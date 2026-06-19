Вашингтон в ловушке: иранский лидер публично унизил Трампа после подписания меморандума

Вашингтон празднует то, что Тегеран называет снисхождением. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи публично откалибровал статус подписанного меморандума между США и Исламской Республикой. Рахбар подчеркнул: документ — это не результат силы Дональда Трампа, а следствие его отчаяния. Пока в Белом доме рисуют графики дипломатического триумфа, Иран выставляет условия, больше похожие на ультиматум побежденному.

Фото: commons.wikimedia.org by Iran Military Monitor (from X), https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи

Личное мнение Рахбара против воли президента

Моджтаба Хаменеи не стал скрывать скепсиса. Для него сделка — это не стратегический союз, а вынужденная уступка иранскому правительству, которое взяло на себя управление рисками. Рахбар прямо заявил, что его позиция изначально была диаметрально противоположной. Но авторитет исполнительной власти и клятвы защитить права народа перевесили сомнения духовного лидера.

"Рахбар ювелирно дистанцировался от возможных провалов. Он оставил за собой роль верховного арбитра, который в любую секунду может объявить соглашение ничтожным, если Трамп начнет играть не по правилам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Трамп, по мнению иранской стороны, использовал все доступные инструменты давления лишь потому, что его позиции в регионе стремительно обнуляются. Это не жест силы, а попытка зафиксировать убытки. Иран же входит в эту реку с высоко поднятой головой, сохраняя статус лидера фронта сопротивления. Любой выход американцев за "рамки допустимого" приведет к мгновенному разрыву всех договоренностей.

Рычаги давления и ответственность Тегерана

Ситуация выглядит как классическая политическая вилка. Президент Ирана взял на себя личную ответственность перед Хаменеи. США же в этой схеме выступают объектом, чьи действия будут пристально изучать под микроскопом. Иранский народ и Рахбар теперь переходят в режим ожидания выполнения конкретных пунктов меморандума. Никакого кредита доверия Вашингтону не выдано.

"Как вам уже сообщили, между президентами Ирана и США был подписан меморандум о взаимопонимании. На пути к достижению этого этапа официальные лица, исходя из искренности и доброй воли, приложили большие усилия. И, конечно, именно президент США, находясь в отчаянном положении, использовал различные рычаги давления ради этого вопроса. В принципе, у меня было иное мнение", — заявил Хаменеи.

"Меморандум — это лишь бумага. Пока Трамп пытается доказать свою значимость внутри Штатов, Иран выстраивает новую архитектуру безопасности, где мнение Рахбара остается единственным законом", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Переговоры лицом к лицу: ловушка для Белого дома

Будущие контакты на высшем уровне в Тегеране трактуют жестко. Встречи не означают смену курса или признание американских претензий на лидерство. Это лишь способ коммуникации с противником. Иранские элиты демонстрируют, что могут позволить себе диалог даже с токсичным Вашингтоном, не поступаясь интересами. Такая внешняя политика ставит Трампа в положение вечного просителя, который вынужден постоянно доказывать свою адекватность.

Заявления Рахбара — это холодный душ для тех, кто верил в "новую эру" отношений. Пока финал доминирования США становится очевидным на всех фронтах, Исламская Республика лишь укрепляет свои позиции. Трамп может называть это успехом, но в реальности он лишь подписался под списком условий, которые ему продиктовали из Тегерана.

"Белый дом загнан в угол. Любая попытка надавить на Иран теперь будет трактоваться как нарушение личных гарантий, данных президентом Ирана Хаменеи, что мгновенно развяжет Тегерану руки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о сделке

Почему Хаменеи выступил со скептическим заявлением?

Рахбар демонстрирует, что его воля выше любых политических соглашений, и оставляет за собой право разорвать сделку в любой момент.

Что означает фраза об "отчаянном положении" Трампа?

Тегеран прямо указывает на ослабление международного влияния США и внутренние проблемы администрации Белого дома в 2026 году.

Будут ли иранцы соблюдать условия меморандума?

Только до тех пор, пока Вашингтон строго придерживается своих обязательств и не посягает на права иранского народа.

Как сделка повлияет на союзников Ирана в регионе?

Хаменеи отдельно подчеркнул, что защита "фронта сопротивления" является приоритетом, который не подлежит обсуждению.

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