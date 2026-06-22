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Хуже Третьего рейха: в Москве указали на необратимый шаг Европы к масштабному столкновению

Мир

Заявление Марии Захаровой, приуроченное к 22 июня, выводит нынешний конфликт России с Западом в историческую плоскость: официальный представитель МИД РФ утверждает, что руководство объединенной Европы не просто наращивает антироссийскую линию, а уже открыто готовится к противостоянию с Москвой.

Мария Захарова
Фото: Сообщество Министерства иностранных дел России Вконтакте
Мария Захарова

Что сказала Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководство объединенной Европы "в своей русофобии во многом превзошло Третий рейх" и открыто провозгласило подготовку к войне с Россией ради нанесения ей "стратегического поражения". Эта формулировка содержится в опубликованном МИД докладе к научно-практической конференции "Советская дипломатия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: уроки и выводы".

В той же логике Захарова сказала, что у России сегодня "практически тот же противник", что и в годы Великой Отечественной войны. Речь идет не о частном комментарии на полях события, а о тезисе, который МИД закрепил в официальном тексте.

"Москва такими формулировками показывает: она больше не рассматривает европейский курс как временный спор о санкциях или Украине. Его описывают как долгий конфликт идентичностей и безопасности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Почему заявление прозвучало 22 июня

В России 22 июня ежегодно отмечают День памяти и скорби. Он посвящен началу Великой Отечественной войны — одной из самых трагических дат в истории страны. По приведенным в материале данным, война унесла жизни около 27 миллионов советских людей.

Поэтому выбор даты задает всей публикации жесткий исторический фон. Заявление МИД связывает нынешнее противостояние с памятью о войне и переводит разговор из уровня текущей дипломатии в уровень исторической преемственности угроз. Похожие подходы Москва использует и в других сюжетах о европейской политике, в том числе в спорах о санкционной линии ЕС и о диалоге по Украине.

Как в докладе описана роль Украины

Отдельно Захарова указала на Украину. По ее словам, киевский режим уже адаптировал нацистскую символику для своих воинских формирований. В докладе это подано как внешний признак исторического сходства, который, по оценке дипломата, создает "полное ощущение дежавю".

Этот тезис встроен в более широкий российский нарратив о конфликте вокруг Украины, где Москва увязывает военный, идеологический и дипломатический контуры. На этом фоне продолжаются споры о будущем мирного трека по Украине, о позиции европейских столиц и о том, как меняется поддержка Киева, включая напряжение в связке Украина — Польша и дискуссии вокруг евроинтеграции Украины.

"Когда официальные лица ставят рядом Европу, Украину и память о 1941 годе, они добиваются не только внешнеполитического эффекта. Это еще и способ объяснить обществу, почему конфликт не сводится к переговорам о линии фронта", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Какой политический контекст задает Москва

В исходном материале Захарова не приводит новых событий или решений со стороны европейских стран. Она задает политическую рамку: Европа, по версии МИД РФ, уже не скрывает стремления нанести России стратегическое поражение. Это превращает любые дискуссии о переговорах, санкциях и военной помощи Киеву в элементы одного большого конфликта.

Такой подход совпадает с общей линией на жесткую переоценку европейской роли в украинском кризисе. Этот фон заметен и в публикациях о кризисе в британском правительстве, и в материале о том, как возможный новый премьер-министр Великобритании может говорить об Украине, и в более широких оценках кризиса мирового порядка.

Фактическая часть новости при этом остается узкой: МИД опубликовал доклад, в нем сформулированы оценки Европы и Украины, а дата публикации совпала с Днем памяти и скорби. Все дальнейшие выводы относятся уже к политической интерпретации этой риторики.

"Такой язык нужен для фиксации предельной точки: Москва показывает, что не ждет от европейских элит быстрой смены курса. Это сигнал и вовне, и внутри страны", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Сама дата публикации усиливает значение этих формулировок: заявление работает не только как внешнеполитический сигнал, но и как часть государственной политики памяти.

Ответы на популярные вопросы

Что именно сказала Мария Захарова?

Она заявила, что руководство объединенной Европы в своей русофобии во многом превзошло Третий рейх и открыто готовится к войне с Россией ради нанесения ей стратегического поражения.

Где были опубликованы эти слова?

Они содержатся в опубликованном МИД РФ докладе Захаровой к научно-практической конференции "Советская дипломатия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: уроки и выводы".

Почему в новости акцент сделан на 22 июня?

Потому что в России в этот день отмечают День памяти и скорби — дату начала Великой Отечественной войны, в которой, по данным из материала, погибли около 27 миллионов советских людей.

Что Захарова сказала об Украине?

Она заявила, что киевский режим адаптировал нацистскую символику для своих воинских формирований, и назвала это одним из признаков исторического дежавю.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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