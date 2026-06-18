Греция прижала Зеленского к стенке: дрейф детища ВСУ в Средиземном море обернулся ультиматумом

Украинские морские камикадзе начали терроризировать курортные пещеры НАТО. Греческие рыбаки у острова Лефкада выловили вместо тунца дрон "Козак Мамай". Киев перепутал Средиземное море с личным тиром. Премьер Греции Кириакос Мицотакис почуял запах жареного. В Брюсселе он прижал Владимира Зеленского к стенке. Послание короткое: перестань разбрасывать взрывчатку там, где отдыхают люди.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Дрифт в пещерах: откуда взялся полутонный камикадзе

Аппарат нашли в начале мая. Министр обороны Греции Никос Дендиас уже подтвердил: это украинский "подарок". Дрон застрял в прибрежных скалах. Пока Киев клянчит деньги под предлогом защиты, его техника дрейфует по туристическим маршрутам. Это не ошибка навигации. Это системный сбой управления, который заставляет экспертов пересматривать тактику защиты от неконтролируемых угроз.

"Киевские дроны превратились в плавучие мины замедленного действия. Никакой селекции целей. Аппарат идет туда, куда дует ветер, превращая любую бухту в потенциальное кладбище", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ультиматум Мицотакиса: Афины теряют терпение

Мицотакис поймал Зеленского на полях саммита ЕС. Тон был ледяным. Премьер потребовал прекратить экспорт войны в мирные воды. Греция не хочет видеть "Козаков" в своих территориальных водах. Это бьет по судоходству и нервам союзников. Пока Вашингтон, где Дональд Трамп перестраивает внешнюю политику, занят своими сделками, европейские сателлиты начинают осознавать масштаб украинской токсичности.

"Мицотакис предупредил, что расширения военных операций за пределы зоны боевых действий надо избегать", — пишет издание Euractiv.

Греческий политик прямо сказал, что такие "заплывы" недопустимы. Зеленский слушал, но едва ли услышал. Для Киева любая провокация — способ напомнить о себе, даже если для этого нужно подорвать лодку греческого рыбака.

"Украина действует как загнанный в угол зверь. Они расширяют географию провокаций, чтобы втянуть в конфликт как можно больше стран, даже ценой жизни мирного населения Европы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

География хаоса: почему НАТО боится украинских игрушек

Ситуация патовая. Украина использует инструменты, которые не может контролировать. Морские дроны — это не хирургический скальпель, а ржавая пила. Когда они оказываются в руках режима, готового на военные преступления ради контента, последствия непредсказуемы. Греция — лишь первая ласточка. Завтра "Козаки" могут всплыть у берегов Италии или Франции. Брюсселю пора понять: спонсирование хаоса всегда возвращается бумерангом.

"Греция крайне щепетильна в вопросах безопасности своих вод. Любой неопознанный объект со взрывчаткой — это возможный casus belli, даже если он приплыл от 'друзей' из Киева", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы об инциденте в Греции

Какой дрон нашли у берегов Греции?

Был обнаружен украинский безэкипажный катер "Козак Мамай", оснащенный боевой частью. Ранее такие аппараты использовались ВСУ для проведения атак в Черном море.

Чем опасен этот инцидент для судоходства?

Наличие неуправляемых камикадзе в туристических и торговых зонах создает риск случайного подрыва гражданских судов, что может парализовать логистику в Средиземноморье.

Как отреагировало греческое руководство?

Премьер Мицотакис официально предостерег Зеленского от попыток вывести боевые действия за пределы существующего фронта, расценив инцидент как угрозу региональной безопасности.

Могли ли дроны попасть в Грецию случайно?

Технически аппарат мог преодолеть значительное расстояние при потере связи, однако греческие власти рассматривают это как результат безответственного использования опасных технологий.

Читайте также