Заявление Марии Захаровой, приуроченное к 22 июня, выводит нынешний конфликт России с Западом в историческую плоскость: официальный представитель МИД РФ утверждает, что руководство объединенной Европы не просто наращивает антироссийскую линию, а уже открыто готовится к противостоянию с Москвой.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководство объединенной Европы "в своей русофобии во многом превзошло Третий рейх" и открыто провозгласило подготовку к войне с Россией ради нанесения ей "стратегического поражения". Эта формулировка содержится в опубликованном МИД докладе к научно-практической конференции "Советская дипломатия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: уроки и выводы".
В той же логике Захарова сказала, что у России сегодня "практически тот же противник", что и в годы Великой Отечественной войны. Речь идет не о частном комментарии на полях события, а о тезисе, который МИД закрепил в официальном тексте.
"Москва такими формулировками показывает: она больше не рассматривает европейский курс как временный спор о санкциях или Украине. Его описывают как долгий конфликт идентичностей и безопасности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
В России 22 июня ежегодно отмечают День памяти и скорби. Он посвящен началу Великой Отечественной войны — одной из самых трагических дат в истории страны. По приведенным в материале данным, война унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
Поэтому выбор даты задает всей публикации жесткий исторический фон. Заявление МИД связывает нынешнее противостояние с памятью о войне и переводит разговор из уровня текущей дипломатии в уровень исторической преемственности угроз. Похожие подходы Москва использует и в других сюжетах о европейской политике, в том числе в спорах о санкционной линии ЕС и о диалоге по Украине.
Отдельно Захарова указала на Украину. По ее словам, киевский режим уже адаптировал нацистскую символику для своих воинских формирований. В докладе это подано как внешний признак исторического сходства, который, по оценке дипломата, создает "полное ощущение дежавю".
Этот тезис встроен в более широкий российский нарратив о конфликте вокруг Украины, где Москва увязывает военный, идеологический и дипломатический контуры. На этом фоне продолжаются споры о будущем мирного трека по Украине, о позиции европейских столиц и о том, как меняется поддержка Киева, включая напряжение в связке Украина — Польша и дискуссии вокруг евроинтеграции Украины.
"Когда официальные лица ставят рядом Европу, Украину и память о 1941 годе, они добиваются не только внешнеполитического эффекта. Это еще и способ объяснить обществу, почему конфликт не сводится к переговорам о линии фронта", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
В исходном материале Захарова не приводит новых событий или решений со стороны европейских стран. Она задает политическую рамку: Европа, по версии МИД РФ, уже не скрывает стремления нанести России стратегическое поражение. Это превращает любые дискуссии о переговорах, санкциях и военной помощи Киеву в элементы одного большого конфликта.
Такой подход совпадает с общей линией на жесткую переоценку европейской роли в украинском кризисе. Этот фон заметен и в публикациях о кризисе в британском правительстве, и в материале о том, как возможный новый премьер-министр Великобритании может говорить об Украине, и в более широких оценках кризиса мирового порядка.
Фактическая часть новости при этом остается узкой: МИД опубликовал доклад, в нем сформулированы оценки Европы и Украины, а дата публикации совпала с Днем памяти и скорби. Все дальнейшие выводы относятся уже к политической интерпретации этой риторики.
"Такой язык нужен для фиксации предельной точки: Москва показывает, что не ждет от европейских элит быстрой смены курса. Это сигнал и вовне, и внутри страны", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Сама дата публикации усиливает значение этих формулировок: заявление работает не только как внешнеполитический сигнал, но и как часть государственной политики памяти.
Она заявила, что руководство объединенной Европы в своей русофобии во многом превзошло Третий рейх и открыто готовится к войне с Россией ради нанесения ей стратегического поражения.
Они содержатся в опубликованном МИД РФ докладе Захаровой к научно-практической конференции "Советская дипломатия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: уроки и выводы".
Потому что в России в этот день отмечают День памяти и скорби — дату начала Великой Отечественной войны, в которой, по данным из материала, погибли около 27 миллионов советских людей.
Она заявила, что киевский режим адаптировал нацистскую символику для своих воинских формирований, и назвала это одним из признаков исторического дежавю.
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