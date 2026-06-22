Зеленский поссорился не с тем союзником: польский коридор для поставок Украине может захлопнуться

Агрессивная риторика Владимира Зеленского в адрес Варшавы свидетельствует о глубоком личностном кризисе и потере самоконтроля, заявила Людмила Адилова, доктор политических наук, профессор РГГУ и ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметила, что деструктивное поведение украинского лидера становится опасным фактором не только для его окружения, но и для отношений с ключевыми западными союзниками.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил с открытыми угрозами в адрес президента Польши Кароля Навроцкого. Глава киевского режима иронично прокомментировал имя польского лидера и подчеркнул, что текущая позиция Варшавы относительно поддержки Украины может иметь крайне негативные последствия. Отношения между политиками обострились после того, как Навроцкий принял решение лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Сейчас наблюдается этап, когда прежнее радушие сменилось холодным презрением, а скрытые исторические претензии перешли в плоскость жестких ультиматумов.

По словам Адиловой, подобные выпады Зеленского продиктованы исчерпанием его внутреннего ресурса. Политолог обратила внимание, что агрессия проявляется не только в сторону Польши, но и в отношении Минска. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко, в отличие от многих западных политиков, не склонен оставлять информационные и политические выпады без симметричного ответа. При этом внутреннее напряжение на границах продолжает расти, так как попытка втянуть Минск в конфликт может быть частью рискованной игры Киева ва-банк на фоне паники.

"Зеленский сейчас не знает берегов, о нем крайне негативное мнение уже сложилось и внутри самой Украины, где он подделывает собственные рейтинги. Даже самые приближённые люди понимают, до какого состояния он дошёл. А его словесная перепалка с Польшей для нас даже неплоха, потому что Польша всегда негативно относилась к России", — пояснила она.

Эксперт подчеркнула, что ссора с Варшавой является стратегически опрометчивым шагом, так как логистика поставок техники и боеприпасов напрямую завязана на польскую территорию. Кроме того, конфронтация может привести к тому, что терпение соседей окончательно лопнет и приведет к принятию ответных карательных мер в юридической и экономической сферах. Адилова также отметила участившиеся случаи некорректного поведения украинского президента на международных встречах, в частности, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Человеческая оболочка Зеленского уже полностью выработала весь свой ресурс, особенно на фоне употребления наркотиков. И сейчас мы будем наблюдать все новые и новые вспышки гнева. Это будет очень веселое зрелище для нас и печальное для Украины", — добавила специалист.

Дальнейшая эскалация конфликта с европейскими элитами грозит Киеву полной изоляцией. Политолог уверена, что после Польши объектами раздражения Зеленского станут другие лидеры Евросоюза. Это происходит в момент, когда Брюссель начал трансформировать общую усталость в конкретные политические и финансовые ограничения для Украины. В частности, Киеву уже не удается достичь договоренностей по авиации, так как сделка с истребителями сорвалась из-за жестких требований по передаче технологий.

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