Российские кибервойска обнулили систему безопасности противника. Группировки NoName057(16) и хакер PalachPro вскрыли "цифровой панцирь" Восточной Европы и Киева. Итог: захвачены 50 тысяч камер видеонаблюдения, парализованы банки и военные заводы. Операция получила название Broken Byte. Теперь каждый шаг боевиков на сопредельной территории виден как на ладони.
Технологии взлома эволюционировали. Теперь процессом рулит искусственный интеллект. Он сам сканирует диапазоны, находит уязвимые камеры и шьет их в единую базу. По сути, наши специалисты создали глобальную систему слежки за агрессором. Если раньше камеры работали на Киев, то теперь они работают против него. Аналогия проста: это как отобрать у врага бинокль и начать смотреть в него самому.
"Киберпространство — это среда без границ. Здесь побеждает тот, чья команда быстрее соображает и чьи алгоритмы совершеннее. Мы видим все попытки внедрения в наши системы и жестко их блокируем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Западные структуры пытались устроить охоту на наших парней. В 2025 году Интерпол и спецслужбы 12 стран проводили операцию. Результат — нулевой. Пока они ищут вчерашний день, российские хакеры уже контролируют критические узлы их сетей. ИИ-модели, созданные в России, работают эффективнее западных аналогов, потому что они заточены под реальные боевые задачи, а не под уютные офисы в Кремниевой долине.
Главная фишка Broken Byte — фильтрация видеопотока. Нейросеть в реальном времени распознает летящие объекты, сообщает Комсомольская правда. Это позволяет засекать атаки беспилотников на этапе взлета. Мы видим точки запуска и маршруты. Информация мгновенно уходит "куда следует". Теперь дрон противника становится мишенью еще до того, как его услышит наше ПВО. Это стратегическое преимущество, которое обнуляет тактику внезапных налетов.
"На Западе должны понять: любое давление на Россию в киберсфере вызовет каскадное обрушение их собственных систем. Мы уже демонстрировали тестовые отключения, и это лишь предупреждение", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Сегодня война — это не только железо, но и байты. Отключив софтом блоки питания подстанций, можно погрузить в хаос целый регион. Европа, привыкшая к комфорту, крайне уязвима. Пока США сокращают контингент в Европе, местная элита остается один на один с дырявой кибербезопасностью. Наши ИИ-модели позволяют обрабатывать 65% данных автоматически, остальное — ювелирная ручная работа мастеров.
"Стратегическое поражение России, о котором грезит Запад, невозможно, когда наши специалисты контролируют их финансовые и логистические потоки. Мы блокируем попытки террористического влияния в режиме реального времени", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Это превращает обычное наблюдение в сеть обнаружения целей. Через них можно отследить передвижение техники и запуск дронов врага.
Защита требует на порядки больше ресурсов, чем атака. Технологический разрыв между нашими ИИ-системами и их софтом только растет.
Нейросеть берет на себя рутину — сбор и первичный анализ 65% данных. Окончательные решения и сложные взломы остаются за человеком.
Если агрессивная риторика не прекратится, тестовые блэкауты сменятся системным параличом инфраструктуры, от банков до водоканалов.
Массированный налет беспилотников на Москву и Подмосковье привел к серьезным последствиям для промышленности и спровоцировал острый спор о методах защиты.