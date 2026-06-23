Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар

Армения сознательно отказывается от выполнения финансовых обязательств перед союзниками, копируя модель поведения западных стран, считает директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин. В эксклюзивном комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что Ереван фактически перешел на сторону геополитических оппонентов России.

Фото: commons.wikimedia.org by Marsel Badykshin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения может столкнуться с ограничением своих прав в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Речь идет о возможной потере права голоса в рабочих органах и запрете на выдвижение граждан республики на квотные должности до полного погашения задолженности перед бюджетом организации. На фоне этих событий аналитики фиксируют, как экономика Армении летит в пропасть из-за системного кризиса.

Подберезкин отметил, что текущее состояние армянской экономики делает любые выплаты крайне болезненными, однако нежелание платить по счетам носит прежде всего политический характер. По мнению специалиста, руководство республики будет оправдывать свои действия "изменившимися обстоятельствами", следуя примеру Киева или Вашингтона, которые годами игнорируют взносы в международные структуры.

"Для Армении сейчас значимы любые ограничения и любые выплаты, потому что экономика находится в крайне тяжелом состоянии и продолжает ухудшаться — это очевидно. Будет ли она выплачивать долг? Я не думаю. Она и раньше нерегулярно платила по своим обязательствам, а тем более теперь оплачивать что-либо не станет, а сошлется на изменившиеся политические обстоятельства", — пояснил он.

Отношения Еревана с партнерами по ОДКБ эксперт назвал "доживающими последнее время". Специалист уверен, что премьер-министр Никол Пашинян стремится интегрировать страну в структуры, которые давно перестали быть сугубо экономическими союзами. Эксперты предупреждают, что такая опасная ставка Еревана на ЕС несет критические риски для безопасности региона.

"Вопрос лишь в том, как Пашинян захочет использовать прежних союзников — не только Россию, но и другие государства, — при том, что сам будет стремиться попасть во враждебный блок. Евросоюз уже стал не экономическим, а военно-политическим союзом. Поэтому он фактически перешел на сторону врага", — добавил Подберезкин.

Профессор напомнил о недавнем историческом опыте, когда крупные финансовые вливания не гарантировали лояльности партнеров. При этом кредит МВФ стал первым платежом в новой долговой цепочке республики. Подберезкин подчеркнул, что своевременное исполнение обязательств сегодня является признаком не только юридической ответственности, но и международной нравственности.

Ситуация осложняется тем, что попытка руководства страны усидеть на двух стульях заводит внешнюю политику в тупик. Параллельно с этим торговая блокада вынудила власти Армении заново оценивать масштаб зависимости от российского рынка.

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