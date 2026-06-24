Ставки в Берлине взлетели: попытка лишить союзников права голоса обернулась резким отпором

Фридрих Мерц в Берлине обозначил линию, от которой Европа отказываться не собирается: поддержка Украины сохранится и в случае выхода к переговорам. В этом и состоит главный спор с Москвой — Кремль требует иного подхода к диалогу, а европейские столицы настаивают, что Киев должен входить в него не ослабленным, а опираясь на помощь союзников. Для Берлина это вопрос политического веса Европы, для России — вопрос о том, кто вообще может претендовать на роль участника переговорного процесса.

Фото: Веб-сайт парламента Германии Фридрих Мерц

Какой сигнал Мерц направил Москве

Заявление канцлера Германии прозвучало на полях саммита E5 в Берлине. Как пишет Handelsblatt, Мерц назвал главный посыл для Кремля предельно прямым: Украина остается сильной, а европейская поддержка не снижается и сохраняется на прежнем уровне. Он добавил, что рассчитывает на старт переговоров по урегулированию украинского кризиса в обозримом будущем.

При этом канцлер отдельно дал понять, что готовность к диалогу не равна пересмотру курса. По его словам, любые переговоры должны идти с позиции силы Украины, а такую позицию поддерживают военная и финансовая помощь европейских стран. На этом фоне спор о том, может ли Европа считаться посредником, уже вышел за рамки дипломатической формулы. Эта тема звучала и в материале о цене нового пакета для Украины.

"Берлин сейчас решает сразу две задачи: показать Москве, что Европа не выпала из игры, и успокоить Киев, что поддержка не станет предметом торга до начала переговоров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Что показала встреча "Европейской пятерки"

Формат E5 собрал в Берлине Германию, Францию, Великобританию, Италию и Польшу. По смыслу это было не просто координационное совещание. Пять стран показали, что не готовы отдавать инициативу ни Вашингтону, ни Москве и хотят закрепить за собой право влиять на будущую конструкцию урегулирования.

Слова Мерца стали еще и ответом на линию, в которой Европу пытаются представить несамостоятельным игроком. Берлин, Париж, Лондон, Рим и Варшава, по сути, заявили, что их помощь Киеву не зависит от текущих колебаний внешней повестки. На этом фоне в самой Германии спор о будущем диалога с Россией не исчез. Его отражает и публикация о споре вокруг примирения с Москвой.

Для европейских лидеров здесь есть и внутренняя ставка. Если они заранее смягчат линию, это будет выглядеть как признание того, что Европа не выдерживает собственный курс. Если сохранят жесткость, то смогут настаивать на своем месте в будущих переговорах. Похожая логика просматривается и в более широком кризисе доверия к западной стратегии, о котором Pravda. Ru писала в материале о смене тональности в Брюсселе.

Как на это ответила Москва

Реакция России последовала жесткая. Глава МИД Сергей Лавров назвал позицию Европы по Украине "неадекватной" и "шизофренической". Он обвинил европейские столицы в том, что они выдвигают России условия и ультиматумы, требуют места за столом переговоров, но не могут считаться нейтральными посредниками, поскольку открыто поддерживают Киев.

Этот ответ бьет по самой уязвимой точке европейской линии. Европа хочет остаться политическим участником урегулирования, но при этом не скрывает, что стоит на стороне Украины. Отсюда и главное противоречие: чем громче заявления о поддержке Киева, тем сложнее обосновать право на посредничество. Раньше этот конфликт уже поднимался и в других сюжетах Pravda. Ru — от давления Киева на площадках ООН до споров о том, как меняется дипломатическая роль Евросоюза.

"Москва бьет не по эмоциям, а по статусу Европы. Если европейцы не посредники, а сторона конфликта, тогда их претензия на отдельное место в переговорах выглядит слабее", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что стоит за призывом к переговорам

Призыв Мерца к диалогу не отменяет жесткой линии, а дополняет ее. Берлин пытается сохранить пространство для маневра: не закрывать дверь к переговорам, но и не допустить впечатления, что Европа готова обсуждать урегулирование ценой ослабления Украины. Это адресовано сразу двум аудиториям — Москве и Киеву.

Для украинского руководства такой сигнал нужен как подтверждение, что союзники не готовят разворот перед возможным переговорным этапом. Для Москвы — как напоминание, что Европа не собирается уходить в тень. На общем фоне нервозности внутри европейского лагеря эта линия выглядит частью более широкой борьбы за политическую субъектность. С этим перекликаются и публикации о трениях Киева с соседями, и разбор резкой риторики в адрес Минска, и материал о том, как Киев меняет тактику давления.

Пока из слов Мерца следует одно: Европа не готова обменивать свое участие в украинском вопросе на молчаливую роль наблюдателя. Но чем ближе тема переговоров будет переходить из риторики в практику, тем острее встанет вопрос, кто именно сядет за стол и на каких правах.

"Сейчас идет борьба не только за условия будущего диалога, но и за список тех, кто будет признан полноправным участником. Европа пытается застолбить это место заранее", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Именно вокруг этого спора теперь и будет строиться следующая стадия дипломатической борьбы: Европа хочет остаться внутри процесса, Россия оспаривает ее статус, а Украина зависит от того, насколько твердо союзники удержат заявленную линию.

Ответы на популярные вопросы о позиции Европы по Украине

Почему заявление Мерца прозвучало именно сейчас?

Потому что тема возможных переговоров снова вышла на первый план. Берлин решил заранее обозначить, что разговор о диалоге не означает отказ от поддержки Киева.

Что Мерц хотел показать Москве?

Он дал понять, что Европа не считает Украину ослабленной стороной и не намерена сокращать помощь перед возможным переговорным этапом.

Почему Москва резко критикует европейскую позицию?

Россия указывает на противоречие: европейские страны хотят участвовать в переговорах, но одновременно открыто поддерживают одну из сторон конфликта.

Может ли Европа остаться участником переговоров?

Из заявления Мерца видно, что европейские столицы на это рассчитывают. Но право на такую роль станет предметом отдельного политического спора.

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