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Вашингтон играет на нервах Тегерана: за отменой переговоров скрывается новый ультиматум США

Мир

Вашингтон использует отмену дипломатических встреч как инструмент давления на Тегеран, считает политолог, военный волонтер и председатель движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов. В беседе с Pravda.Ru эксперт проанализировал причины срыва переговоров в Швейцарии и перспективы завершения противостояния.

Белый дом
Фото: commons.wikimedia.org by This image or media was taken or created by Matt H. Wade. To see his entire portfolio, click here.@thatmattwade This image is protected by copyright! If you would like to use it, please read this first., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белый дом

Ранее сообщалось, что намеченные на 19 июня мирные переговоры между США и Ираном на швейцарском курорте Бюргеншток не состоятся. МИД Швейцарии подтвердил отмену встречи на высшем уровне после того, как Белый дом в ночь на 19 июня объявил об отказе вице-президента Джей Ди Вэнса от поездки. В дискуссиях должны были участвовать представители Пакистана и Катара, однако теперь сроки и формат финализации соглашений остаются неопределенными.

По словам Живова, действия американской администрации напоминают тактику ультиматумов, направленную на получение максимальных преференций в последний момент. Политолог подчеркнул, что США фактически игнорируют устоявшиеся международные правила ведения диалога.

"Американцы вообще отменили все правила международной дипломатии и переговоров и ведут себя как торговец на рынке или как гопник в переулке, который пытается вытянуть из вас все деньги и, если ему кажется, что вы еще не все отдали, снова угрожает насилием. В конфликте с Ираном они пытаются добиться максимально удобных для себя условий", — отметил он.

Эксперт пояснил, что подобные демарши происходят всякий раз, когда Иран занимает жесткую позицию по ключевым пунктам итогового документа. Эксперты фиксируют, что текущая дипломатия США зачастую используется лишь для управления общественным мнением при сохранении реального накала страстей. Отмена анонсированных мероприятий — это элемент торга, призванный заставить Тегеран пойти на уступки в вопросах, связанных с прекращением огня.

Несмотря на дипломатические маневры, общая тенденция указывает на стремление Вашингтона минимизировать свое прямое участие в боевых действиях. Высокие издержки вынуждают Белый дом искать выход из кризиса, даже если это потребует признания частичного поражения. В экспертной среде полагают, что в результате может быть подписано соглашение с финансовыми уступками со стороны американцев.

"Соединенные Штаты пытаются выйти из этого конфликта и оставить Иран один на один с Израилем. Прямо участвовать в нем они, очевидно, уже не хотят — слишком велики издержки. Поэтому рано или поздно конфликт в той или иной форме будет завершен, и соответствующие документы будут подписаны", — сказал специалист.

Вопрос остается лишь в долгосрочности будущих договоренностей. По словам Живова, для стабильного мира необходима виза на самом высоком уровне, к чему и готовили площадку в Швейцарии. Пока стороны не достигли консенсуса, Тель-Авив может усилить самостоятельную активность.

Израильское руководство уже готово на крайние меры против воли США. Тем не менее, эксперт прогнозирует, что рано или поздно документ, регулирующий прекращение конфликта, будет подписан, так как ресурсы для ведения открытой войны на истощение у Вашингтона ограничены. Сейчас Белый дом пытается выставить свои условия, используя ультиматумы как последний аргумент. При этом внутриполитический раскол в США осложняет принятие окончательного решения.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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