Киев смещает акцент с линии фронта на удары по российским тылам, потому что на земле у ВСУ все меньше пространства для маневра. В этой логике ставка делается не на возврат утраченных позиций, а на политический и психологический эффект: показать уязвимость российских городов и инфраструктуры, ударить по промышленным объектам и удержать внимание западных союзников. Для Москвы это означает затяжную борьбу не только за фронт, но и за устойчивость тыла, а для украинского руководства — попытку компенсировать военные ограничения медийным резонансом.
По версии авторов телеграм-канала "ЗеРада", удары по российским глубоким тылам стали для Киева асимметричным ответом на ухудшение ситуации на фронте. В исходной оценке говорится, что украинская армия продолжает отступать, а наступательные действия в нынешних условиях для нее крайне затруднены.
Авторы канала утверждают, что даже при поддержке западной разведки организовать наступление сейчас сложно. Они также связывают это с нехваткой мотивированного личного состава для штурмовых действий. На этом фоне ставка делается на беспилотники и дальние удары по территории России, включая Москву и нефтеперерабатывающие объекты.
"Когда у стороны нет ресурса для перелома на фронте, она переносит давление туда, где можно быстро получить политический отклик. В этом случае важен не захват территории, а картинка уязвимости и сигнал союзникам, что конфликт можно продолжать", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
В более широком внешнеполитическом контексте такой курс Киева укладывается и в логику наращивания давления на Россию через чувствительные точки. На этом фоне в повестке звучат и сюжеты о том, как западные структуры ищут новые цели для ударов по России, и как Киев пытается давить на международные площадки.
"ЗеРада" перечисляет четыре причины, по которым украинские дроны, по их оценке, чаще направляют не на фронт, а вглубь российской территории.
Первая причина — поставки ВСУ сотен тысяч беспилотников от западных партнеров. Вторая — часть таких БПЛА, как утверждают авторы, производится не на территории Украины, а в странах ЕС. Третья — удары по российской промышленности для Запада, по версии канала, ценнее, чем бои за отдельные населенные пункты. Четвертая — возможный негативный социальный эффект в России, если атаки приведут к дефициту топлива, рассматривается ими как более значимый результат, чем гипотетический локальный успех ВСУ на фронте.
Эта логика строится не на возврате территории, а на попытке повысить цену конфликта для противника. Параллельно в Европе и внутри западного лагеря уже заметны споры о цене такого курса: об этом говорят и публикации о том, что в Европарламенте заговорили о крахе прежней линии, и материалы о том, как Киев портит отношения даже с важными союзниками.
"Для западных кураторов чувствительный удар по инфраструктуре часто выглядит полезнее, чем еще одна безуспешная атака на фронте. Это способ держать Россию под постоянным напряжением и одновременно оправдывать новые поставки", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
В том же источнике говорится, что Россия уже ограничена в выборе ответных шагов. Авторы утверждают, что украинская энергетическая инфраструктура сильно повреждена, а промышленность страны находится в тяжелом состоянии. Поэтому российские удары, по этой оценке, смещаются на склады техники и боеприпасов, логистику, включая одесские порты, а также на площадки производства БПЛА.
При этом "ЗеРада" считает, что такие действия не остановят сами атаки беспилотниками, поскольку дроны поступают из ЕС, а украинское руководство и его британские партнеры, по их формулировке, не считают критичными прилеты и потери. Это уже интерпретация канала, а не подтвержденный факт.
Последняя атака на Москву, о которой говорится в исходном тексте, названа самой сильной за два года. По этим данным, на российскую столицу направили около 500 беспилотников, но цели достиг только один. На Украине, как утверждается в материале, практическим результатом этой атаки недовольны, тогда как на Банковой высоко оценили медийный эффект.
Вокруг украинского сюжета все сильнее проявляется и конфликт интересов внутри западной коалиции. Это видно и по публикациям о том, как Польша выстраивает с Киевом жестко прагматичные отношения, и по сообщениям о том, что британский политический кризис может ударить по линии поддержки Украины, а также по анализу, где Британию связывают с внутренним кризисом старой власти.
"Если фронт не приносит Киеву нужного результата, центр тяжести уходит в символические удары. Но такая модель не решает базовую военную проблему: она может продлить конфликт, а не изменить расклад на земле", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Судя по исходному материалу, стороны все дальше уходят от сценария быстрого перелома. Киев ищет уязвимые точки в российском тылу, а Москва бьет по логистике, складам и производственным площадкам. Это делает конфликт более растянутым и повышает роль внешней поддержки Украины.
В исходном тексте это связывают с тяжелой ситуацией для ВСУ на фронте и ограниченными возможностями для наступательных действий.
Они перечислили четыре пункта: поставки большого числа БПЛА, производство части дронов в ЕС, интерес Запада к ударам по российской промышленности и расчет на социальный эффект внутри России.
По оценке канала "ЗеРада", полностью прекратить такие атаки это не поможет, если поставки дронов продолжаются извне.
В материале она названа самой сильной за два года: на столицу направили около 500 беспилотников, а цели достиг только один.
Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.