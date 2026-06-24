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Хватит денег и оружия: Киев поставили перед жестким выбором из-за позиции западных кураторов

Мир

Переговоры между Киевом и Москвой, по оценке политолога и историка Владимира Андреева, упираются не в дипломатию, а в внешний контроль над украинским руководством. Ставка здесь предельно жесткая: пока Запад продолжает поставлять оружие и деньги, у Киева нет стимула менять линию. Но даже если такой сигнал поступит, внутри самой Украины это может запустить новый кризис — уже не на фронте, а в политике.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Какой рычаг давления назван главным

В беседе с NEWS. ru Владимир Андреев заявил, что Украина может согласиться на переговоры с Россией только в одном случае: если соответствующий приказ поступит с Запада. По его словам, речь идет о прямом сигнале украинским властям — садиться за стол переговоров, иначе поставки оружия и денег прекратятся.

Андреев назвал западную военную помощь единственным рычагом давления на Киев, который сейчас хотя бы у кого-то остается. Эта логика укладывается в более широкий спор о том, насколько самостоятельны решения украинского руководства в вопросе диалога с Москвой. На этом фоне в Европе уже обсуждают, как меняется сам тон разговора о переговорах по Украине.

"Когда конфликт держится на внешнем ресурсе, главный разговор идет не только между воюющими сторонами. Он идет и между Киевом и теми, кто оплачивает продолжение этой линии", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Сама постановка вопроса показывает: предмет спора смещается от формулы переговоров к вопросу, кто именно способен заставить стороны изменить позицию. В таком контексте обсуждение контактов с Москвой становится частью более широкой дискуссии о роли Европы и западных столиц в конфликте.

Почему Киев, по этой оценке, не готов к договоренностям

Андреев считает, что нынешняя власть в Киеве недоговороспособна. Он связал это с пониманием украинской стороной того, какие требования будет выдвигать Москва, и с тем, что согласие на такие условия может стать для властей внутренне разрушительным шагом.

По словам историка, украинское руководство не может пойти на выполнение требований России. Он объяснил это риском внутреннего конфликта: в обществе могут спросить, почему боевые действия продолжались так долго, если на эти условия можно было согласиться раньше и не терять большое число жизней. Тема общественного недоверия уже звучит и в других сюжетах, связанных с спорами о потерях Украины.

"Для любой власти самое тяжелое — не сам компромисс, а объяснение, почему к нему пришли только после больших потерь. В такие моменты внешний фронт быстро превращается во внутренний", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Эта оценка Андреева сводится к простому выводу: даже если окно для переговоров откроется, главным препятствием может стать не отсутствие канала связи, а политическая цена уступок для Киева. На этом фоне все жестче звучат и другие сигналы украинской линии — от споров с соседями до давления на международные площадки, включая работу в структурах ООН и резкие выпады в адрес Белоруссии.

Какие условия России упомянул эксперт

Андреев сказал, что в Киеве знают основные условия России. Среди них он назвал вывод войск с территории Донбасса и демилитаризацию. Именно эти пункты, по его словам, украинская сторона принять не может.

В интерпретации историка это и создает политический тупик: условия известны, но согласие на них несет для Киева слишком тяжелые внутренние последствия. Отсюда и вывод о том, что без внешнего принуждения переговорный процесс не сдвинется. Параллельно на Западе растет спор о цене поддержки Украины — это видно и по дискуссиям о новых пакетах помощи, и по вопросам, кто в действительности выигрывает от продолжения такой линии, как в истории с отношениями Польши и Украины.

"Если условия сторон давно известны, но переговоров нет, значит спор уже не о формулировках. Спор о том, кто первым возьмет на себя политический риск и кто заплатит за разворот курса", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока позиция, озвученная Андреевым, сводится к одному: ключ к переговорам находится не в Киеве и не в Москве, а у тех, кто контролирует поставки оружия и финансовую поддержку. Поэтому любые разговоры о будущем диалоге неизбежно упираются в решения западных столиц, как и в более широкий кризис, который затронул отношения России и Германии и общий подход союзников к конфликту.

Из слов Андреева следует, что переговорная тема сейчас остается производной от военной и финансовой поддержки Киева, а не от готовности сторон быстро сблизить позиции.

Ответы на популярные вопросы

Почему, по этой версии, переговоры зависят от Запада?

Потому что Владимир Андреев назвал поставки оружия и денег единственным действенным рычагом давления на украинское руководство.

Что именно, по словам эксперта, может заставить Киев сесть за стол переговоров?

Прямой сигнал западных стран: начать переговоры, иначе поддержка прекратится.

Почему Киев, как считает Андреев, не может принять условия Москвы?

Он связал это с риском внутреннего конфликта. В обществе могут потребовать ответ, почему на такие условия не пошли раньше, если цена затяжных боевых действий оказалась столь высокой.

Какие условия России упомянуты в материале?

Андреев назвал вывод войск с территории Донбасса и демилитаризацию.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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