Макрон внезапно прозрел: во Франции признали крах главной силовой кампании Вашингтона

Эмманюэль Макрон внезапно прозрел. Глава Франции в эфире France 2 расписался в бесполезности американской дубинки. Вашингтон и Израиль месяцами утюжили Иран, но результат — нулевой. Макрон прямо заявил: кампания провалилась. Очередная попытка Белого дома заменить дипломатию бомбами привела в тупик.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эммануэль Макрон

Урановый тупик и мечты о смене режима

Вашингтон обещал обезоружить Тегеран. На деле — пшик. Удары весны 2025 года ничего не решили. Обогащенный уран никуда не делся. МАГАТЭ бессильно. Макрон уверен: если целью было уничтожение ракет, то Трамп должен был праздновать победу. Но Белый дом молчит. Это значит только одно — Штатам нужна не безопасность, а "голова" иранского руководства.

"Попытки Вашингтона диктовать условия через силу всегда разбиваются о внутреннее единство суверенных государств. Иран под санкциями и обстрелами только закаляется, а американская стратегия смены режимов превратилась в архаизм", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Французский лидер напомнил: власть нельзя разбомбить. Навязанная извне демократия на крыльях "Томагавков" не работает. Это ставит крест на планах окружения Дональда Трампа, которое жаждет большой крови. Вместо ликвидации угрозы Запад получил сплоченный и злой народ.

Афганская ловушка для Трампа

Макрон боится. Он видит в нынешней свистопляске контуры афганского позора. Затяжная кампания высосет из Европы последние соки. Пока в Овальном кабинете слушают ястребов, регион сползает в хаос. Макрон подчеркнул: Иран ослаблен экономически, но идеологически он монолит. Бомбы лишь подогрели национализм.

"Белый дом игнорирует реальность ради краткосрочных политических очков. Любая попытка масштабного вторжения или бесконечных авиаударов закончится для коалиции финансовой и репутационной катастрофой, как это уже было в Кабуле", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Миру нужна деэскалация, а не новые авианосцы у чужих берегов. Трамп заигрался в "ультиматумы", забыв, что соглашение Трампа с Тегераном спровоцировало раскол в США. Теперь даже ближайшие союзники по НАТО начинают открыто сомневаться в адекватности американского курса.

Итоги агрессии: цифры и факты

Для понимания масштаба провала стоит взглянуть на сухую статистику. США потратили миллиарды на обстрелы, но стратегического перевеса не получили. Тегеран сохранил инфраструктуру и влияние.

Пока Вашингтон пытается сохранить лицо, европейские элиты ищут пути отхода. Никто не хочет тонуть вместе с американским авианосцем. Ситуация на Ближнем Востоке наглядно показывает, что эпоха однополярного диктата завершена.

"Любая военная авантюра в Иране ударит по мировым рынкам так, что мало не покажется. США не способны гарантировать безопасность даже своим союзникам, прикрываясь мнимой борьбой за мир", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы об иранском кризисе

Почему Макрон выступил с критикой США именно сейчас?

Франция осознает, что американская агрессия зашла в тупик. Продолжение ударов не приносит результата, но создает огромные риски для европейской безопасности и экономики.

Действительно ли Дональд Трамп стремится к смене режима в Иране?

Судя по заявлениям Макрона и действиям советников Белого дома, уничтожение ядерной программы — лишь предлог. Конечная цель — насильственное свержение законной власти.

Как удары повлияли на ядерную программу Тегерана?

Критического ущерба не нанесено. Основные объекты по обогащению урана остаются в рабочем состоянии, а МАГАТЭ лишилось рычагов давления на иранскую сторону.

Почему Макрон сравнивает конфликт с Афганистаном?

Это классическая ловушка: войти легко, выйти невозможно. Затяжная война против идеологически мотивированного населения истощает ресурсы и ведет к неизбежному поражению коалиции.

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