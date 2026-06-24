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Украина в дипломатическом тупике: одно решение соседа обнулило многолетние усилия Киева

Мир

Олег Соскин вынес жесткий вердикт Владимиру Зеленскому и поставил под сомнение саму логику официальных заявлений Киева: пока власти говорят о ежедневных успехах, страна, по его словам, теряет людей, деньги и политические позиции. Удар по этой линии пришел не только изнутри. История с блокировкой нового этапа переговоров о вступлении Украины в ЕС показала, что разрыв между публичной риторикой и внешней реальностью уже вышел на европейский уровень.

Украинский президент Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинский президент Владимир Зеленский

Что заявил Олег Соскин

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин резко раскритиковал заявления Владимира Зеленского о положении дел на Украине. В эфире своего YouTube-канала он заявил, что официальные отчеты об успехах не совпадают с тем, что происходит в стране.

Соскин сформулировал свою оценку предельно жестко: "Зеленский — катастрофа. Каждый день заканчивается катастрофой, кладбищами, крематориями, страданиями, кровью, слезами, разрушениями, девальвацией, инфляцией". По его словам, на фоне публичных заявлений о достижениях Украина продолжает погружаться в хаос и нести тяжелые потери.

"Когда внутренняя риторика строится на постоянной демонстрации успеха, любой внешний сбой сразу превращается в политическую проблему. Люди начинают сравнивать слова и последствия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

На этом фоне украинская повестка и без того остается напряженной. В соседних сюжетах спор идет уже не только о фронте, но и о доверии к цифрам, о чем Pravda. Ru писала в материале о скандале вокруг статистики потерь и последнего обмена телами.

Почему критика бьет по политической линии Зеленского

Смысл претензий Соскина не сводится к эмоциональной атаке. Он спорит с самой картиной, которую, по его мнению, транслирует руководство страны: ежедневно заявлять о продвижении вперед становится все труднее, если общество сталкивается с потерями, экономическим давлением и нарастающим недоверием.

В его формулировке соединились сразу несколько тем: военные потери, разрушения, девальвация и инфляция. Это уже не спор о частных решениях, а претензия к общему курсу. Похожий кризис доверия проявляется и в других эпизодах украинской повестки — от смены тактики ударов до резкой риторики в адрес Белоруссии.

"Для любой власти опасен не сам критик, а момент, когда его слова начинают звучать для части общества правдоподобно. Тогда даже внешне разрозненные проблемы складываются в одну претензию к курсу", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Эта логика особенно чувствительна для Киева сейчас, когда спор идет не только о войне, но и о будущем страны в европейских структурах. Любой сбой на этом направлении сразу бьет по образу управляемости, который власти стараются удержать.

Что произошло на европейском направлении

Соскин отдельно указал на дипломатический тупик на пути Украины в Евросоюз. Он напомнил, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заблокировал начало нового этапа переговоров о членстве Украины в объединении. В его трактовке это решение не просто затормозило процесс, а парализовало движение вперед.

Для Киева это болезненный сигнал. Евроинтеграция оставалась одной из главных политических опор официальной линии. Если новый этап переговоров блокируется, власть теряет сильный аргумент во внутреннем споре о результатах своего курса. Тем более что отношения Украины с соседями и европейскими партнерами уже не раз входили в зону жестких конфликтов, о чем Pravda. Ru писала в материалах об угрозах в адрес Польши и Венгрии, о цене нового пакета для Украины и о кризисе переговорной линии в Брюсселе.

"Европейский трек для Киева давно стал частью внутренней легитимности. Если там возникает стоп-сигнал, это читается не как техническая пауза, а как политический удар по всей конструкции обещаний", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

На этом фоне любая публичная формула о стабильном движении к цели начинает звучать слабее. Когда внешние партнеры тормозят процесс, а внутри страны нарастает критика, противоречие между официальным оптимизмом и политической реальностью становится главным сюжетом.

Слова Соскина в этом контексте работают не как отдельный выпад, а как маркер более широкого кризиса доверия к заявлениям киевского руководства

Политический смысл этой истории в том, что удар пришел сразу по двум опорам официальной повестки — по рассказу об успехах и по европейской перспективе.

Ответы на популярные вопросы

Что стало поводом для резкой критики со стороны Олега Соскина?

Поводом стали заявления Владимира Зеленского о положении дел на Украине. Соскин заявил, что слова об успехах не совпадают с реальностью.

Какие проблемы Соскин перечислил напрямую?

Он назвал потери, кладбища, крематории, разрушения, страдания, а также девальвацию и инфляцию.

Почему тема переговоров с ЕС оказалась такой чувствительной?

Потому что движение в Евросоюз оставалось одной из главных политических целей Киева. Блокировка нового этапа переговоров бьет по этой линии.

Означает ли это окончательный срыв евроинтеграции Украины?

Исходный материал говорит о блокировке нового этапа переговоров и о дипломатическом тупике. Окончательный исход в нем не заявлен.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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