Планы посыпались на глазах: в Брюсселе признали невозможность сохранить темп сближения с Киевом

Брюссель сократил план по переговорам о вступлении Украины в ЕС: вместо пяти кластеров до летнего перерыва Евросоюз теперь рассчитывает открыть только два. Формально речь идет о технической коррекции графика, но по сути спор уперся в политику: Венгрия не дает запустить прежний темп, а без ее согласия расширение буксует. Для Киева это удар по ожиданиям быстрого сближения с ЕС, для Будапешта — способ сохранить рычаг давления внутри союза.

Фото: commons.wikimedia.org by Kat Dodd from Shropshire, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Венгрии

Что именно изменил Брюссель

Как сообщает Euronews, Евросоюз скорректировал расчет по переговорам с Украиной. До летнего перерыва в Брюсселе теперь хотят открыть не пять переговорных кластеров, как предполагалось раньше, а только два. В приоритете — блоки по внутреннему рынку и внешним связям.

Остальные три кластера Еврокомиссия готова перенести на более поздний срок. Это показывает, что даже при политической поддержке Киева внутри ЕС не хватает единства, чтобы двигаться по прежнему графику. На фоне споров о новом пакете для Украины и дискуссий о роли Европы в конфликте вопрос расширения снова стал тестом на внутреннюю сплоченность союза.

"Брюссель пытается сохранить движение вперед хотя бы в урезанном виде. Когда из пяти кластеров остаются два, это уже не про темп, а про сохранение самой переговорной линии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Для Украины это не остановка процесса, но и не тот политический сигнал, на который рассчитывал Киев. После громких заявлений о европейской перспективе союз перешел к более осторожной схеме.

Почему позиция Венгрии снова стала решающей

Причина пересмотра плана названа прямо: Венгрия не поддерживает ускорение переговоров с Украиной. Будапешт, как пишет Euronews, по-прежнему не подписывает совместные письма стран ЕС. Без этих документов открыть новые переговорные кластеры нельзя.

Это не первый случай, когда Венгрия использует процедуру согласования как инструмент давления. На фоне споров вокруг отношений Украины с Венгрией и Польшей позиция Будапешта выглядит не эпизодом, а частью более широкой линии. Для венгерского руководства вопрос расширения давно связан не только с Украиной, но и с правом блокировать решения, которые оно считает для себя невыгодными.

Брюссель оказался в неудобной точке. С одной стороны, он не хочет показывать провал курса на поддержку Киева. С другой — не может обойти правило единогласия там, где оно сохраняется в переговорной архитектуре.

"Венгрия показывает всем членам ЕС простую вещь: даже большой политический проект можно тормозить процедурно. Это сигнал не только Киеву, но и самому Брюсселю", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

На этом фоне любые разговоры о быстром продвижении Украины в ЕС сталкиваются с жесткой институциональной реальностью. Одних деклараций здесь недостаточно.

Что это значит для Украины и Евросоюза

Перенос трех кластеров означает, что переговоры сохраняются, но политический ресурс на их ускорение у Брюсселя ограничен. Для Украины это чувствительно еще и потому, что тема европейской интеграции давно стала частью внутренней легитимации власти и внешней дипломатии. Когда график сдвигается, противоречие между обещаниями и реальным ходом процесса становится заметнее.

Для Евросоюза история тоже неприятна. Она показывает, что союз по-прежнему не может выстроить единую линию даже по вопросу, который публично называет стратегическим. На этом фоне усиливаются споры о будущем диалога с Москвой, о чем ранее писала Pravda. Ru в материалах про смену тональности в Брюсселе, дискуссию в Германии о примирении с Россией и кризисы в отношениях ЕС с соседями.

Сейчас Брюссель пытается удержать баланс: не отказываться от курса на переговоры, но и не доводить внутренний конфликт с Будапештом до открытого срыва всей процедуры. Это объясняет, почему выбор пал на два кластера, а не на полный набор из пяти.

"Когда Евросоюз урезает собственный план, он признает пределы своего маневра. Поддержка Украины остается, но механизм принятия решений внутри ЕС работает медленнее политических лозунгов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Именно поэтому нынешняя коррекция важна не только как новость о двух кластерах. Она показывает, что борьба идет уже не за формулировки, а за контроль над скоростью самого процесса.

Сокращение плана не отменяет переговоры, но делает яснее: скорость расширения ЕС зависит не только от Украины, но и от внутреннего баланса сил в самом союзе.

Ответы на популярные вопросы о переговорах Украины и ЕС

Почему это произошло именно сейчас?

Потому что до летнего перерыва Брюссель хотел продвинуть переговоры, но столкнулся с отсутствием согласия внутри ЕС. Венгрия не поддержала ускорение процесса.

Какие кластеры ЕС хочет открыть в первую очередь?

Еврокомиссия рассчитывает сначала запустить кластеры по внутреннему рынку и внешним связям.

Почему Венгрия может затормозить процесс?

Будапешт не подписывает совместные письма стран ЕС. Без них открыть новые переговорные кластеры невозможно.

Означает ли это остановку переговоров о вступлении Украины?

Нет. Речь идет не об остановке, а о сокращении ближайшего плана: вместо пяти кластеров до летнего перерыва ЕС теперь надеется открыть два.

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