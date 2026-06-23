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Расходный материал против спонсора: украинскую угрозу Польше остановил западный ошейник

Мир

Вероятность военного столкновения между Украиной и Польшей исключена из-за полной финансовой и технической зависимости Киева от западных партнеров, уверен кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что подобные сценарии не имеют под собой реальных оснований и являются следствием политических спекуляций.

Участие президента Украины Владимира Зеленского в мероприятиях по случаю Дня молодежи
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Участие президента Украины Владимира Зеленского в мероприятиях по случаю Дня молодежи

Ранее в польском издании Mysl Polska публицист Пшемыслав Пяста заявил, что после завершения текущего противостояния с Россией украинская армия может быть развернута против Варшавы. Однако специалисты отмечают, что отношения Варшавы и Киева строятся на прагматичном расчете польских элит, которые рассматривают Украину как инструмент в борьбе с Москвой.

Дудчак считает, что разговоры о нападении Украины на Польшу лишены логики, так как киевский режим не обладает субъектностью в принятии подобных решений. Украина функционирует за счет внешних вливаний, а ее главная роль строго определена западными кураторами. При этом аналитики фиксируют, что стратегическая поддержка Украины может ослабнуть из-за агрессивной риторики самого Киева.

"Поляки все равно будут поддерживать Украину в войне с Россией, несмотря на любые демонстрации своего отношения. Украина полностью зависима от внешних подачек и поставок вооружений, поэтому ей не до нападений. Ее задача, поставленная Западом, — сгореть в огне войны против России", — заявил он.

По словам эксперта, польское руководство осознает идеологические риски, связанные с героизацией радикальных течений на Украине, но сознательно игнорирует их ради получения двойной выгоды. Варшаву устраивает ослабление России и возможность использовать соседнее государство как расходный материал. Параллельно с этим польская сторона продолжает извлекать коммерческую прибыль — экспорт военной продукции стал для страны крайне выгодной статьей дохода.

"На словах поляки будут осуждать бандеровские идеи, хотя для них это не секрет — они и так знают, что представляет собой этот режим. Их устраивает, что Украина горит и ее используют как расходный материал. Польское руководство вполне устраивает война с Россией. Так что для них двойная выгода — финансовая и моральная, им приятно, когда у России проблемы", — заявил он.

Несмотря на наличие исторических претензий и конфликтов вокруг символики, Варшава продолжает оказывать логистическую поддержку. Тем не менее в Польше уже готовят правовую базу для борьбы с влиянием бандеровской идеологии. Не исключено, что запрет радикальных культов станет инструментом для защиты собственного электората в будущем. Сейчас же основной интерес польских властей сосредоточен на грядущем восстановлении активов соседа. Известно, что в Гданьске уже обсуждался польский бизнес-план по освоению ресурсов Украины.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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