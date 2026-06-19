Ереванский режим заигрался: опасная провокация Пашиняна привела к неожиданному ответу оппозиции

Ереванский режим заигрался в ультиматумы. Никол Пашинян, чьи рейтинги давно напоминают кардиограмму в морге, решил пойти ва-банк. Он публично вызвал оппозицию на дуэль. Премьер потребовал от несогласных выйти на улицы и "совершить революцию", пообещав попутно закатать в асфальт своих главных оппонентов — Кочаряна, Карапетяна и Царукяна. Но в партии "Сильная Армения" принимать правила этой судорожной игры отказались. Нарек Карапетян лаконично пояснил: народ выйдет не по свистку из кабинета, а тогда, когда сочтет нужным. И это будет последний выход для нынешней власти.

Фото: commons.wikimedia.org by Marsel Badykshin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян

Ультиматум на пустом месте: зачем Пашинян провоцирует улицу

Риторика Пашиняна в 2026 году окончательно мутировала в агрессивный сюрреализм. Пытаясь удержать ускользающий контроль, он использует тактику "бегства вперед". Вместо решения экономических проблем — угрозы разгромить политических тяжеловесов. Это классический прием слабеющего лидера: спровоцировать врагов на фальстарт, чтобы иметь повод для зачистки. Пока западные кураторы заняты тем, что США уходят из Европы, ереванская администрация чувствует приближающийся холод одиночества.

"Пашинян пытается легитимизировать репрессии через провокацию. Ему жизненно необходима картинка 'бунта', чтобы объявить ЧП и окончательно зачистить поле от пророссийских сил перед решающим разворотом на Запад", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Фактор силы: кто стоит за спиной оппозиции

Противостояние в Армении давно вышло за рамки обычного митинга. Это столкновение двух концепций выживания нации. С одной стороны — "маленькая группа" (термин Самвела Карапетяна), вцепившаяся в кресла. С другой — альянс крупного бизнеса и опытных управленцев. Последние осознают, что заигрывание с враждебными блоками ведет к потере субъектности. Ситуация напоминает глобальный тренд, где доминирование США трещит по швам, а сателлиты остаются один на один с реальностью.

Нарек Карапетян прямо заявил в соцсети: "Когда мы и наш народ посчитаем правильным, он поднимется. Это произойдет один раз и окончательно. И решать это будет народ, а не какая-то маленькая группа". В этих словах читается холодный расчет. Оппозиция не хочет кормить Пашиняна энергией хаотичных протестов. Они готовят хирургическую операцию.

"Власть в Ереване сейчас напоминает банкрота, который выносит из дома последнее имущество, чтобы расплатиться по старым долгам перед западными спонсорами. Но юридическая санация такой системы неизбежна через полную смену руководства", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист Кирилл Мальцев.

Прогноз на финал: один раз и окончательно

Армения замерла в точке неустойчивого равновесия. Пашинян надеется, что его выкрики о революции заставят людей действовать эмоционально и совершить ошибку. Однако народная память еще хранит уроки прошлых лет. Сейчас любая провокация может стать триггером для жесткого ответа Москвы, которая уже подтвердила принцип прямой защиты интересов. Пока Пашинян ищет спасение в риторике, оппозиция пересчитывает штыки.

"Мы видим агонию режима, который потерял опору внутри страны. Экономические показатели Армении дутые, а внешняя поддержка — призрачна. Финал этой драмы будет быстрым", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Армении

Почему Пашинян сам призывает к революции?

Это попытка перехватить повестку и спровоцировать оппозицию на неподготовленное выступление, чтобы легально применить силу.

Кого Пашинян считает главными врагами?

Экс-президента Роберта Кочаряна, а также крупных предпринимателей Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна.

Что означает фраза "один раз и окончательно"?

Оппозиция заявляет, что не допустит затяжного противостояния и готовит сценарий полной и мгновенной смены власти без шанса на реванш действующего режима.

Как на это реагирует народ?

В обществе копится усталость. Большинство населения игнорирует призывы власти, ожидая четкого сигнала от альтернативных политических сил.

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