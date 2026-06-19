Мирный трек по Украине резко ожил: Киеву могут выставить счет за американское миротворчество

Вашингтон намерен вернуть под свой контроль переговорные процессы по украинскому кризису, которые долгое время находились в стагнации, считает Семен Бойков, ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия". В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что завершение острой фазы дипломатических усилий на иранском направлении развязало руки американской администрации для активной работы в Восточной Европе.

Фото: commons.wikimedia.org by kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Kushner and Witkoff at the Kremlin

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 заявил, что позиция американского президента Дональда Трампа относительно будущего Украины претерпела изменения после завершения саммита "Большой семерки". На этом фоне эксперты оценивают шансы США на роль главного миротворца в рамках текущей международной архитектуры.

По словам Бойкова, в ближайшее время ожидается активизация каналов прямой связи. Специалисты прогнозируют новый этап челночной дипломатии, в рамках которого спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву и Киев. Эксперт полагает, что США попытаются использовать зависимость союзников от своей поддержки. При этом европейские столицы пытаются найти способ вклиниться в диалог, опасаясь остаться в стороне от формирования новой архитектуры безопасности.

"США, конечно, могут попытаться усилить давление на Россию, однако вряд ли это даст реальный результат — у США не так много действенных рычагов воздействия на РФ. Иная ситуация с Украиной и Европой, которые по многим направлениям зависят от США. Легче надавить на них, чем на Россию, чтобы добиться быстрого эффекта", — подчеркнул он.

Аналитик отмечает, что для американского руководства крайне важен фактор времени. В преддверии ноябрьских выборов в конгресс Белому дому требуются очевидные внешнеполитические достижения на фоне низких рейтингов. В такой ситуации визит эмиссара в российскую столицу рассматривается как потенциально важный поворотный момент для всей международной повестки.

Добиться видимого прогресса Вашингтон планирует через жесткое воздействие на своих партнеров. Бойков уверен, что демонстрация успеха возможна лишь при условии усиления давления на Киев и Брюссель. Сейчас наметился резкий разворот в сторону новых центров силы, что меняет правила для всех участников процесса.

"Сейчас рейтинги Трампа на рекордно низком уровне, и ему срочно нужны новые победы в преддверии ноябрьских выборов в конгресс. И видимый прорыв по Украине возможен только при усилении давления именно на Киев и его европейских партнеров", — добавил специалист.

В то же время наблюдается нарастающая блокировка ключевых каналов финансирования со стороны западных элит, что ограничивает поле для маневра киевских властей. Это создает условия, при которых США будет юридически и политически проще диктовать сценарии урегулирования.

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