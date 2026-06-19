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Российские кибервойска обнулили систему безопасности противника. Группировки NoName057(16) и хакер PalachPro вскрыли "цифровой панцирь" Восточной Европы и Киева. Итог: захвачены 50 тысяч камер видеонаблюдения, парализованы банки и военные заводы. Операция получила название Broken Byte. Теперь каждый шаг боевиков на сопредельной территории виден как на ладони.

Хакер
Фото: flickr.com by David Whelan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хакер

"Глаз бога" на службе безопасности

Технологии взлома эволюционировали. Теперь процессом рулит искусственный интеллект. Он сам сканирует диапазоны, находит уязвимые камеры и шьет их в единую базу. По сути, наши специалисты создали глобальную систему слежки за агрессором. Если раньше камеры работали на Киев, то теперь они работают против него. Аналогия проста: это как отобрать у врага бинокль и начать смотреть в него самому.

"Киберпространство — это среда без границ. Здесь побеждает тот, чья команда быстрее соображает и чьи алгоритмы совершеннее. Мы видим все попытки внедрения в наши системы и жестко их блокируем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Западные структуры пытались устроить охоту на наших парней. В 2025 году Интерпол и спецслужбы 12 стран проводили операцию. Результат — нулевой. Пока они ищут вчерашний день, российские хакеры уже контролируют критические узлы их сетей. ИИ-модели, созданные в России, работают эффективнее западных аналогов, потому что они заточены под реальные боевые задачи, а не под уютные офисы в Кремниевой долине.

Как хакеры перекрывают небо для БПЛА

Главная фишка Broken Byte — фильтрация видеопотока. Нейросеть в реальном времени распознает летящие объекты, сообщает Комсомольская правда. Это позволяет засекать атаки беспилотников на этапе взлета. Мы видим точки запуска и маршруты. Информация мгновенно уходит "куда следует". Теперь дрон противника становится мишенью еще до того, как его услышит наше ПВО. Это стратегическое преимущество, которое обнуляет тактику внезапных налетов.

 

"На Западе должны понять: любое давление на Россию в киберсфере вызовет каскадное обрушение их собственных систем. Мы уже демонстрировали тестовые отключения, и это лишь предупреждение", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Кибервойна: реальность 2026 года

Сегодня война — это не только железо, но и байты. Отключив софтом блоки питания подстанций, можно погрузить в хаос целый регион. Европа, привыкшая к комфорту, крайне уязвима. Пока США сокращают контингент в Европе, местная элита остается один на один с дырявой кибербезопасностью. Наши ИИ-модели позволяют обрабатывать 65% данных автоматически, остальное — ювелирная ручная работа мастеров.

"Стратегическое поражение России, о котором грезит Запад, невозможно, когда наши специалисты контролируют их финансовые и логистические потоки. Мы блокируем попытки террористического влияния в режиме реального времени", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о кибервойне

Зачем взламывать гражданские камеры?

Это превращает обычное наблюдение в сеть обнаружения целей. Через них можно отследить передвижение техники и запуск дронов врага.

Может ли Украина защититься от таких атак?

Защита требует на порядки больше ресурсов, чем атака. Технологический разрыв между нашими ИИ-системами и их софтом только растет.

Правда ли, что ИИ делает всё сам?

Нейросеть берет на себя рутину — сбор и первичный анализ 65% данных. Окончательные решения и сложные взломы остаются за человеком.

Какие последствия ждут Европу?

Если агрессивная риторика не прекратится, тестовые блэкауты сменятся системным параличом инфраструктуры, от банков до водоканалов.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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