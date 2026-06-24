Нефть, политика и американские игры: что осталось от Венесуэлы спустя полгода после вторжения США

Венесуэла вошла в фазу политической консервации и скрытой борьбы за власть спустя полгода после силового захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявила историк, политик, секретарь ОКП и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В беседе с Pravda. Ru эксперт проанализировала текущую ситуацию в стране, где временное руководство пытается балансировать между сохранением суверенитета и требованиями Вашингтона.

Фото: Truth Social by Donald Trump is licensed under Свободно распространяемое изображение Фото похищенного Мадуро на борту корабля США

В ночь на 3 января американские войска совершили нападение на Каракас и ряд других регионов Венесуэлы. В ходе операции Николас Мадуро вместе с супругой был задержан и принудительно вывезен в США. В Нью-Йорке лидеру страны предъявили обвинения в причастности к деятельности наркотеррористических группировок. До сих пор поступают новые сведения о том, как проходил штурм резиденции спецподразделениями.

По словам Митиной, несмотря на физическое отсутствие президента, формально он продолжает фигурировать в официальных документах как глава государства. Исполняющая обязанности президента Делси Родригес пока не закрепила за собой полноценный статус, что создает ситуацию политического безвременья. При этом в экономической сфере происходят тектонические сдвиги: изменение закона об углеводородах фактически лишило государственную компанию PDVSA монополии, открыв доступ на рынок иностранному капиталу.

"Ни один контракт с иностранными государствами не разорван. Все программы сотрудничества с Россией формально остаются в силе, но реально поставлены на паузу — так же, как и инвестиционные проекты, которые Россия вела с Венесуэлой, они заморожены, хотя официально ничего не расторгнуто. При этом с целым рядом государств, которые раньше опасались сотрудничать с Венесуэлой из-за угрозы американских санкций, теперь заключаются контракты, в том числе на поставку нефти и нефтепродуктов. Например, Индия, которая долгие годы воздерживалась от сотрудничества с Каракасом, сейчас начала его восстанавливать", — пояснила она.

Специалист подчеркнула, что Вашингтон сегодня фактически бесконтрольно распоряжается ресурсами страны, хотя финансовый эффект для американской экономики остается незначительным — речь идет о суммах порядка 300 миллионов долларов. Для президента США Дональда Трампа этот кейс является скорее репутационным инструментом, призванным продемонстрировать способность США к быстрым победам на фоне провалов на других направлениях.

При этом в самом Каракасе свидетельства очевидцев событий подтверждают, что коренных перемен в уровне жизни населения не произошло: инфляция сохраняется, а незначительный рост добычи нефти до 1,2 миллиона баррелей в сутки связан не с развитием отрасли, а с отгрузкой старых запасов.

"Контракты, которые были подписаны за последние полгода с иностранными нефтяными компаниями, в том числе с британской BP и американской Chevron, подписаны, но их реализация фактически не началась. Реорганизация и обновление нефтяной отрасли, о которых чевисты говорили еще до всех острых событий, осознаются как необходимость, попытки предпринимаются, но пока без особого результата", — добавила она.

Внутренняя политика Венесуэлы характеризуется расколом внутри правящей партии. Группа "левых" сторонников Мадуро постепенно вытесняется "правыми" чавистами, которых выдвигает Родригес. Знаковые фигуры, такие как Владимир Падрино Лопес, теряют влияние, в то время как другие союзники экс-президента подвергаются арестам. Особое возмущение в патриотических кругах вызвала выдача Соединенным Штатам Алекса Сааба, который помогал обходить санкции. Свою роль в этих процессах играют и претензии Вашингтона на возврат определенных прав в энергетическом секторе.

Митина указала, что позиции чавистов на низовом уровне — в муниципалитетах и среди губернаторов — остаются прочными, однако идеологическое единство подтачивается внешним давлением. Оппозиция при этом ведет себя на удивление пассивно. Параллельно с этим мировое сообщество продолжает следить за судьбой гражданского флота республики. В частности, продолжается обсуждение инцидента, в ходе которого был перехвачен танкер с грузом сырья.

"Чавизм устоял — большинство депутатов, губернаторов и мэров сохраняют контроль. Никакого политического переворота нет, чависты держат и силовиков, и гражданские структуры. Однако произошло разделение на правых и левых: сторонники Мадуро уступают место правым чавистам, которых продвигает Делси Родригес. Несколько ключевых министров уже покинули посты или переведены на второстепенные должности", — сказала специалист.

Ситуация остается неопределенной, и полугодовой период не дал окончательного ответа на вопрос о будущем векторе развития страны. Венесуэла пытается маневрировать, стремясь сохранить остатки суверенитета в условиях экономической блокады. Аналитики уже подчеркивали, что международное право подвергается серьезным испытаниям, когда происходит принудительная остановка морских судов в нейтральных водах.

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