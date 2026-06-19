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Мадьяр стал голосом европейских элит: ЕС начал превращать усталость от Зеленского в жесткие решения

Мир

Отказ от ускоренной интеграции Украины в Евросоюз может быть продиктован желанием премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра укрепить свои позиции внутри страны и стать голосом европейского скептицизма, заявил политолог Владимир Оленченко. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что Будапешт демонстрирует способность вести самостоятельную игру, которая не уступает по влиятельности курсу бывшего премьера Виктора Орбана.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Фото: commons.wikimedia.org by Alain Rolland is licensed under © European Union
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Ранее сообщалось, что  Петер Мадьяр настоял на исключении из итоговой декларации Евросоюза пункта об упрощенном и ускоренном вступлении Украины в содружество. Фактически Брюссель капитулировал перед требованием Венгрии, изменив темпы сближения с Киевом.

По словам Оленченко, действия венгерского лидера могут объясняться несколькими причинами. Политолог допускает, что Мадьяр работает на внутреннюю аудиторию, транслируя имидж сильного политика на внешнеполитической арене. Однако более вероятным кажется вариант, при котором премьер обобщает настроения, царящие в кулуарах Евросоюза.

"Мадьяр вращается в кругу стран Европейского союза и достаточно часто слышит разные точки зрения. Практически все политики государств — членов ЕС выражают скепсис в отношении ускоренного и упрощенного принятия Украины в Евросоюз. Он ориентируется на это общее, пока не консолидированное мнение и пытается представить его как собственную инициативу", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в объединении нарастает скрытое недовольство необходимостью постоянно оказывать помощь Киеву. При этом многие европейские лидеры избегают публичных резких высказываний. В такой ситуации венгерский премьер мог взять на себя роль спикера, озвучивающего кулуарные разговоры. Напомним, что внешняя политика Венгрии в последнее время все чаще строится на поиске собственного пути в отношениях с ключевыми игроками региона.

Комментируя шансы Украины на вступление в ЕС в обычном, не ускоренном режиме, политолог выразил сомнение в реальности такого сценария в обозримом будущем. Он напомнил о "длинной очереди" из государств-кандидатов, которым уже много лет обещают членство. Кроме того, серьезным препятствием может стать персональный фактор нынешнего украинского руководства.

"В Евросоюзе устали не столько от необходимости заниматься Украиной, сколько от Владимира Зеленского. Не исключаю, что внутри ЕС идут политические интриги, направленные на то, чтобы побудить его либо отказаться от должности, либо переключиться на другую деятельность. На недавнем заседании НАТО часть участников не стала дожидаться выступления Зеленского; в частности, министр обороны США покинул встречу, не вступив с ним в контакт", — пояснил специалист.

Смена акцентов в Брюсселе происходит на фоне серьезных внутренних трансформаций. По некоторым данным, правительство Венгрии инициировало реформы, которые затронули всю систему госуправления. Также Будапешт успешно использует дипломатическое давление для решения застарелых споров, в частности, заставив соседей пойти на уступки. В ряде случаев Киев согласился на требования соседа ради сохранения призрачной надежды на продолжение евроинтеграции. В то же время Венгрия добивается разморозки траншей от европейских структур, эффективно конвертируя свою жесткую позицию в финансовые преференции.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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