несколько десятилетий.

Почему Brent подешевела до 74 долларов, если запасы падают?

Рынок оценивает не только американскую статистику, но и общие ожидания по спросу, предложению и геополитике. Поэтому снижение запасов не всегда ведет к росту цены.

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