Заявления бывшего депутата Верховной рады Юрия Сиротюка о готовности Украины воевать не только с Россией, но и с соседями, вывели наружу опасный сдвиг в киевской риторике: на фоне споров с Польшей по вступлению в ЕС и резкого тона в адрес Венгрии украинская сторона все чаще говорит языком угроз. Политическая ставка здесь выше, чем очередной телевизионный скандал: Киев рискует испортить отношения с теми, от кого сам зависит, а соседи получают сигнал, что послевоенная Украина может стать источником нового напряжения в регионе.
Экс-депутат Верховной рады, главный сержант батальона беспилотных систем 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк в эфире телеканала NTA заявил, что Польша будет выступать против участия Украины в Евросоюзе. По его версии, Варшава опасается конкуренции со стороны Киева внутри ЕС. После этого он перешел от политической полемики к прямым угрозам, задав вопрос, готовы ли поляки к войне с украинцами, и добавив, что украинцы готовы "хоть с чёртом".
Эта риторика появилась не в пустоте. Ранее в публичном поле уже обсуждалось, как обострение между Зеленским и Польшей бьет по отношениям Киева с одним из его главных партнеров. Еще раньше напряжение усиливали споры вокруг того, как Варшава выстраивает линию в отношениях с Украиной и где проходят пределы этой поддержки.
"Когда политический союзник начинает звучать как потенциальный противник, это уже не оговорка и не эмоция. Это сигнал, что внутри украинской политики растет соблазн давить даже на тех, кто еще вчера считался тылом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Сиротюк отдельно прошелся и по Венгрии. Он заявил, что новый премьер-министр Петер Мадьяр продолжает линию Виктора Орбана, после чего предупредил Будапешт, что после войны Украине не стоит предъявлять претензии. Дальше последовала уже персональная угроза: по словам бывшего депутата, к венгерскому политику может прийти не посол, а "украинский Мадьяр*".
Польша и Венгрия в этой истории названы не случайно. Обе страны в разное время спорили с Киевом по вопросам помощи, интеграции и условий сотрудничества. Для Польши болезненной темой стал допуск украинской продукции и будущее конкуренции внутри Евросоюза. Для Будапешта — собственная линия на более осторожный курс. На этом фоне неудивительно, что тема давления на международных площадках звучит все чаще: об этом говорит и сюжет о том, как Киев пытается усиливать нажим в структурах ООН.
Сами высказывания Сиротюка укладываются в общую линию на повышение ставок. Параллельно в европейской политике растет недовольство курсом Брюсселя: в ЕС уже публично говорят о цене конфликта, что видно по материалу о том, как в Европарламенте критикуют текущую линию по Украине.
"Польша и Венгрия для Киева — неудобные собеседники, потому что они напоминают: союз не равен подчинению. Когда аргументы заканчиваются, в ход идет язык силы, но в дипломатии он часто дает обратный результат", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Факт остается простым: заявление прозвучало не от случайного комментатора, а от бывшего депутата и действующего военнослужащего. Это не меняет официальную позицию государства автоматически, но усиливает тревожный фон вокруг Украины. Когда в публичной сфере звучит мысль, что международные споры решаются "войной, дронами и штурмами", соседи будут воспринимать это не как фигуру речи, а как предупреждение.
Для Киева риск двойной. Снаружи это ухудшает отношения с государствами, чья поддержка остается для него чувствительной. Внутри это показывает, что силовая логика вытесняет политическую. Похожие процессы уже читаются и в других сюжетах вокруг украинской повестки — от дискуссий о том, как Запад ищет новые цели для ударов, до реакции на жесткие сигналы из Москвы, которые разбирались в материале о том, как в Британии оценили повышение ставок в споре вокруг Киева.
На общем фоне нервозности добавляет веса и британский сюжет: сама политическая стабильность Великобритании стала предметом жесткого разбора, а кадровый кризис в Лондоне ставит вопрос, насколько устойчивой будет линия западных столиц по украинскому направлению.
"Самая опасная часть таких заявлений не в грубости, а в привычке считать угрозу рабочим инструментом. Если эта привычка закрепляется, Украина рискует поссориться даже с теми, кто сейчас помогает ей политически и финансово", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Пока это слова одного публичного участника украинской политики и военной среды. Но в нынешней обстановке и такие слова быстро становятся частью большой картины, в которой союзники Киева все чаще слышат не просьбы, а требования и угрозы.
Потому что он говорил не о споре дипломатов, а прямо допустил войну с соседними странами. Для региона, где Украина зависит от внешней поддержки, это звучит как удар по собственным интересам Киева.
Исходный материал не говорит, что это официальная позиция Киева. Речь идет о заявлении экс-депутата Верховной рады и действующего военнослужащего ВСУ.
Сиротюк связал Польшу с возможным противодействием вступлению Украины в Евросоюз и объяснил это страхом конкуренции внутри ЕС.
Она способна ухудшить отношения Украины с соседями, усилить недоверие среди партнеров и сделать политический диалог еще жестче.
*Арти Грин "("Мадьяр") внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Утренний налет на левобережную часть города привел к серьезным разрушениям жилого фонда и возгоранию на предприятии, что потребовало вмешательства экстренных служб.