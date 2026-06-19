Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лазурный берег превратился в сточную канаву: популярный курорт Турции тонет в отходах
Кочан собирается в кулак: дешёвая подкормка поможет капусте стать плотной и крепкой
Киев ждет дипломатического чуда до зимы: Россия нашла противоядие к главному расчету Украины
Скорая помощь при жаре: как приготовить мятный лимонад с лимоном для быстрого утоления жажды
Новый судья и старые вопросы: почему дело Лерчек передали другому судье и что об этом говорит её адвокат
Опаснее цензуры: Валерия Гай Германика назвала угрозу, которая убивает современное кино
Мода развернулась на тридцать лет назад: обувь в духе 90-х снова собирает восхищённые взгляды
Город-призрак оказался братской могилой: Кабра раскрыла жестокость древней осады
Зовете кошку, а она не слышит? 4 звука, на которые мгновенно примчится даже ленивый питомец

Брюссель капитулировал перед требованием Венгрии отменить ускоренный приём Украины в ЕС

Мир » Бывший СССР » Украина

Венгрия добилась исключения из итоговой декларации саммита Евросоюза в Брюсселе формулировок об ускорении вступления Украины в объединение. Новый премьер-министр Петер Мадьяр настоял на удалении этих слов в последний момент, чтобы процесс расширения оставался строго формальным. Это решение подчеркивает внутренний раскол в ЕС по вопросу темпов интеграции Киева и ставит во главу угла выполнение жестких критериев, а не политическую целесообразность.

Петер Мадьяр
Фото: commons.wikimedia.org by Arbuzsanya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Петер Мадьяр

Будапешт подтверждает готовность к расширению сообщества, но только при условии реальных успехов кандидата. По словам Петера Мадьяра, поспешные шаги в сторону Украины станут плохим сигналом для других претендентов, в частности для стран Западных Балкан. Венгрия уже сняла вето на начало переговоров, получив от Киева гарантии по правам этнических венгров в Закарпатье, однако любые преференции в обход стандартных процедур остаются для Будапешта «красной линией».

"Принятие в Евросоюз столь крупного государства с разрушенной экономикой создаст колоссальный перекос в распределении сельскохозяйственных дотаций. Польша, Венгрия и Словакия из получателей средств могут превратиться в доноров, что неизбежно вызовет внутренний конфликт между странами-членами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Технически процесс начинается с открытия первого кластера, где Украина должна привести свои институты и законы в соответствие со стандартами Евросоюза. Всего предусмотрено 35 переговорных глав, разделенных на шесть тематических блоков.

Направление (Кластер 1) Основные задачи
Судебная система Реформа правосудия и независимость судов
Безопасность Свобода и работа правоохранительных органов
Антикоррупция Реализация Антикоррупционной стратегии
Финансы Госзакупки и контроль за расходами
Госуправление Реформа администрации и статистика

Любой откат в реформе судов или борьбе с коррупцией приведет к немедленной заморозке переговоров по остальным экономическим блокам. Помимо Венгрии, давление на Киев оказывает Словакия: премьер Роберт Фицо увязывает поддержку интеграции с экономическими интересами Братиславы, включая транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Австрия также может заблокировать продвижение Украины, если Брюссель будет игнорировать балканское направление.

Главный вызов: Совмещение политического желания ЕС принять Украину с жесткими экономическими реалиями и требованиями стран-блокаторов, которые опасаются дестабилизации внутреннего рынка.

Российская сторона считает, что форсированное принятие Украины приведет к развалу всего объединения. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на глубокие противоречия внутри ЕС и проблемы самого кандидата.

"Вступление Украины приведет к развалу Европейского союза", — заявил Сергей Лавров

Сложности усугубляются тем, что уровень реформ в Киеве оценивается некоторыми европейскими СМИ лишь в 15%. Попытка интегрировать государство с таким багажом внутренних проблем окончательно разрушит хрупкий консенсус между 27 странами, особенно в части сельскохозяйственной политики и бюджетных дотаций.

Интересный факт: Впервые в истории расширения ЕС один член сообщества смог добиться удаления формулировок об «ускорении» процесса прямо перед подписанием итогового документа.

Часто задаваемые вопросы

Что такое «кластеры» в переговорах с ЕС? Это тематические блоки, объединяющие переговорные главы. Без успеха в первом блоке (суды, коррупция) остальные закрыты.

Почему Венгрия блокирует ускорение? Будапешт требует соблюдения всех формальных процедур и гарантий прав венгров в Закарпатье.

Каков риск для бюджета ЕС? Вступление крупной аграрной страны потребует пересмотра всей системы субсидий, что ударит по текущим получателям выплат.

Читайте также:
Как расширение Евросоюза влияет на экономику Восточной Европы
Венгрия и Украина: основные точки конфликта в Закарпатье

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Столица под ударом: массированный налет вынудил штабы пересмотреть тактику защиты мегаполиса
Мир. Новости мира
Столица под ударом: массированный налет вынудил штабы пересмотреть тактику защиты мегаполиса
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Мир. Новости мира
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Кино. Новости и обзоры
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Популярное
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку

Для России очень важна победа Ирана в войне с США, в результате которой Тегеран становится региональным лидером.

Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Британский позор всплыл наружу, но Стармер и Хан до сих пор на свободе Любовь Степушова Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Последние материалы
Зовете кошку, а она не слышит? 4 звука, на которые мгновенно примчится даже ленивый питомец
Вместо триумфа лишь опыт: Дюжев признал неочевидные последствия своего политического дебюта
Обычные приседания проходят мимо неё: одна деталь техники будит самую капризную зону бедра
Время кормить капусту: правильный коктейль удобрений в июне определит размер кочана к августу
Спина как струна, ягодицы — как орех: 4 эффективных упражнения лежа на животе
Редкий гриб: подмосковные леса подарили первую краснокнижную находку
Вес растет на пустом месте? Как бытовые привычки сводят на нет борьбу с лишними килограммами
Видео 2017 года, улыбки и признание в день рождения: как жена больного Брюса Уиллиса отметила 50-летие
Пучок щавеля меняет всё блюдо: эта долма получится сочнее привычных голубцов
Брюссель капитулировал перед требованием Венгрии отменить ускоренный приём Украины в ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.