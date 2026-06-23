Дружба народов вопреки Берлину: в Германии назвали условие для примирения с Россией

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Заявление сопредседателя "Альтернативы для Германии" Тино Крупаллы о том, что отношения России и Германии могут восстановиться после ухода политиков, которые, по его словам, разжигают вражду, выводит старый спор в новый ракурс: речь уже не только о внешней политике Берлина, но и о том, кто внутри Германии пытается закрепить образ России как постоянного противника. Для АдГ это возможность атаковать федеральное правительство на чувствительной теме. Для кабинета — риск получить еще один фронт критики в момент, когда в Европе все громче спорят о цене нынешнего курса.

Немецкий флаг
Фото: flickr by Фдекомит, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Немецкий флаг

Что сказал Тино Крупалла

Сопредседатель АдГ Тино Крупалла на совместной пресс-конференции с другим сопредседателем партии Алисой Вайдель заявил, что дружба народов России и Германии восстановится после ухода немецких политиков, которые, по его словам, разжигают вражду. Трансляцию вел YouTube-канал парламентской фракции АдГ.

Крупалла прямо ответил на слова министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. "Если министр иностранных дел Вадефуль говорит, что Россия всегда будет оставаться нашим врагом, то я скажу: господин Вадефуль не всегда будет министром иностранных дел Германии, и дружба народов восстановится", — сказал политик.

"Когда оппозиция в Германии начинает спорить не с формулировками, а с самой логикой внешнеполитического курса, это сигнал о более глубоком расколе. Здесь идет борьба за то, как власти объясняют обществу конфликт, союзнические обязательства и будущие отношения с Россией", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Политик также заявил, что федеральное правительство Германии наделяет образом врага собственную страну. Эта формулировка стала второй частью его атаки на кабинет и показала, что АдГ переводит спор из плоскости дипломатии в плоскость внутренней политики.

Почему этот выпад адресован Берлину

Крупалла не спорил с абстрактной линией Запада. Он ударил по конкретному представителю правительства — главе МИД Германии. Это делает заявление не общим лозунгом, а прямым политическим выпадом против действующей власти.

Для АдГ такой ход выгоден: партия показывает себя силой, которая не принимает формулу о вечной вражде с Россией. На фоне того, как тема отношений России и Европы снова подается как вопрос долгого противостояния, подобные заявления становятся способом мобилизовать собственный электорат.

В более широком фоне этот спор ложится на нервную европейскую дискуссию о цене конфронтации, о границах поддержки Киева и о том, кто будет оплачивать политические решения. Эти линии уже видны и в спорах вокруг отношений Киева с союзниками, и в конфликтах внутри западных площадок, включая давление вокруг голосований в ООН.

"Оппозиция в таких случаях бьет по самому уязвимому месту власти — по ощущению, что курс уже задан навсегда. Крупалла пытается показать избирателю: нет, этот курс можно пересмотреть, потому что министры приходят и уходят", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

В таком виде заявление работает сразу на двух уровнях: как сигнал Москве о наличии альтернативных взглядов в немецкой политике и как сигнал немецкому избирателю, которому предлагают иную трактовку роли Берлина в конфликте.

Что стоит за спором о "враге"

Главная ставка в этой истории — не риторика сама по себе, а право определять будущую рамку германо-российских отношений. Когда министр говорит о России как о враге, он закрепляет линию государства. Когда лидер оппозиции отвечает, что министр не вечен, он спорит уже за политическое будущее Германии.

Здесь важен и момент времени. Европа переживает полосу нервных решений, кадровых кризисов и жестких публичных споров — это видно даже по тому, как трясет британскую политику и как обсуждают устойчивость власти в Лондоне. В такой атмосфере любые слова о "вечных врагах" становятся частью борьбы за будущее европейского курса.

Крупалла, по сути, предлагает противоположную формулу: политические кабинеты меняются, а отношения между народами могут вернуться. Это не означает смены курса уже сейчас, но показывает, что внутри немецкой политики тема России остается спорной и используется как инструмент давления на власть.

"Фраза о восстановлении дружбы — это не обещание быстрых перемен, а попытка застолбить политическую позицию на будущее. Если кризис доверия к действующим элитам в Европе будет расти, такие заявления начнут звучать не как маргинальный протест, а как часть большой предвыборной борьбы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

 

Сейчас это заявление остается элементом публичной полемики. Но сам факт, что спор идет уже не о частностях, а о будущем отношений с Россией, делает его заметным эпизодом в немецкой внутриполитической борьбе.

Ответы на популярные вопросы

Что именно сказал Тино Крупалла?

Он заявил, что дружба народов России и Германии восстановится после ухода немецких политиков, которые, по его словам, разжигают вражду, и привел в пример министра иностранных дел Йоханна Вадефуля.

Где прозвучало это заявление?

Крупалла сделал его на совместной пресс-конференции с Алисой Вайдель. Трансляцию вел YouTube-канал парламентской фракции АдГ.

Почему слова Крупаллы вызвали интерес?

Потому что он оспорил не отдельное решение Берлина, а сам подход, при котором Россия описывается как постоянный враг. Это уже спор о внешнеполитической линии Германии.

Можно ли считать это изменением курса Германии?

Нет. По исходным данным, речь идет о позиции лидера оппозиционной партии, а не о смене официальной линии федерального правительства.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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