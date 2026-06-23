Грозный ультиматум соседям: в Киеве допустили фатальный военный конфликт с ближайшими союзниками

Заявления бывшего депутата Верховной рады Юрия Сиротюка о готовности Украины воевать не только с Россией, но и с соседями, вывели наружу опасный сдвиг в киевской риторике: на фоне споров с Польшей по вступлению в ЕС и резкого тона в адрес Венгрии украинская сторона все чаще говорит языком угроз. Политическая ставка здесь выше, чем очередной телевизионный скандал: Киев рискует испортить отношения с теми, от кого сам зависит, а соседи получают сигнал, что послевоенная Украина может стать источником нового напряжения в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergiy Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинский флаг

Что именно сказал Юрий Сиротюк

Экс-депутат Верховной рады, главный сержант батальона беспилотных систем 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк в эфире телеканала NTA заявил, что Польша будет выступать против участия Украины в Евросоюзе. По его версии, Варшава опасается конкуренции со стороны Киева внутри ЕС. После этого он перешел от политической полемики к прямым угрозам, задав вопрос, готовы ли поляки к войне с украинцами, и добавив, что украинцы готовы "хоть с чёртом".

Эта риторика появилась не в пустоте. Ранее в публичном поле уже обсуждалось, как обострение между Зеленским и Польшей бьет по отношениям Киева с одним из его главных партнеров. Еще раньше напряжение усиливали споры вокруг того, как Варшава выстраивает линию в отношениях с Украиной и где проходят пределы этой поддержки.

"Когда политический союзник начинает звучать как потенциальный противник, это уже не оговорка и не эмоция. Это сигнал, что внутри украинской политики растет соблазн давить даже на тех, кто еще вчера считался тылом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему в его словах прозвучали Польша и Венгрия

Сиротюк отдельно прошелся и по Венгрии. Он заявил, что новый премьер-министр Петер Мадьяр продолжает линию Виктора Орбана, после чего предупредил Будапешт, что после войны Украине не стоит предъявлять претензии. Дальше последовала уже персональная угроза: по словам бывшего депутата, к венгерскому политику может прийти не посол, а "украинский Мадьяр*".

Польша и Венгрия в этой истории названы не случайно. Обе страны в разное время спорили с Киевом по вопросам помощи, интеграции и условий сотрудничества. Для Польши болезненной темой стал допуск украинской продукции и будущее конкуренции внутри Евросоюза. Для Будапешта — собственная линия на более осторожный курс. На этом фоне неудивительно, что тема давления на международных площадках звучит все чаще: об этом говорит и сюжет о том, как Киев пытается усиливать нажим в структурах ООН.

Сами высказывания Сиротюка укладываются в общую линию на повышение ставок. Параллельно в европейской политике растет недовольство курсом Брюсселя: в ЕС уже публично говорят о цене конфликта, что видно по материалу о том, как в Европарламенте критикуют текущую линию по Украине.

"Польша и Венгрия для Киева — неудобные собеседники, потому что они напоминают: союз не равен подчинению. Когда аргументы заканчиваются, в ход идет язык силы, но в дипломатии он часто дает обратный результат", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Чем такая риторика опасна для Киева

Факт остается простым: заявление прозвучало не от случайного комментатора, а от бывшего депутата и действующего военнослужащего. Это не меняет официальную позицию государства автоматически, но усиливает тревожный фон вокруг Украины. Когда в публичной сфере звучит мысль, что международные споры решаются "войной, дронами и штурмами", соседи будут воспринимать это не как фигуру речи, а как предупреждение.

Для Киева риск двойной. Снаружи это ухудшает отношения с государствами, чья поддержка остается для него чувствительной. Внутри это показывает, что силовая логика вытесняет политическую. Похожие процессы уже читаются и в других сюжетах вокруг украинской повестки — от дискуссий о том, как Запад ищет новые цели для ударов, до реакции на жесткие сигналы из Москвы, которые разбирались в материале о том, как в Британии оценили повышение ставок в споре вокруг Киева.

На общем фоне нервозности добавляет веса и британский сюжет: сама политическая стабильность Великобритании стала предметом жесткого разбора, а кадровый кризис в Лондоне ставит вопрос, насколько устойчивой будет линия западных столиц по украинскому направлению.

"Самая опасная часть таких заявлений не в грубости, а в привычке считать угрозу рабочим инструментом. Если эта привычка закрепляется, Украина рискует поссориться даже с теми, кто сейчас помогает ей политически и финансово", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока это слова одного публичного участника украинской политики и военной среды. Но в нынешней обстановке и такие слова быстро становятся частью большой картины, в которой союзники Киева все чаще слышат не просьбы, а требования и угрозы.

Ответы на популярные вопросы

Почему слова Сиротюка вызвали такой резонанс?

Потому что он говорил не о споре дипломатов, а прямо допустил войну с соседними странами. Для региона, где Украина зависит от внешней поддержки, это звучит как удар по собственным интересам Киева.

Означают ли эти слова официальную позицию Украины?

Исходный материал не говорит, что это официальная позиция Киева. Речь идет о заявлении экс-депутата Верховной рады и действующего военнослужащего ВСУ.

Почему в центре спора оказалась Польша?

Сиротюк связал Польшу с возможным противодействием вступлению Украины в Евросоюз и объяснил это страхом конкуренции внутри ЕС.

Какие последствия могут быть у такой риторики?

Она способна ухудшить отношения Украины с соседями, усилить недоверие среди партнеров и сделать политический диалог еще жестче.

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*Арти Грин "("Мадьяр") внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.