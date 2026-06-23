Британию качают прогнозами о гражданской войне: за страшилкой о бунте прячут провал старой власти

Драматизация внутренних проблем Великобритании во многом носит искусственный характер, уверен генеральный директор исследовательской компании "Europe Insight" Андрей Куликов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт проанализировал текущую повестку Соединенного Королевства и оценил перспективы новой управленческой команды.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ акция протеста

Ранее в экспертном сообществе звучали более радикальные оценки. В частности, политолог Алекс Крайнер заявлял, что ситуация в стране близка к точке кипения и граничит с гражданским противостоянием. По его мнению, официальный Лондон может стремиться к развязыванию масштабного международного конфликта, чтобы переключить внимание населения от внутренней нестабильности. На этом фоне масштабные столкновения с полицией в крупнейших городах лишь подогревают дискуссии о системном кризисе.

Куликов полагает, что говорить о национальной катастрофе преждевременно. По его словам, страна сталкивается со стандартным набором вызовов, характерных для периода смены власти. Аналитики подчеркивают, что антироссийская риторика Лондона зачастую используется для маскировки бюджетных провалов.

"Проблемы, безусловно, есть, и никто с этим не спорит, но делать из них катастрофу тоже не стоит. В целом ситуация остается в рамках привычного: сохраняются вопросы, связанные с эмиграцией и состоянием экономики. Сейчас сменился премьер-министр, и у новой управленческой команды, безусловно, будет много работы", — отметил Куликов.

Специалист подчеркнул, что новому кабинету министров предстоит разбираться с экономическим наследием предыдущих правительств. В приоритете остаются аудит государственных расходов и решение миграционных споров. Остроту ситуации добавляет и социальное напряжение, вызванное тем, что миграционная политика провоцирует протесты среди местного населения.

"Нужно смотреть расходы, разбираться, что и куда уходит, принимать какие-то решения. Понятно, что со временем появятся и новые вопросы, это нормальный процесс. Но каких-то настолько драматичных предпосылок, вплоть до того, что ситуация может дойти до гражданской войны, я, честно говоря, не вижу", — добавил эксперт.

Эксперт резюмировал, что чрезмерное нагнетание обстановки мешает объективному восприятию реальности. В то же время внешние партнеры констатируют, что восстановление прежних отношений с Европой остается крайне сложной задачей для британских дипломатов в условиях текущей турбулентности.

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