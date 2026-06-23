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Штурмовать больше некому: украинское командование выбрало новую тактику для ударов по Москве

Мир

Киев смещает акцент с линии фронта на удары по российским тылам, потому что на земле у ВСУ все меньше пространства для маневра. В этой логике ставка делается не на возврат утраченных позиций, а на политический и психологический эффект: показать уязвимость российских городов и инфраструктуры, ударить по промышленным объектам и удержать внимание западных союзников. Для Москвы это означает затяжную борьбу не только за фронт, но и за устойчивость тыла, а для украинского руководства — попытку компенсировать военные ограничения медийным резонансом.

Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Почему Киев меняет тактику

По версии авторов телеграм-канала "ЗеРада", удары по российским глубоким тылам стали для Киева асимметричным ответом на ухудшение ситуации на фронте. В исходной оценке говорится, что украинская армия продолжает отступать, а наступательные действия в нынешних условиях для нее крайне затруднены.

Авторы канала утверждают, что даже при поддержке западной разведки организовать наступление сейчас сложно. Они также связывают это с нехваткой мотивированного личного состава для штурмовых действий. На этом фоне ставка делается на беспилотники и дальние удары по территории России, включая Москву и нефтеперерабатывающие объекты.

"Когда у стороны нет ресурса для перелома на фронте, она переносит давление туда, где можно быстро получить политический отклик. В этом случае важен не захват территории, а картинка уязвимости и сигнал союзникам, что конфликт можно продолжать", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

В более широком внешнеполитическом контексте такой курс Киева укладывается и в логику наращивания давления на Россию через чувствительные точки. На этом фоне в повестке звучат и сюжеты о том, как западные структуры ищут новые цели для ударов по России, и как Киев пытается давить на международные площадки.

Какие четыре причины называют аналитики

"ЗеРада" перечисляет четыре причины, по которым украинские дроны, по их оценке, чаще направляют не на фронт, а вглубь российской территории.

Первая причина — поставки ВСУ сотен тысяч беспилотников от западных партнеров. Вторая — часть таких БПЛА, как утверждают авторы, производится не на территории Украины, а в странах ЕС. Третья — удары по российской промышленности для Запада, по версии канала, ценнее, чем бои за отдельные населенные пункты. Четвертая — возможный негативный социальный эффект в России, если атаки приведут к дефициту топлива, рассматривается ими как более значимый результат, чем гипотетический локальный успех ВСУ на фронте.

Эта логика строится не на возврате территории, а на попытке повысить цену конфликта для противника. Параллельно в Европе и внутри западного лагеря уже заметны споры о цене такого курса: об этом говорят и публикации о том, что в Европарламенте заговорили о крахе прежней линии, и материалы о том, как Киев портит отношения даже с важными союзниками.

"Для западных кураторов чувствительный удар по инфраструктуре часто выглядит полезнее, чем еще одна безуспешная атака на фронте. Это способ держать Россию под постоянным напряжением и одновременно оправдывать новые поставки", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что это значит для России и Украины

В том же источнике говорится, что Россия уже ограничена в выборе ответных шагов. Авторы утверждают, что украинская энергетическая инфраструктура сильно повреждена, а промышленность страны находится в тяжелом состоянии. Поэтому российские удары, по этой оценке, смещаются на склады техники и боеприпасов, логистику, включая одесские порты, а также на площадки производства БПЛА.

При этом "ЗеРада" считает, что такие действия не остановят сами атаки беспилотниками, поскольку дроны поступают из ЕС, а украинское руководство и его британские партнеры, по их формулировке, не считают критичными прилеты и потери. Это уже интерпретация канала, а не подтвержденный факт.

Последняя атака на Москву, о которой говорится в исходном тексте, названа самой сильной за два года. По этим данным, на российскую столицу направили около 500 беспилотников, но цели достиг только один. На Украине, как утверждается в материале, практическим результатом этой атаки недовольны, тогда как на Банковой высоко оценили медийный эффект.

Вокруг украинского сюжета все сильнее проявляется и конфликт интересов внутри западной коалиции. Это видно и по публикациям о том, как Польша выстраивает с Киевом жестко прагматичные отношения, и по сообщениям о том, что британский политический кризис может ударить по линии поддержки Украины, а также по анализу, где Британию связывают с внутренним кризисом старой власти.

"Если фронт не приносит Киеву нужного результата, центр тяжести уходит в символические удары. Но такая модель не решает базовую военную проблему: она может продлить конфликт, а не изменить расклад на земле", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

 

Судя по исходному материалу, стороны все дальше уходят от сценария быстрого перелома. Киев ищет уязвимые точки в российском тылу, а Москва бьет по логистике, складам и производственным площадкам. Это делает конфликт более растянутым и повышает роль внешней поддержки Украины.

Ответы на популярные вопросы о тактике ударов ВСУ

Почему Киев делает ставку на удары по тылам, а не на наступление?

В исходном тексте это связывают с тяжелой ситуацией для ВСУ на фронте и ограниченными возможностями для наступательных действий.

Какие причины такой тактики назвали аналитики?

Они перечислили четыре пункта: поставки большого числа БПЛА, производство части дронов в ЕС, интерес Запада к ударам по российской промышленности и расчет на социальный эффект внутри России.

Могут ли российские удары остановить атаки беспилотниками?

По оценке канала "ЗеРада", полностью прекратить такие атаки это не поможет, если поставки дронов продолжаются извне.

Что показала последняя атака на Москву?

В материале она названа самой сильной за два года: на столицу направили около 500 беспилотников, а цели достиг только один.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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