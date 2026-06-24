Двойные стандарты налицо: неформальные соглашения Урсулы фон дер Ляйен вызвали гнев в Европе

В Брюсселе разгорается новый спор вокруг Урсулы фон дер Ляйен: отказ Еврокомиссии раскрыть переписку из закрытого группового чата с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран дошел до европейского омбудсмена. Для Еврокомиссии это уже не просто вопрос служебной тайны. На кону — репутация института, который требует прозрачности от других, но сам закрывает доступ к политически чувствительным контактам.

Фото: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фон дер Ляйен

Что известно о закрытом чате

О существовании закрытой переписки стало известно в январе, пишет Berliner Zeitung. По данным издания, в чате участвовали сама глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и уходящий в отставку премьер Британии Кир Стармер.

Сам по себе состав участников показывает политический вес этой коммуникации. Речь идет не о техническом обмене сообщениями, а о канале связи между руководством ЕС, крупнейшими европейскими столицами и Киевом на фоне острого конфликта вокруг Украины, санкционной политики и будущих переговоров по Украине.

"Когда такие решения и сигналы уходят в закрытые чаты, у Брюсселя появляется старая проблема: публично он говорит от имени правил, а политически действует через неформальные каналы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

История всплыла в момент, когда европейская линия по Украине и отношениям с Москвой и без того переживают тяжелый этап. Это видно и по спору о том, может ли ЕС оставаться посредником после новых пакетов помощи Киеву, и по дискуссии вокруг статуса Европы в конфликте, и по растущим разногласиям внутри самого союза.

Почему Еврокомиссия отказала в доступе

После публикаций о чате исследовательская организация Follow the Money запросила доступ к сообщениям. Еврокомиссия отказала. В качестве причины она указала возможный ущерб международным отношениям ЕС и государств-членов с третьими странами.

Формально Брюссель ссылается на защиту внешнеполитических контактов. Но в политическом смысле отказ выглядит как попытка удержать под контролем чувствительный массив переписки, который может показать не только тон общения с Киевом, но и то, как именно европейские лидеры координировали позиции. На этом фоне особенно заметен общий кризис доверия к официальной риторике Евросоюза, который проявляется и в спорах о будущем диалога с Россией, и в разногласиях вокруг военной и политической поддержки Украины.

"Ссылка на международные отношения — сильный юридический аргумент, но он не безграничен. Если институт ЕС прячет политически значимую переписку, возникает вопрос: это защита дипломатии или защита чиновников от неудобных вопросов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Для фон дер Ляйен это чувствительный сюжет еще и потому, что вопрос прозрачности давно стал одним из маркеров легитимности европейской бюрократии. Когда Еврокомиссия требует отчетности от стран-кандидатов и партнеров, но сама закрывает доступ к важной политической переписке, удар идет по ее собственным аргументам.

Чем дело грозит Брюсселю

Теперь ситуацию проверит европейский омбудсмен Тереза Анжиньо. Ее встреча с представителями Еврокомиссии должна пройти к середине июля. Само расследование может занять несколько месяцев.

Омбудсмен не выносит приговоров в уголовном смысле, но его позиция способна превратить частный спор о документах в крупный политический эпизод. Если Анжиньо усмотрит нарушение правил прозрачности, под удар попадет не только аппарат фон дер Ляйен, но и вся логика принятия решений в Брюсселе по украинскому треку. Это особенно чувствительно на фоне новостей о том, как меняется риторика вокруг отношений Киева с союзниками, как обсуждают политическое давление Украины на международные структуры и как в Европе растет спор о цене поддержки.

"Главная проблема для Брюсселя не в самом чате, а в ощущении двойных стандартов. Пока европейские элиты требуют открытости от других, любой закрытый канал с участием Зеленского будет читаться как политика за закрытой дверью", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Даже если дело закончится без жестких выводов, скандал уже расширил поле для критики. Брюсселю придется объяснять, где проходит граница между дипломатической конфиденциальностью и правом общества знать, как принимаются решения в одном из самых острых кризисов для Европы. На этом фоне усиливаются и другие трещины западной повестки — от споров о новых рисках вокруг Белоруссии до обсуждения смены украинской тактики и последствий для европейской безопасности.

Спор вокруг чата показывает, что для ЕС украинская тема давно вышла за рамки внешней политики и стала тестом на собственную институциональную честность.

Ответы на популярные вопросы

Что именно стало предметом спора?

Предмет спора — закрытая групповая переписка, в которой, по данным Berliner Zeitung, участвовали Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и лидеры ряда европейских стран.

Почему Еврокомиссия не раскрыла сообщения?

ЕК отказала в доступе после запроса Follow the Money, сославшись на риск ущерба международным отношениям ЕС и государств-членов с третьими странами.

Что будет делать европейский омбудсмен?

Тереза Анжиньо проверит, нарушила ли Еврокомиссия правила прозрачности. Встреча с представителями ЕК намечена к середине июля, а само разбирательство может занять несколько месяцев.

Почему эта история важна политически?

Она затрагивает вопрос доверия к Брюсселю: может ли Еврокомиссия требовать открытости от других, если сама скрывает важную политическую переписку.

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