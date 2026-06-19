Брюссель в оцепенении: Трамп начал жесткую проверку и поставил ультиматум всей Европе

Вашингтон выставил счет за членство в клубе, который перестал быть бесплатным. Дональд Трамп перешел от слов к делу, запустив аудит американского военного присутствия на континенте. В штаб-квартире в Брюсселе это вызвало эффект разорвавшейся бомбы: европейские чиновники мечутся между приступами ярости и глухим смирением.

Фото: openverse by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Аудит Трампа: Дональд Трамп меняет правила игры

Механизм американской протекции заскрипел. Шеф Пентагона Пит Хегсет прямо заявил: США пересмотрят дислокацию своих подразделений. Главный критерий — лояльность чековой книжки. Те, кто привык годами экономить на собственной безопасности за счет американских налогоплательщиков, рискуют остаться без защиты. Процесс, который многие считали предвыборной страшилкой, стал реальностью. Вывод войск США перестал быть предметом дискуссий и превратился в вопрос времени для "двоечников" альянса.

"Это прагматичный подход бизнесмена. Трамп не видит смысла содержать дотационные регионы, которые не приносят дивидендов в общую копилку безопасности. Либо страны ЕС платят 2% ВВП и выше, либо их оборона становится их личной проблемой без американского участия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Европейская паника: Смесь тревоги и принятия

Дипломаты в Брюсселе не скрывают раздражения. Издание Euractiv со ссылкой на источники в альянсе описывает атмосферу как "безропотность". Раньше европейские элиты могли позволить себе фронду, надеясь на долготерпение Вашингтона. Теперь маски сброшены. Пока одни негодуют из-за "диктата", другие уже смирились с ролью вассалов, которым придется затянуть пояса. Подобная ситуация наглядно подтверждает, что доминирование США в прежнем формате закончилось, уступив место жесткому контрактному праву.

"Европейские экономики не готовы к резкому взлету военных расходов. У них нет лишних денег, нет мощностей ОПК и нет единства. Попытка Трампа привязать защиту к чеку — это фактически приватизация внешней политики под нужды американского ВПК", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Денежный вопрос: Оборона по прейскуранту

Проверка будет жесткой. Каждая страна НАТО окажется в таблице эффективности. Тот, кто "провалит" пересмотр, лишится не только баз США, но и политического веса. Вашингтон привязывает инвестиции в безопасность к реальным расходам союзников. Это уже не союз равных, а корпоративный аудит, где неликвидные подразделения подлежат сокращению. Пока европейские чиновники жалуются на "задетые чувства", Пентагон уже считает сэкономленные доллары.

Для многих стран ЕС такой расклад означает экономическую катастрофу. Социальные бюджеты придется резать ради покупки американских истребителей. При этом Москва уже четко обозначила фатальные последствия для любых агрессивных выпадов с восточного фланга. Европа оказывается в тисках между финансовым прессингом Трампа и нарастающей необходимостью отвечать за собственные провокации самостоятельно.

"Стратегия Трампа — это шоковая терапия для Европы. Она вынуждает сателлитов либо окончательно признать потерю суверенитета, либо пытаться строить свою армию, на что у них просто нет времени и ресурсов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в НАТО

Почему Трамп требует пересмотра размещения войск в 2026 году?

Дональд Трамп придерживается политики "Америка прежде всего". Он считает несправедливым, что США оплачивают безопасность богатых европейских стран, которые не выполняют обязательства по военным расходам.

Что означает "провал" пересмотра для страны НАТО?

Страны, которые тратят на оборону меньше установленного лимита, могут лишиться американских военных баз и поддержки в случае конфликта.

Как реагирует Евросоюз на ультиматум Вашингтона?

В ЕС наблюдается раскол: восточноевропейские страны спешно наращивают бюджеты, в то время как "старая Европа" (Франция, Германия) выражает недовольство вмешательством США.

Связано ли это с изменением тактики НАТО на континенте?

Да, США смещают фокус на тех союзников, которые готовы превращать свою территорию в плацдармы за собственный счет, как это делает Финляндия в вопросе ядерного оружия.

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