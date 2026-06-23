Европа перестала быть посредником: в Германии раскрыли жесткую цену нового пакета для Украины

Заявление сопредседателя "Альтернативы для Германии" Тино Крупаллы бьет не только по курсу Брюсселя на поддержку Киева, но и по самому образу Европы как посредника. Политик прямо связал новый пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро и очередные санкции против России с утратой нейтрального статуса. На этом фоне слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о провале надежд на Запад как на честного посредника складываются в одну линию: спор идет уже не о дипломатических формулировках, а о том, кто в Европе готов признать политическую цену собственного выбора.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг Украины и Европейского Союза

Что заявил Тино Крупалла

Сопредседатель АдГ Тино Крупалла на совместной пресс-конференции с Алисой Вайдель заявил, что Европа уже давно стала стороной украинского конфликта. По его словам, на повестке дня стоят пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро и новые санкции против России. Трансляцию пресс-конференции вел YouTube-канал парламентской фракции АдГ.

Крупалла сформулировал позицию предельно жестко: Европа, по его оценке, уже не нейтральный посредник, а участник конфликта. Для немецкой оппозиции это не просто внешнеполитический тезис. Это удар по линии властей ФРГ и институтов ЕС, которые продолжают наращивать поддержку Киева, несмотря на растущие споры внутри самого Евросоюза. Похожие разногласия уже звучали и в материале о том, как в Европарламенте признали крах текущего курса.

"Когда оппозиция в Германии говорит, что Европа перестала быть посредником, она бьет в самую уязвимую точку брюссельской линии. Если посредник сам принимает сторону, дипломатический маневр резко сужается", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему спор идет о статусе Европы

Смысл заявления Крупаллы выходит за рамки партийной полемики. Вопрос стоит так: может ли Европа одновременно финансировать Киев, расширять санкционное давление на Москву и сохранять за собой роль посредника. АдГ отвечает отрицательно. Эта позиция идет вразрез с официальной риторикой европейских столиц, но укладывается в более широкий спор о границах вовлеченности Запада.

Тема особенно чувствительна сейчас, когда внутри западного блока накапливаются новые трения. О разрывах в политических расчетах говорят и дискуссии вокруг охлаждения между Киевом и Польшей, и оценки того, что Варшава выстраивает все более прагматичную линию. На этом фоне слова Крупаллы звучат как попытка зафиксировать новую политическую реальность раньше, чем это сделают власти крупнейших стран ЕС.

Еще один слой спора связан с тем, как далеко готовы зайти европейские союзники Украины. В публичном поле уже обсуждаются не только деньги и санкции, но и более жесткие сценарии, включая новые цели для ударов по России и оценки сигналов, которые Москва посылает Киеву и Западу, о чем писала Pravda. Ru в материале про резкое повышение ставок в затянувшемся споре.

"Для части европейских политиков признать собственную вовлеченность значит признать и политическую ответственность за последствия. Именно поэтому формула о посредничестве держится так долго, хотя фактическая картина уже другая", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Как эту тему продолжил Сергей Лавров

Во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что все надежды на Запад как честного посредника в урегулировании конфликта на Украине провалились и воспринимать их всерьез не нужно. Это уже позиция не оппозиционной партии в Германии, а официальная оценка Москвы.

Вместе слова Крупаллы и Лаврова рисуют одну политическую конструкцию. Немецкая оппозиция атакует курс ЕС изнутри, а Россия фиксирует тот же вывод с внешней стороны. Для Брюсселя это неудобный момент: любой новый пакет помощи или санкционный шаг теперь будет читатьcя не только как поддержка Киева, но и как аргумент против собственных претензий на роль арбитра. На фоне таких споров усиливается и общее давление на европейские элиты, что видно по публикациям о том, как в Москве оценивают курс Европы и как меняется политическая сцена в ключевых странах, включая кризис власти в Британии.

"Москва и европейская оппозиция исходят из разных интересов, но сейчас они указывают на один и тот же изъян: Запад хочет оставаться судьей, уже выйдя на поле. В дипломатии такая двойная роль долго не держится", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Спор о терминах здесь уже стал спором о политической роли. Чем чаще в публичном поле звучат такие оценки, тем труднее европейским столицам удерживать прежнюю формулу о посредничестве.

Ответы на популярные вопросы

Что именно сказал Тино Крупалла?

Он заявил, что на повестке дня находятся пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро и новые санкции против России, а сама Европа уже давно не нейтральный посредник, а сторона конфликта.

Почему это заявление привлекло внимание?

Потому что оно ставит под сомнение право Европы выступать посредником, если она одновременно поддерживает одну из сторон деньгами и санкционными решениями.

Как на эту тему высказалась Россия?

Сергей Лавров заявил, что надежды на Запад как честного посредника в урегулировании конфликта на Украине провалились и воспринимать их всерьез не следует.

Означает ли это смену курса Европы?

Из исходного материала этого не следует. Речь идет о политической оценке со стороны немецкой оппозиции и о позиции Москвы, а не о зафиксированном решении ЕС изменить курс.

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