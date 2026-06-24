Старые связи больше не работают: в Каракасе начался необратимый передел главной госкорпорации

Владимир Зеленский публично связал новые удары по России и Крыму с решением западных партнеров по военным поставкам. Ставка здесь двойная: Киев добивается оружия под обещание новых операций, а заодно переводит конфликт в плоскость давления на российскую инфраструктуру, от которой зависит армия. Для Москвы это сигнал о расширении списка целей со стороны Украины, для стран G7 — напоминание, что их ответы теперь прямо увязывают с дальнейшей эскалацией.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ President's end-of-year press conference. (53410367338)

Что заявил Зеленский

В вечернем обращении Владимир Зеленский заявил о подготовке новых военных операций, включая действия на крымском направлении. Он сказал, что эта операция "четко просчитана" и будет быстро развиваться, если Украина получит от партнеров вооружение, о котором уже шла речь.

По словам Зеленского, он также отдал приказ разведке и ВСУ "работать на опережение". Речь, как он уточнил, идет об инфраструктурных объектах на территории России, от которых зависит снабжение российской армии. На этом фоне Киев уже меняет тактику давления, что ранее обсуждалось в материале о новой модели ударов по Москве.

"Киев сейчас говорит с партнерами предельно жестко: дайте обещанное, и мы переведем конфликт в новую фазу. Это уже не дипломатическая просьба, а политический торг под военную задачу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему отдельно прозвучал Крым

Крым в заявлении Зеленского выделен не случайно. Это отдельный политический и военный сюжет, который Киев регулярно использует как доказательство того, что не отказывается от максимальной повестки. Теперь эта линия вновь поставлена в прямую зависимость от решений внешних союзников.

Фраза о "четко просчитанной" операции показывает, что Киев стремится продемонстрировать готовый план и тем самым усилить аргументы в разговоре с теми, кто принимает решения о поставках. Параллельно украинская риторика в последние дни становится жестче и на других направлениях — от Белоруссии до конфликтных сигналов в адрес соседей по региону, о чем говорилось в разборе про Польшу и Венгрию.

Для Киева крымская тема удобна еще и тем, что она работает сразу на две аудитории: внутреннюю и внешнюю. Внутри страны это способ поддерживать мобилизационный тон. В диалоге с союзниками — способ показать, что новые поставки не останутся без немедленного применения.

Зачем Киев апеллирует к G7

Зеленский отдельно сказал, что "очень рассчитывает на положительный ответ от партнеров по G7" и что они "четко знают, о чем идет речь". Он не назвал конкретное вооружение, но сам формат заявления показывает: вопрос уже обсуждался, а теперь Киев вынес его в публичную плоскость.

Это обращение звучит в момент, когда в Европе нарастает спор не только о помощи Украине, но и о самой логике конфликта. Этот раскол заметен и по дискуссии о новом пакете для Киева, и по разговорам о переговорах с Москвой, и по позиции части немецких политиков, которые уже обсуждают условия для примирения с Россией.

"Когда Киев ссылается на G7, он давит не только на правительства, но и на их политическую репутацию. После публичного заявления отказаться от прежних обещаний для союзников становится заметно труднее", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Какой сигнал получили Россия и союзники Украины

Заявление Зеленского фиксирует сразу два сигнала. Первый адресован России: Киев готов на превентивные действия против объектов, связанных с военным снабжением. Второй адресован западным партнерам: новые поставки он подает как условие для следующего этапа кампании.

Политический риск для Киева тоже есть. Чем громче обещание результата после получения оружия, тем выше цена возможной неудачи. На этом фоне для украинской власти становится чувствительнее и внутренняя тема доверия, которую уже поднимали после скандала вокруг статистики потерь и обмена телами. Давление заметно и по внешнему контуру — от линии на ООН до напряжения с соседями и спонсорами, что просматривалось в материале об отношениях Польши и Украины.

"Такие заявления повышают ставки для всех. Если союзники согласятся, они глубже входят в конфликт. Если не согласятся, Киев получит повод обвинить их в срыве своих планов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Публичная форма этого обращения показывает, что Киев хочет не просто дождаться решения союзников, а подтолкнуть его в удобную для себя сторону. Теперь любое промедление со стороны партнеров будет выглядеть как отказ поддержать уже анонсированные планы.

Ответы на популярные вопросы

Что именно заявил Зеленский?

Он сообщил о подготовке новых военных операций, в том числе на крымском направлении, если Украина получит от партнеров вооружение, о котором ранее шла речь. Еще он заявил, что поручил разведке и ВСУ действовать на опережение против объектов в России, связанных со снабжением армии.

Почему в заявлении отдельно прозвучал Крым?

Киев вынес крымское направление в центр обращения как политически чувствительную тему. Это показывает, что Украина хочет подчеркнуть готовность к новым действиям именно на этом участке.

Зачем Зеленский упомянул G7?

Так он дал понять, что вопрос о поставках уже обсуждался и теперь Киев ждет конкретного ответа. Публичное упоминание G7 усиливает давление на партнеров.

О каких целях на территории России шла речь?

Зеленский сказал об инфраструктурных объектах, от которых зависит обеспечение российских войск. Других деталей в его обращении не прозвучало.

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