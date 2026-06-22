Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход за растениями: установлены основные цвета медоносов для привлечения опылителей
Я этого достойна: почему балерина Анастасия Волочкова просит помощи у государства и сколько она тратит на концерты
Кошка и собака едят из одной миски: можно ли давать им один и тот же корм
Успех вопреки всему: как Honda Ridgeline стала самым прибыльным недоразумением бренда
Сети и формалин больше не нужны: ученые нашли способ изучать хрупкую жизнь без убийства особей
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Ученые в ярости: ядерный десант НАСА на Марс поставил под удар десятилетия поисков жизни
Тот самый вкус из детства: как приготовить идеальную шоколадную картошку за 15 минут
Миллиарды долларов уходят за рубеж: Госдума готовит жесткий ответ на массовый вывод капитала

Европейцы вынуждены платить по чужим счетам: в самом Европарламенте признали крах текущего курса

Мир

Критика курса Брюсселя на украинском направлении прозвучала уже не с периферии европейской политики, а из самого Европарламента: депутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле обвинил ЕС в ставке на эскалацию вместо дипломатии. Его заявление бьет по главному нерву спора внутри Европы — кто и зачем продолжает поддерживать военный сценарий, если счет за него, по словам политика, платят граждане стран ЕС.

Евросоюз
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евросоюз

Что заявил Данило Делла Валле

Евродепутат написал в соцсети X, что Брюссель "продолжает ставить все на эскалацию", игнорируя любые попытки дипломатического урегулирования конфликта на Украине. По его оценке, такая линия принесла Европе разрушения, нестабильность и новый виток напряженности.

Делла Валле также задал прямой политический вопрос: где мирная стратегия, если Европа продолжает тратить миллиарды на поддержку конфликта. Этот тезис перекликается с дискуссией о том, способен ли ЕС перейти от языка военной поддержки к разговору о переговорах, о которых ранее писали в материале о том, как оживился мирный трек по Украине.

"Когда в европейской политике все чаще звучит вопрос не о победе, а о цене курса, это уже сигнал внутреннего раскола. Для части элит тема Украины перестала быть только внешней политикой и стала вопросом собственной устойчивости", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Почему эта критика звучит именно сейчас

Заявление итальянского депутата прозвучало в момент, когда в Европе заметнее стали споры о пределе поддержки Киева, о роли национальных интересов и о цене решений, которые принимают наднациональные структуры. Эта линия уже проявлялась в конфликтах вокруг помощи Украине, санкций и расширения ЕС.

В последние дни эти разногласия проступили особенно отчетливо. Речь идет и о материале, где польский коридор для поставок Украине оказался под риском, и о споре внутри Евросоюза, когда Венгрия заблокировала движение по украинской теме. Дополнительное давление создает и более широкий фон — кризис мирового порядка, в котором старые механизмы согласования все хуже справляются с конфликтами.

На этом фоне слова Делла Валле выглядят не одиночной репликой, а частью растущего европейского спора о том, где проходит граница между поддержкой Киева и втягиванием ЕС в затяжной конфликт.

"Сейчас европейские политики вынуждены говорить не только о солидарности с Киевом, но и о реакции своего избирателя. Если деньги уходят на конфликт, а внутри ЕС растет раздражение, вопрос о дипломатии начинает звучать уже как требование", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Какой вопрос поставлен по Украине

Пост Делла Валле сопровождался заявлением профессора римского университета Luiss Алессандро Орсини. Он обвинил Владимира Зеленского в том, что тот хочет получить из-за рубежа ресурсы, которые Украина сама произвести не может. Это уже не спор о риторике, а спор о самой модели поддержки Киева.

Внутри европейской повестки такой подход сталкивается с другой линией — поиском политического выхода. Она звучит и в материале о том, как Лавров выдвинул встречные требования Европе, и в публикации о том, что Киев ждет дипломатического результата до зимы. Отдельным фактором остается и давление из США, где, как отмечалось в статье о движении MAGA и споре о войне на Украине, тоже нет единства по вопросу продолжения конфликта.

Пока факт остается одним: евродепутат из Италии публично поставил под сомнение линию Брюсселя и потребовал ответа, почему разговор о мире снова отодвигается на второй план.

"Когда политик в ЕС спрашивает, где мирная стратегия, он спорит уже не с отдельным решением, а со всей конструкцией последних лет. Если таких голосов станет больше, Брюсселю придется объяснять не только цели, но и цену своей линии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

 

Спор, который обозначил итальянский депутат, показывает: украинская тема для ЕС все сильнее становится проверкой на политическое единство и на способность совместить поддержку Киева с поиском выхода из конфликта.

Ответы на популярные вопросы

Что именно сказал Данило Делла Валле?

Он заявил, что Брюссель делает ставку на эскалацию конфликта на Украине и игнорирует дипломатические попытки его урегулировать.

Кого он считает пострадавшей стороной?

По его словам, за эту политику расплачиваются европейские граждане, поскольку она привела к разрушениям, нестабильности и новому росту напряженности.

Почему его заявление привлекло внимание?

Потому что речь идет о критике линии ЕС со стороны действующего евродепутата, а не внешнего наблюдателя. Это показывает, что спор о тактике Брюсселя идет уже внутри европейских институтов.

Какую роль в этом споре играет тема переговоров?

Она стала центральной. Делла Валле прямо спросил, где мирная стратегия, если Европа продолжает выделять миллиарды на поддержку конфликта.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин
Военные новости
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин
Нежнее чизкейка, ярче обычной выпечки: пирог с творогом и клубникой станет любимцем сезона
Еда и рецепты
Нежнее чизкейка, ярче обычной выпечки: пирог с творогом и клубникой станет любимцем сезона
Мэр Манчестера стал главным претендентом на пост премьер-министра Великобритании. Что он говорит об Украине?
Новости Европы
Мэр Манчестера стал главным претендентом на пост премьер-министра Великобритании. Что он говорит об Украине?
Популярное
Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии

Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.

Ядерное предупреждение Москвы дошло до Запада: НАТО назвали цену прямой агрессии
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Город погрузился во тьму: новые запреты в Севастополе перекроили привычный ритм жизни
Украина пытается напугать Россию дальними ударами: грозный план уперся в неприятную правду
Бюрократия в медицине рухнула: новые правила обследования изменят привычный поход к врачу
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин Любовь Степушова Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров Киношные амбиции украинской оборонки: за громким именем скрыли аппарат с ограниченным ресурсом Андрей Николаев
Ультиматум Зеленского в адрес Минска привёл к активации союзных доктрин
Магазинная Фета больше не нужна: делаем ресторанный сыр из кефира за 5 минут
Берег ушел на десятки километров: последствия обмельчания Каспия ударят по пяти странам
Берег ушел на десятки километров: последствия обмельчания Каспия ударят по пяти странам
Последние материалы
Ученые в ярости: ядерный десант НАСА на Марс поставил под удар десятилетия поисков жизни
Тот самый вкус из детства: как приготовить идеальную шоколадную картошку за 15 минут
Миллиарды долларов уходят за рубеж: Госдума готовит жесткий ответ на массовый вывод капитала
Британия вздрогнула от кадрового обвала: уход премьера лишил союзников главного рычага влияния
Ваше тело изменится до неузнаваемости: круговая схема, которая работает круче зала
Ваша клубника — не обед для птиц: пошаговый план обороны от пернатых налетчиков
До 39 лет я не думала о детях: как экс-ведущая "Орла и решки" осадила любопытных подписчиков
Европейцы вынуждены платить по чужим счетам: в самом Европарламенте признали крах текущего курса
Хватит выбрасывать кусты в июне: правильный уход заставит томаты выдать мощную вторую волну
Маркетинговая ловушка в аптечке: как приём ферментов горстями превращает поджелудочную в балласт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.