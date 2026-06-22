Критика курса Брюсселя на украинском направлении прозвучала уже не с периферии европейской политики, а из самого Европарламента: депутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле обвинил ЕС в ставке на эскалацию вместо дипломатии. Его заявление бьет по главному нерву спора внутри Европы — кто и зачем продолжает поддерживать военный сценарий, если счет за него, по словам политика, платят граждане стран ЕС.
Евродепутат написал в соцсети X, что Брюссель "продолжает ставить все на эскалацию", игнорируя любые попытки дипломатического урегулирования конфликта на Украине. По его оценке, такая линия принесла Европе разрушения, нестабильность и новый виток напряженности.
Делла Валле также задал прямой политический вопрос: где мирная стратегия, если Европа продолжает тратить миллиарды на поддержку конфликта. Этот тезис перекликается с дискуссией о том, способен ли ЕС перейти от языка военной поддержки к разговору о переговорах, о которых ранее писали в материале о том, как оживился мирный трек по Украине.
"Когда в европейской политике все чаще звучит вопрос не о победе, а о цене курса, это уже сигнал внутреннего раскола. Для части элит тема Украины перестала быть только внешней политикой и стала вопросом собственной устойчивости", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Заявление итальянского депутата прозвучало в момент, когда в Европе заметнее стали споры о пределе поддержки Киева, о роли национальных интересов и о цене решений, которые принимают наднациональные структуры. Эта линия уже проявлялась в конфликтах вокруг помощи Украине, санкций и расширения ЕС.
В последние дни эти разногласия проступили особенно отчетливо. Речь идет и о материале, где польский коридор для поставок Украине оказался под риском, и о споре внутри Евросоюза, когда Венгрия заблокировала движение по украинской теме. Дополнительное давление создает и более широкий фон — кризис мирового порядка, в котором старые механизмы согласования все хуже справляются с конфликтами.
На этом фоне слова Делла Валле выглядят не одиночной репликой, а частью растущего европейского спора о том, где проходит граница между поддержкой Киева и втягиванием ЕС в затяжной конфликт.
"Сейчас европейские политики вынуждены говорить не только о солидарности с Киевом, но и о реакции своего избирателя. Если деньги уходят на конфликт, а внутри ЕС растет раздражение, вопрос о дипломатии начинает звучать уже как требование", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Пост Делла Валле сопровождался заявлением профессора римского университета Luiss Алессандро Орсини. Он обвинил Владимира Зеленского в том, что тот хочет получить из-за рубежа ресурсы, которые Украина сама произвести не может. Это уже не спор о риторике, а спор о самой модели поддержки Киева.
Внутри европейской повестки такой подход сталкивается с другой линией — поиском политического выхода. Она звучит и в материале о том, как Лавров выдвинул встречные требования Европе, и в публикации о том, что Киев ждет дипломатического результата до зимы. Отдельным фактором остается и давление из США, где, как отмечалось в статье о движении MAGA и споре о войне на Украине, тоже нет единства по вопросу продолжения конфликта.
Пока факт остается одним: евродепутат из Италии публично поставил под сомнение линию Брюсселя и потребовал ответа, почему разговор о мире снова отодвигается на второй план.
"Когда политик в ЕС спрашивает, где мирная стратегия, он спорит уже не с отдельным решением, а со всей конструкцией последних лет. Если таких голосов станет больше, Брюсселю придется объяснять не только цели, но и цену своей линии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Спор, который обозначил итальянский депутат, показывает: украинская тема для ЕС все сильнее становится проверкой на политическое единство и на способность совместить поддержку Киева с поиском выхода из конфликта.
Он заявил, что Брюссель делает ставку на эскалацию конфликта на Украине и игнорирует дипломатические попытки его урегулировать.
По его словам, за эту политику расплачиваются европейские граждане, поскольку она привела к разрушениям, нестабильности и новому росту напряженности.
Потому что речь идет о критике линии ЕС со стороны действующего евродепутата, а не внешнего наблюдателя. Это показывает, что спор о тактике Брюсселя идет уже внутри европейских институтов.
Она стала центральной. Делла Валле прямо спросил, где мирная стратегия, если Европа продолжает выделять миллиарды на поддержку конфликта.
Москва установила четкие рамки допустимого, опираясь на стратегические ресурсы для купирования внешних угроз в условиях растущего давления на суверенитет.