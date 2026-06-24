Мира не будет на старых условиях: Кремль обозначил необратимые последствия для диалога с США

Заявления Сергея Лаврова и Сергея Рябкова, прозвучавшие в один день, показали главный нерв российской линии по Украине и отношениям с США: Москва публично признаёт провал прежних надежд на Запад, но не закрывает дверь для переговоров. Это выглядит как внутреннее противоречие, но политическая ставка здесь другая — сохранить дипломатический манёвр, не меняя базовых условий России. Вопрос в том, даст ли такая тактика результат или лишь продлит конфликт.

Фото: securityconference.org by Koerner /MSC, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Что сказал Лавров о Западе и переговорах

На посольском круглом столе Сергей Лавров заявил, что не хочет даже думать о том, что формат "Аляска" мог использоваться для выигрыша времени на вооружение Киева. Одновременно он признал: Россия сейчас исходит из того, что надежды на Запад как на честного посредника давно провалились, а такие заходы не нужно принимать всерьёз.

При этом Лавров, ссылаясь на позицию Владимира Путина, подтвердил, что Москва предпочитает политико-дипломатическое урегулирование. Он также сказал, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились. Этот тезис укладывается в более широкую линию, о которой Москва говорит и в дискуссии о переговорах по Украине.

"Лавров не отказывается от жёсткой оценки Запада, но оставляет дипломатический коридор. Для МИД это способ показать: Россия не срывает переговорную рамку первой, даже если не верит посредникам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

В этой позиции нет отказа от силового давления. Но нет и сигнала, что Москва считает переговорный путь исчерпанным. На фоне споров о роли Европы как посредника эта формула выглядит особенно показательно, тем более что в ЕС и раньше обсуждали, почему Европа перестала восприниматься как нейтральная сторона.

Почему слова Рябкова прозвучали мягче

Сергей Рябков на "Примаковских чтениях" высказался заметно иначе. Он сказал, что Россия ценит усилия администрации Дональда Трампа после Анкориджа и надеется, что Вашингтон продолжит искать решение кризиса безопасности в Евроатлантике, в центре которого находится Украина.

Одновременно Рябков признал, что истоки кризиса лежат в расширении НАТО на восток и в попытках коллективного Запада подчинять своим интересам пространство, которое Москва считает зоной своих ключевых интересов безопасности. Он также заявил, что США демонстрируют элементы дрейфа от пониманий, достигнутых в Анкоридже, а линия Вашингтона местами сближается с антироссийской политикой европейских союзников.

То есть Рябков не опроверг жёсткую оценку Лаврова, а лишь сохранил другой акцент — на продолжении контактов с США. Это совпадает с более широкой логикой российско-американского диалога, где даже при обострении стороны стараются не рвать каналы. Похожие споры о способности Запада к диалогу идут и в европейской политике, где уже звучат призывы к примирению с Россией.

"Рябков курирует американское направление и потому обязан держать рабочий тон. Даже если доверия мало, дипломатия между ядерными державами редко строится на эмоциях", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Рябков отдельно признал отсутствие сдвигов по теме стратегической стабильности. Это делает его формулу ещё жёстче по содержанию, чем по тону: диалог не закрыт, но прорыва нет. На этом фоне Москва внимательно следит и за тем, как меняется риторика Киева, включая новую тактику ударов по глубокому тылу России.

Какую рамку задал Путин

Ключ к расшифровке этих заявлений дал Владимир Путин на совещании с членами правительства 23 июня. Президент заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договорённостей, достигнутых в Стамбуле, модальностей, обсуждавшихся в Анкоридже, реалий на земле и принципов, которые он ранее излагал в МИД.

Путин добавил, что не видит оснований отходить от прежних договорённостей с российской стороны. Он также сказал, что удары по гражданской инфраструктуре не способны изменить ситуацию на фронте, где российские войска, по его словам, освобождают один населённый пункт за другим. Отдельно глава государства поручил Минобороны, другим силовым структурам и правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия ударов по российскому тылу.

Эта формула соединяет два уровня. Первый — готовность к переговорам. Второй — продолжение боевых действий без отказа от политического канала. По этой же логике Москва отслеживает и внешние сигналы, включая обострение риторики Киева в адрес Белоруссии и давление Украины на международные площадки, в том числе на структуры ООН.

"Путин задал рамку, в которой МИД не может говорить ни только языком войны, ни только языком компромисса. Отсюда и разница интонаций: содержание одно, роли разные", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Что это значит для конфликта и диалога с США

Из совокупности заявлений следует, что Москва не меняет базовый подход. Россия продолжит военные действия и параллельно будет держать открытым переговорный трек. Лавров в этой схеме обозначает предел доверия к Западу. Рябков — необходимость не обрывать контакт с США даже при признаках расхождения по прежним пониманиям.

Это не означает скорого урегулирования. Напротив, сама логика публичных заявлений показывает: стороны далеки от новой устойчивой формулы. Напряжение усиливают и другие сигналы из Европы и Украины — от споров в ЕС до внутренних проблем Киева, включая кризис доверия на фоне данных о потерях и обменах телами. Дополнительный фон создают конфликты Украины с соседями, когда в Киеве уже допускают обострение с ближайшими союзниками.

Главный вывод прост: разница между Лавровым и Рябковым не выглядит спором о курсе. Это разделение функций внутри одной линии. Москва одновременно демонстрирует жёсткость, чтобы не выглядеть стороной, готовой к уступкам любой ценой, и сохраняет дипломатическую площадку, чтобы не терять пространство для торга с Вашингтоном.

Текущая тактика даёт Кремлю гибкость, но не снимает главный вопрос: можно ли совместить недоверие к посредникам, продолжение боевых действий и ставку на политическое урегулирование без нового крупного сдвига на фронте или в отношениях с США.

Ответы на популярные вопросы о позиции России по Украине и США

Почему заявления Лаврова и Рябкова показались противоречивыми?

Потому что Лавров сделал акцент на провале доверия к Западу, а Рябков — на сохранении контактов с США. По смыслу это не две линии, а два разных способа описать одну и ту же политику.

Москва всё ещё рассчитывает на переговоры по Украине?

Да. И Лавров, и Путин прямо говорили о готовности к переговорам. Базой названы договорённости Стамбула, обсуждения в Анкоридже и текущая ситуация на земле.

Означают ли слова Рябкова потепление в отношениях с США?

Нет. Он сам сказал, что по ряду тем нет сдвигов, а в линии США видны элементы отхода от прежних пониманий. Речь идёт не о потеплении, а о нежелании обрывать диалог.

Что это меняет для конфликта в ближайшее время?

Публично Россия показывает готовность совмещать переговорную позицию и продолжение военных действий. Это не выглядит признаком скорой развязки.

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