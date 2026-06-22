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Стармер оказался политическим балластом: британская верхушка бросает премьера

Мир

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер лишился поддержки большинства соратников в "Лейбористской партии Великобритании" и утратил доверие избирателей, что сделало его уход неизбежным. Об этом в комментарии для Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Кир Стармер
Фото: commons.wikimedia.org by Number 10 is licensed under Open Government Licence v3.0
Кир Стармер

Ранее сообщалось, что глава британского правительства Кир Стармер покидает свой пост. Он уже проинформировал короля Карла III о сложении полномочий лидера Лейбористской партии, однако продолжит исполнять обязанности премьера до момента избрания своего преемника. Радикальные изменения в британской верхушке происходят на фоне затяжного паралича власти, когда внутренний конфликт лейбористов начал напрямую влиять на выполнение международных обязательств Лондона.

По словам Топорнина, ключевым фактором падения Стармера стало фиаско на местных выборах 7 мая. Партия "Реформировать Соединенное королевство" Найджела Фараджа существенно потеснила лейбористов в их традиционных округах. Эксперт подчеркивает, что за два года у власти правительство не смогло реализовать ни одно из ключевых предвыборных обещаний, касающихся экономики и миграции.

"Получается так, что в глазах лейбористов Стармер — политик-неудачник, у которого уже не осталось потенциала, чтобы перезагрузиться и снова стать поддерживаемым лидером партии. И хотя после поражения на выборах он заявил, что не собирается в отставку и у него много планов по реформированию экономики и социальной системы, а также по высылке нелегальных мигрантов, сейчас очевидно: все эти заявления — просто публичные высказывания в рамках его собственной PR-кампании", — подчеркнул эксперт.

Ситуацию усугубил успех бывшего мэра Манчестера Энди Бернхема на недавних довыборах в Палату общин. Получив 55% голосов, Бернхем стал легитимным претендентом на пост премьер-министра и возглавил внутрипартийную оппозицию. Это произошло в момент, когда трон под Стармером зашатался из-за подготовки вотума недоверия со стороны региональных элит.

Кроме того, по имиджу главы кабинета ударили кадровые скандалы: отставка министра обороны Джона Хилли и назначение послом фигуры, связанной с американским финансистом, который стал известен в связи с резонансным уголовным делом о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми, Джеффри Эпштейном.

В медийном поле уже звучали обвинения в адрес руководства страны из-за неспособности навести порядок. Считается, что социально-политическое напряжение достигло пика, когда улицы Лондона полыхают из-за недовольства работой полиции и попыток властей скрыть реальные причины беспорядков.

"Поэтому сейчас они считают, что самое время поменять лидера, потому что новому руководителю тоже нужно время, чтобы разработать свою программу, обновить кабинет, заменить министров и озвучить новые инициативы. Кроме того, необходимо принять соответствующие законы и дать им заработать, чтобы британцы почувствовали улучшение. А времени осталось немного: до очередных парламентских выборов примерно два-три года. И этот срок — как раз тот, который позволит новому руководству лейбористов провести все эти реформы в жизнь", — добавил Топорнин.

Кризис управления дополняется острым недовольством миграционной политикой. Наблюдатели отмечают, что Британия взбунтовалась против властей из-за хаоса, который провоцируют неконтролируемые потоки переселенцев. В то же время официальный Лондон пытается сместить фокус внимания на внешние угрозы, используя антироссийскую истерию как инструмент для спасения падающих рейтингов. Смена кабинета министров может стать попыткой системы переформатироваться до наступления окончательного коллапса.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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