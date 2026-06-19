Брюссель капитулировал перед требованием Венгрии отменить ускоренный приём Украины в ЕС

Венгрия добилась исключения из итоговой декларации саммита Евросоюза в Брюсселе формулировок об ускорении вступления Украины в объединение. Новый премьер-министр Петер Мадьяр настоял на удалении этих слов в последний момент, чтобы процесс расширения оставался строго формальным. Это решение подчеркивает внутренний раскол в ЕС по вопросу темпов интеграции Киева и ставит во главу угла выполнение жестких критериев, а не политическую целесообразность.

Фото: commons.wikimedia.org by Arbuzsanya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Петер Мадьяр

Будапешт подтверждает готовность к расширению сообщества, но только при условии реальных успехов кандидата. По словам Петера Мадьяра, поспешные шаги в сторону Украины станут плохим сигналом для других претендентов, в частности для стран Западных Балкан. Венгрия уже сняла вето на начало переговоров, получив от Киева гарантии по правам этнических венгров в Закарпатье, однако любые преференции в обход стандартных процедур остаются для Будапешта «красной линией».

"Принятие в Евросоюз столь крупного государства с разрушенной экономикой создаст колоссальный перекос в распределении сельскохозяйственных дотаций. Польша, Венгрия и Словакия из получателей средств могут превратиться в доноров, что неизбежно вызовет внутренний конфликт между странами-членами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Технически процесс начинается с открытия первого кластера, где Украина должна привести свои институты и законы в соответствие со стандартами Евросоюза. Всего предусмотрено 35 переговорных глав, разделенных на шесть тематических блоков.

Направление (Кластер 1) Основные задачи Судебная система Реформа правосудия и независимость судов Безопасность Свобода и работа правоохранительных органов Антикоррупция Реализация Антикоррупционной стратегии Финансы Госзакупки и контроль за расходами Госуправление Реформа администрации и статистика

Любой откат в реформе судов или борьбе с коррупцией приведет к немедленной заморозке переговоров по остальным экономическим блокам. Помимо Венгрии, давление на Киев оказывает Словакия: премьер Роберт Фицо увязывает поддержку интеграции с экономическими интересами Братиславы, включая транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Австрия также может заблокировать продвижение Украины, если Брюссель будет игнорировать балканское направление.

Главный вызов: Совмещение политического желания ЕС принять Украину с жесткими экономическими реалиями и требованиями стран-блокаторов, которые опасаются дестабилизации внутреннего рынка.

Российская сторона считает, что форсированное принятие Украины приведет к развалу всего объединения. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на глубокие противоречия внутри ЕС и проблемы самого кандидата.

"Вступление Украины приведет к развалу Европейского союза", — заявил Сергей Лавров

Сложности усугубляются тем, что уровень реформ в Киеве оценивается некоторыми европейскими СМИ лишь в 15%. Попытка интегрировать государство с таким багажом внутренних проблем окончательно разрушит хрупкий консенсус между 27 странами, особенно в части сельскохозяйственной политики и бюджетных дотаций.

Интересный факт: Впервые в истории расширения ЕС один член сообщества смог добиться удаления формулировок об «ускорении» процесса прямо перед подписанием итогового документа.

Часто задаваемые вопросы

Что такое «кластеры» в переговорах с ЕС? Это тематические блоки, объединяющие переговорные главы. Без успеха в первом блоке (суды, коррупция) остальные закрыты.

Почему Венгрия блокирует ускорение? Будапешт требует соблюдения всех формальных процедур и гарантий прав венгров в Закарпатье.

Каков риск для бюджета ЕС? Вступление крупной аграрной страны потребует пересмотра всей системы субсидий, что ударит по текущим получателям выплат.

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