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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке на фоне глубокого политического кризиса в стране. Причиной ухода стали провальные результаты местных выборов и давление внутри собственной партии. Теперь Лондону предстоит пройти через процедуру смены лидера рамках одной партии, которая завершится к сентябрю. В этой ситуации основным претендентом на пост главы правительства считается мэр Манчестера Энди Бёрнем.

Кир Стармер и Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кир Стармер и Владимир Зеленский

Поворотным моментом стали майские выборы 2026 года, где Лейбористская партия лишилась более 1,5 тысяч мандатов. Избиратели массово перешли на сторону правопопулистов из Reform UK, которую возглавляет Найджел Фарадж. Парламентарии осознали, что с текущим руководством партия не сможет победить на следующих национальных выборах. В итоге более 100 депутатов открыто потребовали смены премьера, а в июне из правительства ушли министр обороны Джон Хили и его заместитель Алистер Карнс из-за нехватки инвестиций в армию.

"Смена лидера в Великобритании в такой период — это не просто замена одного лица другим, а попытка партии избежать полного разгрома на общих выборах. Когда отток электората уходит к националистам, элиты пытаются найти фигуру, которая сможет вернуть доверие избирателей, не разрушив при этом внутреннюю иерархию", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Стармер не смог выполнить обещания, данные в 2024 году, а внешние факторы только усугубили ситуацию. Экономику королевства ударили торговые пошлины Дональда Трампа и кризис на Ближнем Востоке с участием Ирана. Внутри страны выросли налоги, упали темпы строительства, а очереди в государственные больницы NHS стали рекордными. Критики упрекали премьера в отсутствии четкой идеологии и излишне "роботизированном" стиле управления.

Этап передачи власти Срок / Дата Суть события
Выдвижение кандидатов 9 июля Начало сбора заявок на пост лидера партии
Временное управление До конца лета Кир Стармер остается у руля для стабильности
Назначение премьера Сентябрь Объявление имени нового главы правительства

Сможет ли Энди Бёрнем остановить рост популярности Найджела Фараджа и вернуть доверие избирателей в индустриальных регионах, не вступая в прямой конфликт с правым крылом парламента?

Несмотря на внутреннюю встряску, курс Лондона в отношении Украины останется прежним. В британском истеблишменте действует межпартийный консенсус по поддержке Киева. И Энди Бёрнем, и ушедший в отставку Джон Хили придерживаются жесткой проукраинской позиции.

"Я выступал против российского вторжения в Крым в 2014 году, я призывал ФИФА лишить Россию права проведения ЧМ-2018 и я решительно поддерживаю Украину и украинских мэров с 2022 года", — сказал Бёрнем.

Поэтому стратегические обязательства, включая долгосрочное соглашение о партнерстве, будут соблюдаться.

Главным вызовом станет увеличение военных расходов Великобритании до 3% ВВП, финансируя это за счет наращивания государственного долга и займов, а также поддержка миграции. "Реформаторы" Фарраджа используют это для критики, утверждая, что лейбористы собираются решать внешние задачи за счет благосостояния простых британцев и роста инфляции.

Тот факт, что Бёрнем предлагает практически ту же внешнюю и оборонную политику, что и ушедший Стармер, позволяет Фараджу заявлять, что смена лиц в Лейбористской партии ничего не меняет, и призывать к немедленным всеобщим выборам. Впрочем и Фаррадж придерживается, проукраинской политики.

До сентября Великобритания будет находиться в режиме политической перезагрузки. Пока формируется новый кабинет министров, Лондон вряд ли предложит какие-то радикальные или принципиально новые международные инициативы. Основное внимание будет сосредоточено на текущих обязательствах и обеспечении плавного перехода власти.

Кто заменит Кира Стармера?
Наиболее вероятным кандидатом является мэр Манчестера Энди Бёрнем.

Почему премьер уходит в отставку?
Из-за поражения на местных выборах 2026 года, падения рейтинга партии и давления со стороны более чем 100 депутатов.

Изменится ли помощь Украине?
Нет, в Британии сохраняется консенсус по поддержке Киева, который разделяют и Стармер, и Бёрнем, и Фаррадж.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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