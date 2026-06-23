Киев устроил ООН политический прессинг: голосования хотят продавить через угрозы и ультиматумы

Киев планомерно наращивает давление на ООН для укрепления своих позиций, заявил политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что украинское руководство использует любые информационные поводы для захвата аппаратного влияния внутри международной организации.

Фото: commons.wikimedia.org by Mojnsen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ООН

Ранее сообщалось, что Украина готова к переговорам с Россией о долгосрочном мире при условии прекращения огня по линии боевого соприкосновения. Соответствующее заявление сделал постпред республики Андрей Мельник. По его словам, готовность Киева к диалогу не встретила взаимности, а терпение властей не является безграничным. Дипломат предупредил, что если Совбез продолжит сохранять выжидательную позицию, ситуация может радикально измениться.

По словам Бардина, подобные резкие выпады в адрес штаб-квартиры в Нью-Йорке являются частью стратегии по установлению контроля над процессами голосования. Украина стремится занять более мощные позиции на площадке, используя текущий кризис как рычаг для продвижения своих интересов. При этом эксперт подчеркивает, что за агрессивной риторикой Киева стоят интересы определенных политических групп на Западе.

"У Украины не так много рычагов влияния на ООН, но у нее есть мощные союзники. Это прежде всего руководство Евросоюза, а также США. Однако речь не о президенте США Дональде Трампе, а о его оппонентах из Демократической партии, которые стремятся вернуться к власти после выборов в Конгресс и президентских выборов 2028 года", — подчеркнул он.

Внешнее управление организацией выстраивалось десятилетиями через кадровое насыщение аппарата выпускниками западных образовательных программ. Тем не менее, попытки усилить давление не всегда находят отклик у ключевых игроков. В частности, ранее США отказались поддержать очередные заявления Украины, что создало определенные трудности для дипломатического корпуса республики.

Бардин отмечает, что Киев рассчитывает на лояльность европейских стран, чтобы подавить возможное сопротивление других участников организации. Требования об остановке огня становятся инструментом для принуждения делегатов к определенным голосованиям по широкому спектру вопросов. При этом независимость площадки вызывает у эксперта большие сомнения. Так, механизмы международной координации могут оказаться парализованными из-за системных политических и финансовых разногласий.

"В течение последних 30 лет США проводили большую работу по установлению контроля над структурами ООН. Поэтому сегодня говорить о том, что ООН является независимой площадкой, было бы некорректно. Американская сторона контролировала представителей разных стран, а также вела аналогичную работу по насыщению аппарата ООН людьми из профильных фондов, что позволяло влиять на принимаемые решения", — пояснил Бардин.

Сложность ситуации усугубляется тем, что международные структуры все чаще устраняются от активного посредничества. Достаточно вспомнить, как признание Нью-Йорка лишило переговорный трек опоры, вынудив стороны искать пути взаимодействия самостоятельно. Москва, в свою очередь, продолжает настаивать на устранении фундаментальных противоречий.

В Совбезе регулярно обращают внимание на коренные причины конфликта, которые западные партнеры предпочитают игнорировать. Любые попытки кулуарных договоренностей также встречают жесткий отпор. Недавний ответ Кремля на тайное послание наглядно продемонстрировал отсутствие перспектив у политики ультиматумов.

Читайте также