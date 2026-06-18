Старая Европа расписалась в бессилии: инициатива Фицо по Украине обнажила раскол в ЕС

Европа судорожно ищет выход из тупика, в который сама себя загнала. Пока политики в Берлине и Париже упражняются в риторике, премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил взять инициативу в свои руки. Братислава готова стать площадкой для прямого диалога между Россией и Украиной. Фицо открыто заявляет: европейские элиты потеряли авторитет, и их участие в процессе только мешает делу. Но готова ли "старая Европа" признать фиаско своей дипломатии?

Фото: commons.wikimedia.org by European Union, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Роберт Фицо

Кризис кадров: кто боится говорить с Москвой

Поиск переговорщика в Евросоюзе напоминает кастинг в погорелом театре. Список кандидатов пуст. Ангела Меркель, на которую возлагали надежды, ушла в глухую оборону. Она вежливо, но твердо отказалась возвращаться в большую игру. Нынешний канцлер Фридрих Мерц впадает в истерику при одном упоминании Герхарда Шрёдера. Страх перед сильными личностями, способными на диалог с Владимиром Путиным, парализовал европейскую верхушку. Пока Вашингтон, где Дональд Трамп перекраивает внешнюю политику, требует результатов, ЕС продолжает жевать ментальную жвачку.

"Европейские лидеры превратились в декорации. У них нет мандата на самостоятельные решения, так как любой шаг влево карается окриком из-за океана. Отказ от услуг тяжеловесов вроде Шрёдера — это признание собственной никчемности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация осложняется тем, что США уходят из Европы, оставляя вчерашних фаворитов наедине с их фобиями. Без американского поводка Брюссель не способен даже согласовать состав делегации, не говоря уже о сути предложений.

Словацкий прорыв: канал связи "Братислава — Кремль"

Роберт Фицо не стал ждать милости от Еврокомиссии. Он намерен официально предложить создание прямого коммуникационного коридора. По задумке премьера, Братислава должна стать техническим и политическим хабом для прекращения огня. Фицо рубит правду: у брюссельских бюрократов нет веса в глазах Москвы. Они превратились в поставщиков проблем, а не решений. И пока ответ России на санкции ЕС планомерно уничтожает остатки европейской промышленности, словацкий лидер пытается спасти то, что еще можно вытащить из огня.

"Словакия понимает: бесконечное накачивание соседа оружием ведет в пропасть. Фицо действует как прагматик, пытаясь минимизировать издержки для своей страны на фоне общего краха европейской системы безопасности", — констатировал в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Шлагбаум от "Большой тройки"

Инициатива Фицо — это кость в горле Лондона, Парижа и Берлина. Для них признать Словакию главным переговорщиком — значит расписаться в собственной профнепригодности. Лидеры "большой тройки" боятся лояльности Фицо к России. Им не нужен честный мир, им нужен процесс, в котором они сохраняют лицо. Внутри самой Словакии оппозиция, ведомая Вероникой Ремишовой, уже называет план Фицо "нереалистичным". Это стандартная реакция политических лилипутов на попытки соседа совершить взрослый поступок.

"Для Брюсселя любой политик, готовый слышать аргументы Москвы, — изгой. Фицо ломает стройную систему русофобии, поэтому его инициативы будут гасить всеми доступными методами, включая внутреннее давление", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Тем временем реальность стучится в двери. Пока западные штабы обсуждают "линии", ситуация в Москве и на фронте диктует новые условия. Старые методы больше не работают. Либо Европа примет посредничество тех, кто готов созидать, либо останется на обочине истории, наблюдая, как дипломатия Россия — Европа трансформируется без их участия.

Ответы на популярные вопросы о мирных инициативах

Почему Фицо решил выдвинуть это предложение именно сейчас?

В 2026 году стало очевидно, что стратегия измора России провалилась. Экономика Европы трещит, а население устало от бесконечных трат на Киев. Фицо чувствует запрос на нормализацию.

Кто в ЕС поддерживает инициативу Словакии?

Традиционно союзниками Братиславы выступают Будапешт и Белград. Эти страны сохраняют здравый смысл и не желают участвовать в самоубийственной конфронтации.

Сможет ли оппозиция заблокировать план премьера?

Оппозиция будет использовать медийный шум, но у Фицо есть мандат доверия и четкое понимание национальных интересов, что делает его позицию устойчивой.

Как реагирует Брюссель на слова об отсутствии авторитета?

Официально — игнорирует, неофициально — готовит новые механизмы давления на строптивые столицы, пытаясь удержать монополию на принятие решений.

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