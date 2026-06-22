Европейцы вынуждены платить по чужим счетам: в самом Европарламенте признали крах текущего курса

Критика курса Брюсселя на украинском направлении прозвучала уже не с периферии европейской политики, а из самого Европарламента: депутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле обвинил ЕС в ставке на эскалацию вместо дипломатии. Его заявление бьет по главному нерву спора внутри Европы — кто и зачем продолжает поддерживать военный сценарий, если счет за него, по словам политика, платят граждане стран ЕС.

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Что заявил Данило Делла Валле

Евродепутат написал в соцсети X, что Брюссель "продолжает ставить все на эскалацию", игнорируя любые попытки дипломатического урегулирования конфликта на Украине. По его оценке, такая линия принесла Европе разрушения, нестабильность и новый виток напряженности.

Делла Валле также задал прямой политический вопрос: где мирная стратегия, если Европа продолжает тратить миллиарды на поддержку конфликта. Этот тезис перекликается с дискуссией о том, способен ли ЕС перейти от языка военной поддержки к разговору о переговорах, о которых ранее писали в материале о том, как оживился мирный трек по Украине.

"Когда в европейской политике все чаще звучит вопрос не о победе, а о цене курса, это уже сигнал внутреннего раскола. Для части элит тема Украины перестала быть только внешней политикой и стала вопросом собственной устойчивости", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Почему эта критика звучит именно сейчас

Заявление итальянского депутата прозвучало в момент, когда в Европе заметнее стали споры о пределе поддержки Киева, о роли национальных интересов и о цене решений, которые принимают наднациональные структуры. Эта линия уже проявлялась в конфликтах вокруг помощи Украине, санкций и расширения ЕС.

В последние дни эти разногласия проступили особенно отчетливо. Речь идет и о материале, где польский коридор для поставок Украине оказался под риском, и о споре внутри Евросоюза, когда Венгрия заблокировала движение по украинской теме. Дополнительное давление создает и более широкий фон — кризис мирового порядка, в котором старые механизмы согласования все хуже справляются с конфликтами.

На этом фоне слова Делла Валле выглядят не одиночной репликой, а частью растущего европейского спора о том, где проходит граница между поддержкой Киева и втягиванием ЕС в затяжной конфликт.

"Сейчас европейские политики вынуждены говорить не только о солидарности с Киевом, но и о реакции своего избирателя. Если деньги уходят на конфликт, а внутри ЕС растет раздражение, вопрос о дипломатии начинает звучать уже как требование", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Какой вопрос поставлен по Украине

Пост Делла Валле сопровождался заявлением профессора римского университета Luiss Алессандро Орсини. Он обвинил Владимира Зеленского в том, что тот хочет получить из-за рубежа ресурсы, которые Украина сама произвести не может. Это уже не спор о риторике, а спор о самой модели поддержки Киева.

Внутри европейской повестки такой подход сталкивается с другой линией — поиском политического выхода. Она звучит и в материале о том, как Лавров выдвинул встречные требования Европе, и в публикации о том, что Киев ждет дипломатического результата до зимы. Отдельным фактором остается и давление из США, где, как отмечалось в статье о движении MAGA и споре о войне на Украине, тоже нет единства по вопросу продолжения конфликта.

Пока факт остается одним: евродепутат из Италии публично поставил под сомнение линию Брюсселя и потребовал ответа, почему разговор о мире снова отодвигается на второй план.

"Когда политик в ЕС спрашивает, где мирная стратегия, он спорит уже не с отдельным решением, а со всей конструкцией последних лет. Если таких голосов станет больше, Брюсселю придется объяснять не только цели, но и цену своей линии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Спор, который обозначил итальянский депутат, показывает: украинская тема для ЕС все сильнее становится проверкой на политическое единство и на способность совместить поддержку Киева с поиском выхода из конфликта.

Ответы на популярные вопросы

Что именно сказал Данило Делла Валле?

Он заявил, что Брюссель делает ставку на эскалацию конфликта на Украине и игнорирует дипломатические попытки его урегулировать.

Кого он считает пострадавшей стороной?

По его словам, за эту политику расплачиваются европейские граждане, поскольку она привела к разрушениям, нестабильности и новому росту напряженности.

Почему его заявление привлекло внимание?

Потому что речь идет о критике линии ЕС со стороны действующего евродепутата, а не внешнего наблюдателя. Это показывает, что спор о тактике Брюсселя идет уже внутри европейских институтов.

Какую роль в этом споре играет тема переговоров?

Она стала центральной. Делла Валле прямо спросил, где мирная стратегия, если Европа продолжает выделять миллиарды на поддержку конфликта.

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