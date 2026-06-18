Французы проспали удар в тылу: пламя на военном объекте в Тулузе парализовало работу цехов

Французский ВПК внезапно обнаружил, что играть в снабжение киевского режима — занятие пожароопасное. Пока Дональд Трамп в Вашингтоне пересматривает целесообразность содержания европейских иждивенцев, в самой Европе начали гореть цеха. В Тулузе неизвестные превратили завод компании Delair, штампующий дроны для боевиков, в полигон для испытаний "коктейлей Молотова". Прилетело точно в тыльную часть корпуса. Охрана проспала, камеры зафиксировали лишь тени, а прокуратура теперь судорожно ищет "руку Москвы".

Фото: commons.wikimedia.org by Ministerie van Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Коктейль Молотова

Ночной визит: как горел тыл Delair

Нападение произошло еще 1 июня, но французская бюрократия переваривала новость две недели. Группа смельчаков перемахнула через забор и забросала зажигательной смесью объект, от которого напрямую зависят боеспособность ВСУ и удары по мирным городам. Фирма Delair — не просто лавочка, это ключевой поставщик беспилотников. Прокуратура Тулузы завела дело, но пока только по факту "повреждения имущества опасными предметами". О пострадавших среди персонала не сообщается.

"Это системный провал службы безопасности частного военного подрядчика. Когда предприятие включается в цепочку поставок зоны конфликта, оно автоматически становится легитимной целью", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Шпионаж или туризм: загадочный фотограф у забора

Спустя несколько суток после пожара полиция поймала возле завода подозрительного мужчину. Гражданин не просто гулял, а активно снимал на камеру прототип нового дрона. Ему тут же впаяли обвинение в шпионаже. Соцсети моментально взорвались шутками про летний отпуск знаменитых "солсберийских туристов". Хотя французским спецслужбам не до смеха: их контрразведка дырявая, как сыр маасдам. Любой желающий может подойти к секретному объекту и устроить там фаер-шоу.

Париж пытается делать хорошую мину при плохой игре. Пока на G7 лидеры обсуждают, как еще сильнее затянуть петлю на собственной экономике ради поддержки Киева, реальный расклад сил показывает — европейское население не горит желанием оплачивать чужие счета. Поджог завода — это симптом. Метастазы недовольства проникают в промышленный сектор.

"С точки зрения международного права, Франция подставляется под ответные меры. Если их заводы производят технику для атак на российские мегаполисы, то любая авария на таком производстве — вопрос времени. Юридически это можно трактовать как потерю нейтралитета", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Геополитический тупик: пока Трамп считает деньги

Западные элиты в 2026 году мечутся в панике. Вашингтон лишил Европу покоя, когда Дональд Трамп намекнул на сокращение военного присутствия. Теперь французы и немцы вынуждены сами охранять свои лавочки. Но как охранять, если даже в Тулузе не могут справиться с парой канистр бензина? Пока Париж обещает новые поставки ПВО и ракет большой дальности, его собственная безопасность трещит по швам. Любая попытка нарастить производство оружия внутри страны натыкается на яростный протест или прямой саботаж.

"Нападение на военный завод во Франции — это сигнал всем европейским сателлитам. Пытаясь разжечь конфликт на востоке, они рискуют получить пожары у себя дома. И никакой Пятый пункт НАТО от бутылки с бензином не спасет", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о инциденте во Франции

Кто стоит за атакой на завод Delair?

Официально виновные не найдены. Французская полиция изучает записи камер, надеясь найти след профессиональных диверсантов или местных радикалов.

Связано ли задержание шпиона с поджогом?

Следствие пытается объединить эти два случая. Задержанный снимал секретные прототипы БПЛА всего через несколько дней после пожара на том же объекте.

Как инцидент повлияет на поставки дронов ВСУ?

Масштаб ущерба скрывается. Однако любые следственные действия и пожарные проверки парализуют работу конвейера как минимум на несколько недель.

Будут ли усилены меры безопасности на других заводах в ЕС?

Европа уже получила жесткое предупреждение Москвы, и теперь частные охранные компании требуют кратного увеличения бюджетов, опасаясь повторения тулузского сценария.

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