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Лавров выдвинул встречные требования к Европе для возобновления диалога по Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резкой критикой предложенного европейскими странами плана завершения конфликта на Украине.

Сергей Лавров
Фото: kremlin.ru by Михаил Терещенко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лавров

Глава внешнеполитического ведомства счел требования Запада, озвученные 7 июня в Лондоне, неприемлемыми и выдвинул встречный список условий для начала диалога. Основной акцент в позиции Москвы сделан на гарантиях безопасности и отказе от дальнейшего расширения западного влияния на восток.

Сергей Лавров подчеркнул, что за последние два десятилетия опыт общения с Европой показал: дипломатия часто служит лишь прикрытием для геополитического продвижения НАТО и Евросоюза к российским границам. Он напомнил о событиях 2004 года и поддержке «оранжевой революции», а также о госперевороте в Киеве в феврале 2014 года. По словам министра, Запад годами создавал антироссийский плацдарм, поддерживая национализм и переписывая учебники истории, при этом игнорируя трагедии, такие как события в Одессе 2 мая 2014 года.

Российская сторона считает, что Минские соглашения в Киеве изначально не собирались выполнять, используя их для усиления армии. Лавров также обвинил экс-премьера Британии Бориса Джонсона в срыве Стамбульских переговоров, так как его призыв к Украине «просто воевать» заблокировал дипломатический путь. Сейчас Москва не видит в Европе нейтрального посредника, воспринимая ее как сторону, заинтересованную в поражении России.

"Текущий отказ Москвы от предложенных Лондоном условий закономерен, так как в основе западного подхода лежит попытка зафиксировать ситуацию без решения глубинных противоречий. Это создает риск долгосрочного конфликта, где перемирие станет лишь паузой для перевооружения одной из сторон", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

"Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня", — написал Лавров

Эти предложения включали в себя:
1. Немедленное и полное прекращение огня со стороны всех участников конфликта.
2. Фиксацию текущей линии фронта (линии соприкосновения) в качестве отправной точки для начала дипломатических переговоров.
3. Предоставление Украине «жёстких» и юридически обязывающих гарантий безопасности сразу после прекращения огня.
4. Включая размещение на ее территории многонациональных сил (на основе соглашений в Берлине и Париже).
5. Сохранение заморозки российских суверенных активов на Западе до тех пор, пока Россия полностью не завершит конфликт и не компенсирует Украине нанесенный ущерб. 

Для возобновления переговоров Москва требует надежного обеспечения безопасности своих западных рубежей, защиты прав православных верующих и русскоязычного населения Украины. Лавров исключил возможность простого прекращения огня по линии фронта. По его мнению, Запад хочет «подморозить» конфликт, чтобы сохранить нынешнюю власть в Киеве и позже завести туда войска НАТО.

На сайте МИД РФ отмечается, что данный материал изначально готовился для издания Politico, но оно отказалось его публиковать.

Что стало точкой разлома? Основным препятствием стали условия встречи в Лондоне от 7 июня, которые Москва расценила как ультиматум, не учитывающий интересы безопасности РФ.

Главный вызов: Восстановление подорванного доверия между Россией и европейскими институтами, которые Москва считает участниками экспансии на восток.

Позиция Европы (по мнению РФ) Требования России
Прекращение огня по линии фронта Гарантии безопасности на западных рубежах
Сохранение действующей власти в Киеве Защита прав русскоязычных и православных
«Заморозка» конфликта Прекращение военно-политической экспансии Запада

Почему Россия не считает Европу посредником?
Москва воспринимает европейские страны как заинтересованную сторону конфликта, стремящуюся к поражению РФ.

Какова роль Британии в срыве переговоров?
По мнению Лаврова, призыв Бориса Джонсона к Киеву не подписывать соглашения и продолжать боевые действия закрыл окно дипломатии.

Анализ указывает на системный кризис доверия, где любые предложения о мире без учета итогов СВО и требований по демилитаризации воспринимаются как тактическая уловка.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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