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Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины

Мир

Любые попытки внешнего давления на Россию с целью принудительного завершения специальной военной операции до конца текущего года обречены на провал, уверен капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В комментарии для Pravda.Ru специалист проанализировал текущую конфигурацию на линии боевого соприкосновения и политические маневры Киева.

Владимир Зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает завершить конфликт до наступления зимы за счет дипломатических усилий и усиления давления на Россию. Однако в экспертном сообществе подчеркивают, что Зеленский назвал дату окончания конфликта без учета реальных условий, выполнение которых необходимо для начала мирного процесса.

По словам Дандыкина, ожидания украинского руководства о скором финале противостояния за счет западной финансовой и технической помощи не имеют под собой оснований. Эксперт отметил, что увеличение оборонного бюджета Украины на 70% приведет лишь к росту коррупции внутри республики, а не к изменению ситуации на фронте. При этом Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине, подготовив соответствующие документы, но Киев продолжает игнорировать российские требования.

"Специальная военная операция будет продолжаться, если украинская сторона и дальше будет придерживаться нынешнего курса и использовать террористические методы. Речь идет об освобождении территорий, которые, согласно Конституции России, считаются российскими. Никому еще не удавалось давлением поставить Россию на колени. В истории страны были и Смутное время, и интервенции, и нашествие Наполеона. Поэтому, думаю, и с Зеленским мы справимся", — сказал он.

Особое внимание специалист уделил технологическому противостоянию и ситуации в Донбассе, который остается стратегическим приоритетом. Несмотря на использование противником систем спутниковой связи и алгоритмов автоматизации, российские войска адаптируются к новым вызовам. Например, Ланцеты с ИИ совершили атаку на Киев, продемонстрировав эффективность отечественных разработок в обход западных систем навигации.

"Я думаю, что не Зеленскому решать, когда СВО закончится. В текущей ситуации все складывается не в его пользу, в том числе в Донбассе, который для них является идеей фикс — удержать и не отдать. Что касается происходящего, я полагаю, что противоядие тому, что они делают с использованием Starlink и искусственного интеллекта, уже найдено и, думаю, в ближайшее время мы в этом убедимся", — подчеркнул капитан.

Дандыкин добавил, что переход украинской стороны к тактике открытого террора, включая удары по гражданской инфраструктуре и транспорту, лишь отдаляет перспективу диалога. Подобные действия фиксируются в различных регионах — так, атака на детей из Белоруссии вызвала жесткий раскол в политических кругах самого Киева из-за радикализации методов ведения борьбы.

Для стабилизации ситуации Москва призывает учитывать фундаментальные интересы безопасности России, что часто обсуждается через посредников. В частности, важно понимать, какое условие Москва считает ключевым на переговорах для достижения долгосрочного результата.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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