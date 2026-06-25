Пять столиц пошли на принцип: в Берлине демонстративно сменили вектор поддержки киевского режима

Пять европейских столиц снова подтвердили курс на военное и политическое сближение Украины с НАТО, но сама формула поддержки показывает и пределы этого курса: Берлин, Париж, Лондон, Рим и Варшава демонстрируют единство по линии Альянса в тот момент, когда в более широких западных форматах растут споры о темпе интеграции Киева. Заявление по итогам встречи в Берлине фиксирует ставку на военную кооперацию с Украиной и одновременно подчеркивает, кто именно сейчас пытается удержать инициативу в вопросе будущего Киева.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved НАТО

Что решили лидеры в Берлине

Главы государств и правительств Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции выступили за дальнейшее развитие сотрудничества между НАТО и Украиной. Об этом сообщила пресс-служба кабмина ФРГ после встречи лидеров в Берлине.

В совместном заявлении участники переговоров подтвердили приверженность углублению партнерства между Альянсом и Киевом. По их оценке, такой курс должен способствовать дальнейшему сближению Украины с НАТО и отражает роль Киева в обеспечении евроатлантической безопасности.

Этот сигнал прозвучал на фоне того, как в ЕС уже пришлось пересматривать темп сближения с Киевом из-за внутренних разногласий. Ранее Брюссель признал, что сохранить прежний график по теме переговоров Украины с ЕС не удается, а вопрос о расширении Евросоюза все чаще упирается в споры внутри самого союза.

"Когда европейские столицы не могут быстро продвинуть политическую интеграцию, они усиливают ту площадку, где решения проходят быстрее и понятнее для союзников. Сейчас такой площадкой для Киева остается НАТО", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему акцент сместился на НАТО

Формально заявление E5 посвящено именно сотрудничеству с Альянсом, а не вопросу членства Украины. Это важная деталь. Лидеры поддержали уже принятые на саммите НАТО решения о военной помощи и сделали упор на расширение практического взаимодействия.

Такой подход позволяет западным столицам показать, что поддержка Киева сохраняется, даже если в других треках общий темп падает. На этом фоне в Европе не исчезли и более широкие политические споры — от дискуссий о будущем посредничестве до оценки роли Брюсселя в конфликте. Эти разногласия уже проявлялись в публикациях о том, что Европа перестала восприниматься как посредник, а внутри Германии усилился спор об отношениях с Россией.

Для Киева это означает одно: там, где политический консенсус в Европе буксует, западные партнеры стараются укрепить военную связку. Это не снимает вопросов о будущем переговоров, о которых все чаще спорят и в Москве, и на Западе, включая оценки по линии диалога России и США и давления на Киев со стороны союзников по теме возможных переговорных условий.

"Сейчас западные лидеры страхуют собственную линию. Они не готовы признать паузу в поддержке, поэтому переводят разговор в плоскость военных механизмов и совместных программ", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что значат JATEC и NSATU

Отдельно лидеры E5 высказались за расширение взаимодействия с Украиной по программам JATEC и NSATU. Речь идет о прикладных форматах кооперации, которые дополняют политические заявления конкретной военной связкой.

Поддержка этих программ показывает, что Берлинская встреча была не только декларацией солидарности. Лидеры привязали свою позицию к уже работающим каналам взаимодействия с Киевом. Это позволяет сохранить движение вперед даже в условиях, когда вокруг Украины множатся внешние и внутренние риски — от кризиса доверия к официальной риторике в самой стране до тревожных сигналов по региональной безопасности, включая сюжеты о рисках для Минска и о том, как переговорная повестка меняется под давлением новых заявлений.

Для стран E5 такой формат удобен еще и тем, что он не требует ответа на самый острый вопрос — где проходит граница между партнерством и политическими обязательствами на будущее. В берлинском заявлении эту границу сознательно оставили размытой.

"Подобные формулировки обычно оставляют сторонам пространство для маневра. Киев получает подтверждение поддержки, а союзники не связывают себя новой политической формулой, которую потом трудно будет защитить внутри собственных стран", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Берлинская встреча не дала новой формулы по членству Украины в НАТО, но показала, что ведущие европейские столицы хотят удержать хотя бы военный и институциональный темп сближения. На фоне споров внутри ЕС это уже само по себе стало политическим сигналом.

Ответы на популярные вопросы

Что именно заявили лидеры пяти стран в Берлине?

Они выступили за дальнейшее развитие сотрудничества между НАТО и Украиной, поддержали решения саммита НАТО о военной помощи и высказались за расширение взаимодействия по программам JATEC и NSATU.

Означает ли это скорое вступление Украины в НАТО?

Нет. В исходном заявлении речь идет о дальнейшем сближении и углублении партнерства, а не о решении по членству.

Почему акцент сделан именно на сотрудничестве с Альянсом?

Заявление касается той площадки, где западные союзники могут подтвердить поддержку Киева через военные и кооперационные механизмы.

Что это меняет для Украины прямо сейчас?

Киев получает политическое подтверждение, что линия на взаимодействие с НАТО сохраняется, а программы военного и организационного сотрудничества будут расширяться.

Читайте также